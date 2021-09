BEŠIKTAŠ – DORTMUND, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Devetorica su van stroja Borusije, a dva igrača, uključujući i Vidu nedostaju Bešiktašu. Nećemo ni da napominjemo koliko za to ne mari Marko Roze, isti onaj koji je pred ovaj meč naoštrio Borusiju, te potukao Aspirindžije sa 3:4. Inače, Nemci od jula nižu viske ishode, a čini se i da su preboleli poraz od Bajerna u finalu Superkupa Nemačke. Teško da im Bešiktaš koji žari i pali po domaćim terenima može da im uskratiti epitet nedvosmislenog favorita.

ŠERIF T. – ŠAHTJOR, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Šerif, čiji dres nosi i naš Dušan Marković poznajemo po zlu! To je čvrsta ekipa koja je slomila Zvezdu, pa zatim i Dinamo. Da li su ovde s pravom, zaključite sami, a da Šajtjor ima neugodnog rivala koji zna da igra na rezultat, u to smo sigurni. Jesu bolji, makar na pariru, ali nas ne bi čudilo ni veliko mučenje Ukrajinaca koji su do grupne faze stigli u teškom dvomeču sa Monakom.

ATL. MADRID – PORTO, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Atletiko Madrid nakon četiri odigrana kola, ima jednak broj bodova u Primeri, baš kao i Real Madrid i Valensija. Nema razloga domaćin da uzmiče pred Portom, nadajući se da će Suarez i Grizman odraditi posao bez greške. Porto je treći u Portugaliji, za sobom ima remi sa Sportingom, a sigurni smo da će Seržo Konsenisao umeti da postavi ekipu prema ubojitom napadu Atletiko Madrida.

KLUB BRIŽ – PSŽ, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Di Marija ima crveni karton, mnogo je i povređenih Parižana, ali ništa to ne znači kada se PSŽ poredi sa Klub Brižom. Domaćin će silom prilika igrati defanzivno, povući će se do kraja, ali je teško predvideti koliko mu ta defanziva može doneti. Dakle, sve karte će držati Poketino, a mi na sve dodajemo da su Francuzi 2019. godine dva puta tukli Klub Briž u grupnoj fazi Lige šampiona. Prvi put su slavili sa 5:0, a drugi put su usporili pa dobili revanš s minimalcem.

INTER – REAL MADRID, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Inter bi da se sveti, pre svih Real Madridu, pošto je upravo do ovog kluba prošle sezone pretrpeo poraz u oba meča. Međutim, oba tima su u međuvremenu pretrpela određene promene u sastavima. Čak i uprkos tome što je Inter ostao bez Romelua Lukakua, svog najboljeg strelca iz prošle sezone, kao i bez Ašrafa Hakimija, Realu neće biti lako u gostima. Šta li im sperma Simeone Inzagi, to tek treba videti, a uz to znati da su i jedni i drugi poprilično efikasni, sa prosekom koji se mota oko tri postignuta gola na meču.

LIVERPUL – MILAN, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Repriza finala elitnog takmičenja iz 2005. odnosno 2007. godine. Istanbulsko finale u kojem je Milan na poluvremenu vodio 3:0, zatim od gotovog napravio veresiju, pa u penal seriji ispustio Ušati pehar proglašeno je za najbolji trenutak u istoriji Lige šampiona. Dve godine kasnije Milan se revanširao golovima Filipa Pipa Inzagija. Odnos snaga u odnosu na te duele debelo je promenjen. Nema više Milan Maldinija, Nestu, Kaku, Ševčenka, Sedorfa, ali ono što Rosoneri pokazuju na startu sezone u Seriji A govori da ne idu u Englesku sa belom zastavom.

MAN. SITI – RB LAJPCIG, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Siti je definitivno sposobniji, čvršći i uigraniji tim. Da je baš tako, ukazuju i vezani porazi RB Lajpciga od Volfsburga i Batjerna, kao i domaćinove pobede nad Arsenalom i Lesterom. Dakle, poraz od Totenhema bio je prolazna slabost za Mančester Siti, pa od Gvardiolinog tima očekujemo ofanzivan nastup. Uostalom, zna se ko je domaćin.

SPORTING – AJAKS, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Ništa ne ukazuje da će Koplanicima biti lako. Jeste Sporting vezao remi ishode sa Famalikaom i Portom, ali ko je gledao te utakmice, biće mu jasno da su ovo bili susreti na kojima se tim iz Lisabona štedeo za ovaj okršaj. Inače, ovi klubovi se jako dugo nisu susretali, a daleko je i generacija koja je igrala daleke 1988. godine, kada je u dva meča slavio Sporting. Ovoga puta, očekujemo egal utakmicu.

SPARTAK MOSKVA – LEGIJA, 16.30

(Fudbal, Liga Evrope)

Benfika je sprečila Spartak da uđe u Ligu šampiona, dok je Legija plasman izborila u dvomeču sa praškom Slavijom. Međutim, Poljaci su zatim očajno igrali u prvenstvu. Savladala ih je Visla, a zatim Slask. Spartak u polsenje vreme igra nestabilno, ali svakako ima bolji sastav, koga smatramo kvalifikovanijim da ovu utakmicu navede na po njih povoljan ishod.

BIRMINGEM – FULAM, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Fulam je u proškom kolu poražen od Blekpula s minimalnim rezultatom. Tim Aleksandra Mitrovića sada mora da zaigra čvršćem kako ne bi dozvolio da VBA stvori ma kakvu zalihu u bodovima. Pošto Birmingem ne igra stabilno, deluje da je put ka novim bodovima za goste otvoren. Inače, Fulam je dobio poslednja tri meča para, na kojima je dolazila NG, ali i 0-2 igra.