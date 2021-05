MONAKO – PSŽ, 21.15

(Fudbal, Kup Francuske, finale)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Izabranici Nika Kovača izazov na Sent deniju dočekuju u izvanrednoj formi i sa 10 pobeda u poslednjih 11 susreta, uz samo jedan poraz, protiv Liona. Kneževi su u prethodnom periodu demonstrirali kvalitet, a kada je tradicija u pitanju Monako je pobedama u prethodna dva međusobna susreta prekinuo niz od čak 12 utakmica bez trijumfa nad Pari Sen Žermenom. Veliki ulog nagoveštava žestok meč u kom će Poketino iz mesta forsirati Mbapea i Di Mariju.

ATALANTA – JUVENTUS, 21.00

(Fudbal, Kup Italije, finale)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Juventus je decenijama unazad dominirao nad Atalantom, međutim, situacija u međusobnim okršajima se promenila. Klub iz Bergama izgubio je samo jedan od prethodnih sedam u svim takmičenjima, dobio je dva, i na svakom u tom periodu uspeo da zatrese mrežu Bjankonera makar jednom. Inače, Juventus je najuspešniji klub u Kupu Italije, osvajao ga je 13 puta do sada, u prethodnih pet godina čak četiri puta, a eventualni 14. spasao sezonu Stare dame.

EVERTON – VULERHEMPTON, 19.00

(Fudbal, Engleska 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Dva kola pre kraja, Evropa Evertonu, tačnije Vest Hem beži ukupno tri boda. Malo ili mnogo, tek ovaj klub je u poslednja dva kola prokockao pet bodova, pa Anćeloti sa zebnjom dočekuje oživele Vulvse. Ako mu je za utehu, njegov tim je poslednji put dobio meč para na koji redovno dolazi 3+ igra. U 18. kolu Premijer lige, bilo je 1:2.

TOTENHEM – ASTON VILA, 19.00

(Fudbal, Engleska 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Preventivno, zbog izjednačenosti sa Vest Hemom, Totenhem mora da zaigra na pobdeu. S obzirom na šarenu formu Aston Vile to ne deluje teško za Pevce koji redovno izvlače maksimalu sa međusobnih susreta. Međutim, grešili su i oni u skorije vreme. To što ih je dobio Lids i Mančester Siti u finalu Liga kupa, njih je svakako umorilo, što znači da će domaći ozbiljno shvatiti postavljen izazov.

KRISTAL PALAS – ARSENAL, 20.00

(Fudbal, Engleska 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Čini se da se Arsenal prekasno pokrenuo, ali da mu ide, te da neće dozvoliti da ga objektivno kadrovski tanji Kristal Palas u svojstvu domaćina nadigra. Međutim, opomena stiže sa poslednja tri meča para na kojima je dolazio X. Dakle, ovo je jedna od onih kombinacija timova kojima je teško da definišu ko je bolji. Što se opklade tiče, bitno je reći da je samo poslednji, od ukupno pet njihovih poslednjih susreta izostala GG igra.

PORTO – BELENENSEŠ, 19.00

(Fudbal, Portugalija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Sportingu čast i titula, a Portu liga šampiona. Tako to ide kod vicešampionskog tima koji nema nameru da se bruka pred Belenensešom. Ostakom, podelili su bodove s njima u februaru, a to je opomenulo igrače koji su verovali da će meč prštati od golova, budući da je Porto susret koji je odigran u julu dobio sa 5:0. Dakle, tim koji je dogurao do četvrtfinala Lige šampiona ne bi trebalo da ima kompleks u 34. kolu.

GIMARAIS – BENFIKA, 21.00

(Fudbal, Portugalija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Gimarais brani šestu, odnosno evropsku poziciju, što stvara ogroman pritisak na domaćina. Da tragedija bude veća u gostima im je treća sila, klub iz velike trojke Primeire, pa bi sve sem dvojke, ili remija ovde apsolutno razočaralo Žorža Žezusa čiji su momci u 33. kolu dobili Sporting sa 4:3. Inače, za Benfiku Gimarais ume da bude nezgodan u poslednje vreme. Slavni tim ih je iz Liga kupa izbacio tek na penale, dok u 17. kolu na međusobnom okršaju nije bilo golova.

CRVENA ZVEZDA – METALAC, 16.00

(Fudbal, Srbija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Izabranici Dejana Stankovića u prethodnom meču su ubedljivo savladali Bačku na gostujućem terenu rezultatom 5:0, tačka na šampionsku sezonu se stavlja utakmicom sa Milanovčanima koji su zaslužili sedmo mesto na tabeli. Metalac i Zvezda smo do sada su odigrali 11 duela u kojima su Beograđani zabeležili devet pobeda, jedan remi i jedan poraz uz ukupnu gol razliku 25:4. Poslednji put, par se sastao u okviru 19. kola, a na tom susretu Crvena zvezda je slavila minimalnim rezultatom 1:0. Strelac je bio Nemanja Milunović.

KOPENHAGEN – MIDTJILAND, 20.00

(Fudbal, Danska 1, plej-of)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Midtjiland koji je prvi na tabeli počeo je da posustaje. S druge strane je trećeplasirani Kopenhagen koji će bez razmišljanja napasti velikog protivnika koji mu beži pet bodova. Međutim, Kopenhagen dobro pamti kako ga je ovaj isti rival u aprilu nadigrao, odnosno deklasirao sa 4:1. Zbog toga bi moglo biti opreza s njihove strane.

EFES – BEŠIKTAŠ, 20.00

(Košarka, Turska 1, polufinale plej-ofa)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Efes je u četvrtfinalu eliminisao Gacijentep, dok je Bešiktaš isto načinio Tofašu. Ne zaboravimo da Efes ima evroligaško iskustvo, te da je poslednjih godina uspešniji na međusobnim susretima. Dakle, zna se ko je favorit, ali ovde će biti pravo umeće analiza poena, odnosno prava procena prilikom tipovanja na postavljene margine za ovaj susret.