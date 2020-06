NAJAVA DANA (ponedeljak, 29. jun): Benfika protiv ličnih frustracija, Premijer liga, Primera, od svega po malo

HETAFE – REAL SOSIJEDAD, 22.00

(Fudbal, Španija 1)

Sudar timova koji se bore za Evropu. Pobednik ovog duela imaće pravo da se nada da bi mogao čak i do Lige šampiona, ako Sevilja nastavi da posrće. Obe ekipe su u lošoj formi, nisu osetile slast pobede u četiri poslednja kola, s tim što Hetafe ima tri remija, a Sosijedad tri poraza u nizu. Interesantan je pogled na međuosobne susrete: od šest poslednjih, pet je završeno rezultatom 2:1! I to četiri puta u korist Hetafea.

KRISTAL PALAS – BARNLI, 21.00

(FudbaL, Engleska 1)

Derbi sredine tabele, sudar dva tima koji stoje jedan do drugog na 10. i 11. mestu, sa istim brojem bodova. Niti mogu mnogo napred, niti su u opasnosti da se survaju u borbu za opstanak. Ali, to u Premijer ligi ništa ne znači, tamo se igra do poslednjeg daha. Kristal Palas je u prošlom kolu prekinuo seriju od četiri pobede u nizu, dok je Barnli slavio posle tri neuspeha. Obe ekipe imaju dosta povređenih i rovitih igrača, pa je teško pogoditi u kojim će sastavima na teren. Kristal Palas je, inače, u odličnoj seriji protiv Barnlija jer ga je tukao četiri puta uzastopno.

MARITIMO – BENFIKA, 19.00

(Fudbal, Portugalija 1)

Ima li nade za Benfiku? Očajno igraju lisabonski Orlovi i gube trku za titulu sa Portom. Posle teškog poraza kod kuće od Rio Avea (4:3) Benfika mora kako zna i ume da pobedi Maritimo. Ali, bodovi su preko potrebni i domaćinu, koji je prvi iznad crte i svaki meč bez poraza ga približava mirnoj luci. Među Orlovima je tako loša situacija, uz slabe rezultate ekipu su desetkovale i povrede, tako da bi lako moglo da se desi da na terenu ponovo vidimo Andriju Živkovića.

PASOŠ FEREIRA - PORTO, 22.15

(Fudbal, Portugal 1)

Porto nije primiio gol na tri prethodne utakmice, osvojio je sedam bodova i preuzeo prvo mesto na tabeli koje će sada teško ispustiti. Fereira se podigla, dobila je poslednja dva susreta, međutim sa Zmajevima na Dragau ne ume - 1:4, 1:6, 0:2.

SARAGOSA - UESKA, 21.45

(Fudbal, Španija 2)

Derbi meč španske Segunde... Ueska je dosta loša na strani ove sezone, međutim ni momci sa Romarede ne blistaju kada su domaćini, tako da nema velike prednosti za Saragosu. Štaviše, poslednja dva susreza kod kuće Saragosa je izgubila. Golovi su možda bolji izbor - na tri od četiri poslednje utakmice došlo je 3+. Na dve od te tri i 4+...

KJEVO - FROZINONE, 21.00

(Fudbal, Italija 2)

Ni Kjevo ni Frozinone nemaju pobedu otkako je nastavljena Serija B. Frozinone čak ni gol nije postigao... Na tri od poslednja četiri meča Letećih magaraca došlo je GG. Ako uzmemo u obzir da je vreme da Frozinone postigne gol - eto predloga. Tri poslednja međusobna susreta ovih timova završena su opsegu 0-2 gola.

SPECIJA - PIZA, 21.00

(Fudbal, Italija 2)

Specija želi direktan plasman u Seriju A, dok Piza i te kako ima čemu da se nada kada govorimo o plej-ofu. Oba tima dobro su ušla u nastavak prvenstva posle pauze zbog koronavirusa. Specija šest bodova, Piza četiri. U prvom delu sezone Piza je dobila sa 3:2. Dva meča pre tog okončana su bez golova.

ASTRA - FCSB, 19.00

(Fudbal, Rumunija 1)

FCSB je osvojio samo jedan bod u rethodna dva kola i ispao je iz trke za titulu. Utehu je pronašao u Kupu Rumunije gde je deklasirao gradskog rivala Dinamo za ubedljiv plasman u finale protiv Sepsija. Ali i dalje mu visi plasman u Evropu ako ne osvoji kup i zato mu je jako bitno gostovanje Astri koja je dva boda iza i takođe se nada plasmanu u kvalifikacije za Ligu Evrope.

ODENZE – LINGBI, 19.00

(Fudbal, Danska 1)

Odenze je praktično obezbedio opstanak tri kola pre kraja, a da bi to uradio i matematički, dovoljan mu je bod protiv Lingbija večeras. Gosti su u mnogo težoj situaciji i svaki od naredna tri meča im je ključan u borbi da izbegnu baraž i obezbede prvoligaški status. Forma mi ne ide na ruku jer su osvojili samo dva boda u pet kola od nastavka sezone.

GENČLERBIRLIGI- KASIMPAŠA, 20.00

(Fudbal, Turska 1)

Šest kola pre kraja u Turskoj se ništa ne zna, a u borbi za opstanak su Genčlerbirligi i kaismpaša. Doduše, nisu najugorežniji, ali nisu baš ni bezbedni. Birligi je četiri, a Kasimpaša pet bodova iznad linije ispadanja. Pobeda garantuje mnogo mirniji finiš sezone, poraz dodatno komplikuje život. Kasimpaša je u seriji od četiri pobede, ali Genčlerbirligi ne zna za poraz na svom terenu od nastavka sezone.