NAJAVA DANA (ponedeljak, 26. oktobar): Istanbulski derbi, a tu su PSŽ, Sevilja i Benfika

PARI SEN ŽERMEN – LION 20.30 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Francuska 1)

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Najzanimljiviji meč francuskog šampionata u ovom kolu. Dva tima koja godinama unazad igraju izuzetno zanimljive utakmice. PSŽ je u nizu od sedam pobeda zaredom u svim takmičenjima, Sa druge strane, Lion traži iskupljenje za lošu utakmicu protiv Hofenhajma u Ligi Evrope (0:3). Park prinčeva nije mesto za tako nešto, ali svakako nas očekuje izuzetno interesantan meč. SEVILJA – OSASUNA 21.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Španija 1)

Sevilja je mimo svih očekivanja na mestu koje je vodi u evropska takmičenja sledeće sezone, ali imaju niz od tri meča bez pobede. Osasuna je živnula sa novim trenerom Jagobom Arasateom, a i Sevilja im u poslednjih nekoliko godina leži. Od 2022. na ovamo, poraženi su samo dvaput. ISTRA 1961 – HAJDUK 18.00

(Fudbal, Hrvatska 1)

Hajduk je u neverovatnom naletu. Dobili su četiri utakmice zaredom, ali ne zna se koja je bila veća I značajnija. Sad idu na gostovanje Istri 1961. Često su Splićani umeli da se sapletu u Puli, ali u kakvoj su formi, ne bi trebalo da imaju problema da upišu još jednu pobedu. SANTA KLARA – BENFIKA 19.45

(Fudbal, Portugal 1)

Santa Klara je najprijatnije iznenađenje. Posle osam kola nemaju nijedan poraz i trenutno su četvrtoplasirani. Međutim, dolazi im Benfika koja na prethodnih 11 mečeva protiv Santa Klare ima devet pobeda i dva remija. Na sve to, Orlovi iz Lisabona izgledaju dobro. Teško da tu Santa Klara nešto može da promeni. BEŠIKTAŠ – BAŠAKŠEHIR 17.00

(Fudbal, Turska 1)

Utisak je da se Bešiktaš još uvek traži i da nisu stvari legle na mesto. Dosta promenljiva forma tima iz Istanbula pred meč sa Bašakšehirom koji se nalazi u seriji od tri meča bez poraza. Kad ova dva rivala igraju, redovno bude golova. Možda je to signal da se nešto pokuša. RIZE – TRABZON 17.00

(Fudbal, Turska 1)

Posle nešto sporijeg početka, Trabzon izgleda sve bolje. Nanizali su četiri pobede u svim takmičenjima i imaće priliku da seriju dobrih rezultata nastave protiv nestabilnog Rizea koji je poražen na prethodna dva meča u domaćem šampionatu. GALATASARAJ– FENERBAHČE 19.30

(Fudbal, Turska 1)

Vreme je za jedan od najluđih derbija u evropskom fudbalu. Ovde bukvalno sve i svašta može da se očekuje. Od prekida, preko sukoba na terenu do dobrog fudbala. Iz tog kurcšlusa uglavnom je Galata profitirala, čak je poslednji okršaj pripao aktuelnom šampionu (3:0). Može li Fener u svom haosu u kom se nalazi da se izdigne i žacne najvećeg rivala? KOPENHAGEN – ODENZE 19.00

(Fudbal, Danska 1)

Prvi ispit za Kopenhagen posle meča sa Crvenom zvezdom biće protiv Odenzea. Tim iz glavnog grada Danske zapao je u mini krizu rezultata, ali će priliku da se vrati na pobednički kolosek imati protiv Odenzea koji mu tradicionalno leži. Dobili su oba prethodna duela, a u prethodnih šest susreta poraženi su samo dvaput. ANDORA – BURGOS 20.30

(Fudbal, Španija 2)

Andora je uspela da pobegne iz opasne zone, dok je Burgos bezbedan, čak može da krene ka mestima koje vode u plej-of za plasman u Primeru. Sve u svemu, goti su favoriti. MAKABI HAIFA– HAPOEL BER ŠEVA 18.00

(Fudbal, Izrael 1)