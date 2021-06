SRBIJA - JAMAJKA, 10.00

(Fudbal, međunarodna prijateljska utakmica)

Zbog povreda je otpalo šest-sedam igrača sa prvobitnog spiska Dragana Stojkovića Piksija. Put Japana nisu krenuli Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Darko Lazović, Filip Đuričić i Andrija Živković, a na njihova mesta su uskočili Milan Makarić, Nemanja Jović, Željko Gavrić i Miloš Vulić. Kada se njima dodaju debitanti Sava Aranđel Čestić, Aleksa Terzić, Milan Ilić, kao i Dejan Joveljić i Ivan Ilić, vidi se da će to biti jedna potpuno nova ekipa Srbije. Do poslednjeg trenutka je bilo pitanje da li će Jamajka biti rival Orlova, kako vlasti većem delu Rege Bojsa nisu dozvolie ulazak u Japan, ali je na kraju ipak zakazan duel naše selekcije sa Jamajčanima. Selektor Stojković će iskoristiti ovaj meč da kombinuje i menja formaciju, da testira kvalitet budućih nada. Rezultat nije u prvom planu, mada bi Srbija mogla da iskoristi sve probleme u taboru rivala pa da upiše pobedu. Piksi je ionako najavio da će igrati maksikmalno ofanzivno, a to je do sada značilo 3+ golova.

UKRAJINA - KIPAR, 18.00

(Fudbal, međunarodna prijateljska utakmica)

Selekcija Andrija Ševčenka je pripreme za Evropsko prvenstvo počela remijem sa selekcijom Bahreina, da bi pre par dana savladala Severnu Irsku. Poslednju proveru za kontinentalnu smotru imaće protiv Kipra, koji je minulog petka poražen od Mađarske. Ukrajina je u seriji od pet mečeva bez poraza (četiri remija), dok su Kiprani upisali samo jedan trijumf na poslednjih pet duela. Prethodni put ove selekcije su se sastale još 2016. godine, kada je Ukrajina u prijateljskom susretu slavila minimalcem. Sve ukazuje na pobedu ekipe, koja će na Evropskom prvenstvu tražiti prolaz u drugu fazu iz grupe sa Holandijom, Austrijom i Severnom Makedonijom.

NEMAČKA - LETONIJA, 20.45

(Fudbal, međunarodna prijateljska utakmica)

Ima selekcija Joakima Leva određenih problema, remizirala je minule sedmice sa Danskom u susretu u kojem nije pokazala puno. Generalku pred Euro imaće protiv Letonije, protiv koje se očekuje da upiše pobedu i popravi raspoloženje pred kontinentalnu smotru. Letonci su sa druge strane u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo pre par meseci pokazali da su tvrd orah, iako su pretrpeli poraze od Crne Gore i Holandije, uspeli su da remiziraju sa Turskom na gostovanju, da bi minulog petka savladali Litvaniju u okviru Baltik kupa. Jasno je da su Nemci veliki favorit i da će učiniti sve da podignu samopouzdanje pred Euro, na kojem bi prema rečima Žozea Murinja mogli da ispadnu iz grupe, ali i da ga osvoje.

N. ĐOKOVIĆ - L. MUSETI, 13.20

(Tenis, Rolan Garos)

Najbolji teniser sveta je bez izgubljenog seta stigao do osmine finala. Sada će za rivala imati italijanskog tenisera Lorenca Musetija, 76. na ATP listi. Interesantno je da će Museti biti 12. teniser ove godine sa kojim Đoković nikada nije odmerio snage. Novak je dosad bio bolji od Sandgrena, Kuevasa i Berankisa, dok je Museti nadigrao Gofana, Nišikorija i Čekinata. Italijanski vunderkind je eksplodirao ove sezone, sa sjajnim partijama je nastavio i u Parizu. Srpski teniser je istakao da Museti nema šta da izgubi, da daje mnogo spina lopti i da igra brzo, te i da će se što je bolje moguće pripremiti za duel sa njim. Ukoliko reši i Musetija, u četvrtfinalu bi mogao da se sastane Beretinijem.

R. NADAL - J. SINER, 16.05

(Tenis, Rolan Garos)

Kralj šljake je došao po svoje. Bez izgubljenog seta se prošetao do osmine finala, gde će snage odmeriti sa mladim Janikom Sinerom. Italijan je do duela sa Nadalom i mesta među 16 najboljih na turniru stigao posle trijumfa nad Eberom, Mađerom i Imerom, dok je Španac počistio Popirina, Gaskea i Norija. Nadal je suvereneo otvorio svoj pohod na 14. titulu u Parizu, a sa Sinerom se već dva puta sastajao. Dobio ga je prošle godine upravo na Rolan Garosu, dok je pre manje od mesec dana bio bolji bez izgubljenog seta i u Rimu.

