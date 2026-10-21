NAJAVA DANA (sreda, 21. oktobar): Epicentar je u Minhenu

BAJERN MINHEN - ARSENAL, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Derbi večeri igra se u Minhenu gde na noge Bajernu dolazi Arsenal. Nemački šampion je posle vezanih, neočekivanih remija protiv Augzburga i Vikinga sravnio sa zemljom Lajpcig za vikend (6:1), poslavši preteću poruku narednom rivalu koji ne blista na startu nove sezone. Dobio je Arsenal jedva Notingem Forest za vikend, pre toga se pomučio i protiv Lidsa u prvenstvu, mada je protiv Lila u Ligi šampiona bio ubedljiv.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

REAL MADRID - LAJPCIG, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Real Madrid dočekuje Lajpcig u izvrsnoj formi, nakon tri uzastopne pobede i uz impresivan niz od 44 uzastopne domaće utakmice u Ligi šampiona na kojima su postigli makar po pogodak. S druge strane, nemački tim je u velikoj krizi nakon teškog poraza od Bajerna, četvrtog uzastopnog koji su pretrpeli na gostovanjima uz čak 14 primljenih golova.

INTER - ŠAHTJOR DONJECK, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Inter je učešće u Ligi šampiona započeo sa dva uzastopna poraza, a dodatni problem predstavlja izostanak kapitena i najboljeg strelca Lautara Martineza pred meč protiv neporaženog Šahtjora. Italijanski klub se nalazi u najdužem nizu poraza u ovom takmičenju (četiri zaredom), dok na domaćem terenu takođe ima negativan klupski rekord od četiri uzastopna evropska poraza, računajući i prošlu sezonu. S druge strane, Šahtjor pod vođstvom Arde Turana igra u odličnoj formi i ima četiri boda iz prva dva meča, ali ga čeka težak izazov s obzirom na to da nije pobedio na poslednjih sedam gostovanja u Ligi šampiona.

LIL - GALATASARAJ, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Lilu u goste stiže Galatasaraj, a oba tima posle poraza u prethodnom kolu žele prve bodove u ovosezonskoj Ligi šampiona. Francuski predstavnik izgubio je od Arsenala (3:0), dok je turski šampion na svom terenu poražen od Barselone (4:1), iako je prvi stigao do vođstva. Galatasaraj u Francusku dolazi sa željom da popravi utisak iz Istanbula, dok će Lil pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena. Biće ovo prvi međusobni susret dva kluba u evropskim takmičenjima.

ASTON VILA - VIKING, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Ekipa iz Birmingema je u drugom kolu deklasirala Fenerbahče (6:0), slavili su u gostima za vikend protiv Njukasla (1:0) i raspoloženi dočekuju norveškog šampiona. Viking je pokazao zube minhenskom Bajernu u prošlom kolu, kada su vodili 2:0, gubili, pa na kraju izvukli bod golom u završnici meča. Nadaju se da ako su preživeli Bavarce, da mogu da izdrže i na Ostrvu.

BETIS - FAJENORD, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Potencijalno veoma zanimljiv duel i moguća goleada u Španiji. Obe ekipe igraju napadački i otvoreno, može se reći da su sinonim za 3+ posebno u Evropi, pa treba očekivati dobar fudbal. Betis jeste dobio lekciju od Barselone za vikend, koja se jedina dobro provela u gostima kod njih ove sezone. Početkom godine su se sastali na ovom stadionu u ligaškoj fazi Lige Evrope, sada će odmeriti snage u Ligi šampiona.

LEVANTE - BILBAO, 20.00

(Fudbal, Španija 1)

Levante u odloženi meč šestog kola ulazi nadomak zone ispadanja sa samo jednom pobedom u dosadašnjem toku La Lige, ali ga ohrabruje odličan domaći teren gde je izgubio samo jednu od poslednjih deset prvenstvenih utakmica. S druge strane, Atletik Bilbao pod vođstvom Edina Terzića vezao je pet utakmica bez poraza, ali ulazi u ovaj susret nakon dva uzastopna meča bez golova i sa najslabijim bodovnim saldom u ovoj fazi sezone još od 2018/19. Iako gosti mogu da se pohvale činjenicom da na poslednja dva gostovanja nisu primili gol, u prilog im ne ide podatak da su pobedili na samo dva od poslednjih deset prvenstvenih mečeva van svog stadiona.

HAPOEL TEL AVIV - VIRTUS BOLONJA, 18.00

(Košarka, Evroliga)

Izraelska ekipa nanela je prvi poraz Panatinaikosu ove sezone u prošlom kolu. Igraju sjajno, pronašli su ritam i pobedničku seriju žele da nastave kod kuće protiv još jednog tima u trijumfalnom nizu. Sjajni Virtus je u seriji od sedam pobeda u svim takmičenjima i četiri u Evroligi, pa će nečiji niz morati da bude prekinut.

KK BOSNA - BAHČEŠEHIR, 19.30

(Košarka, Evrokup)

Na megdan nekadašnjem prvaku Evrope u Sarajevo dolazi Aleksandar Saša Đorđević sa Bahčešehirom, koji je u odličnoj formi. Prvi su u grupi D sa maksimalne tri pobede, dok Bosna do sada nema trijumf. Naravno, biće Turci apsolutni favoriti, ali ne treba isključiti da u vrućoj atmosferi Bosna zakuva stvari.