MILANO - VIRTUS BOLONJA, 20.45

(Košarka, Italija 1, plej-of)

Iznenadio je Virtus favorita u prvom duelu i poveo u finalnoj seriji. Miloš Teodosić je bio enigma za Manekene, završio je meč sa 19 poena i sedam asistencija. Trener Milana Etore Mesina je kritikovao svoju ekipu i kao problem apostrofirao nedavno okonačni Fajnal for Evrolige, u kojem je Olimpija osvojila treće mesto. Finale se igra na četiri pobede, a posle uvodnog brejka je jasno da nas očekuje sjajna serija. Četa Aleksandra Đorđevića je zadala prvi udarac, novom pobedom na gostovanju bi napravila veliki korak ka osvajanju titule.

FENERBAHČE - ANADOLU EFES, 18.30

(Košarka, Turska 1, plej-of)

Pivari su na pola puta. Osvajač titule u Evroligi je bio prilično ubedljiv u prva dva finalna susreta sa gradskim rivalom, pa je gotovo rutinski odbranio svoj teren. Predvođen Vasom Micićem je očigledno motivisan da se domogne trona i u Turskoj, dok je Fenerbahče pokazao da jednostavno u ovom trenutku nema kvalitet da isparira najboljem timu na kontinentu. Bilo je i varnica u drugom duelu, pokačili su se Melih Mahmatoglu i Kris Singlton, pa je jasno da će tenzija biti i u Ulker Sports areni. MVP elitnog takmičenja Vasa Micić je obeležio prva dva susreta, pa nema sumnje da ,će tako biti i u nastavku finala. Vreme je i da Marko Gudurić podigne nivo igre, utisak je da je u njegovim rukama ključ za povratak ekipe Igora Kokoškova u borbi za tron.

PANATINAIKOS - LAVRIO, 19.00

(Košarka, Grčka 1, plej-of)

Košarkaši Lavrija su napravili veliki podvig plasmanom u finale, gde su uspeli i da iznenade velikog favorita. Slavili su u drugom duelu protiv Panatinaikosa posle produžetka i pokazali da će se itekako bitati u borbi za trofej. Ipak, sve osim novog pehara u vitrinama Zelenih predstavljalo bi ogromno iznenađenje, pa pobeda domaćina u OAKA Areni ne bi trebalo da se dovodi u pitanje. Finalna serija se igra na tri pobede, pa bi ekipa Odada Kataša trijumfom u trećem meču stigla na korak od titule.

UNIKS - CSKA MOSKVA, 18.00

(Košarka, VTB liga, plej-of)

Moskovljani su napravili prvi korak ka odbrani trona, savladali su Uniks u svojoj dvorani i poveli u finalnoj seriji. Po pravilu je kada je to bilo najpotrebnije zablistao Vil Klajburn, ali su odličan meč u Kazanju odigrali i Ivan Uhov i Ife Lundberg. Dimitrios Priftis se po pravilu oslanjao na američke snage, tako će biti i u revanšu, ali ukoliko Uniks planira da slavi, mora mnogo više da dobije od bekova Džamara Smita i Ajzee Kejnana. Treba dodati da su Armejci slavili u sva tri ovosezonska duela sa sastavom iz Kazanja, pa su veliki favoriti čak i na gostovanju.

BARSELONA - TENERIFE, 21.15

(Košarka, Španija 1, plej-of)

Stigla je Barsa do polufinala posle nešto neizvesnije serije sa Huventudom nego što se očekivalo. Emotivno su ispražnje Katalonci dočekali početak plej-ofa posle neuspeha na Fajnal foru Evrolige i poraza od Efesa u velikom finalu. Ipak, konsolidovali su se i opravdali ulogu favorita, a sada ih na putu ka finalu čeka okršaj sa vrlo dobrom ekipom Tenerifea. Ekipa sa Kanara je predvođena Marselinjom Uertasom počistila San Pablo u četvrtfinalu, a ekipa čije boje brani i bivši košarkaš Crvene zvezde Čarls Dženkins se sigurno neće tek tako predati. U dva ovosezonska susreta Blaugrana je slavila, posebno je bila ubedljiva u poslednjem kolu regularnog dela. Ekipa Šarunasa Jasikevičijusa je veliki favorit, ali to na terenu mora da opravda.