SLOVAČKA – ŠPANIJA, 18.00

(Fudbal, Evropsko prvenstvo)

Luis Enrike već može da crveni zbog remija sa Šveđanima i Poljacima koje je baš ova Slovačka dobila sa 1:2. Šveđani su dali samo jedan gol Slovacima koji su uistinu bili bez šuta u okvir gola, ali su zato loptu držali suvereno u svom posedu. Teško će biti Morati, a naročito Morenu koji je promašio penal u utakmici sa Poljacima.

ŠVEDSKA – POLJSKA, 18.00

(Fudbal, Evropsko prvenstvo)

Mreža Šveđana se još uvek nije tresla na prvenstvu, a ukoliko u obzir uzmemo prijateljske i kvalifikacione utakmice uoči turnira, za sedam godina primili su samo jedan gol. Poljska je s druge strane u potpunosti podbacila na startu u porazu od Slovačke, ali se donekle iskupila remijem sa Španijom, te će u poslednjoj rundi morati da ide na sve ili ništa, kako bi pronašla svoje mesto među 16 najboljih timova kontinenta.

NEMAČKA – MAĐARSKA, 21.00

(Fudbal, Evropsko prvenstvo)

Pancer divizija ponovo liči na sebe, na onu staru mašineriju koja funkcioniše 90 minuta, a koja je u drugom kolu demontirala Portugaliju sa 4:2. Niko nije očekivavao ovako raspucan meč tima Joakima Leva, ali i to se desilo, pa će Mađari verovatno u bunker za igru do boda, kao protiv Trikolora s kojima su odigrali za ponosnih 1:1. Desilo se to uprkos činjenice koja kaže da je Francuska preko 60 procenata vremena imala loptu u nogama.

PORTUGALIJA – FRANCUSKA, 21.00

(Fudbal, Evropsko prvenstvo)

Derbi grupe smrti dolazi u zao čas za Ronalda i ekipu koja je u Minhenu pokupila šamar Pancera, odnosno poraz od 2:4. Da tragedija bude veća u tom zlu učestvovala su i dva autogola, pa će Benzema, Grizman i Mbape biti jako oprezni u pristupu reprezentaciji koja je neosporno kvalitetna, uprkos rezultata utakmice drugog kola.

EKVADOR – PERU, 23.00

(Fudbal, Kopa Amerika)

Peru se dokazao protiv Kolumbije, pa njihova pobeda od 1:2 nad ovom selekcijom ukazuje na sve bolju formu ekipe. Ne deluje Ekvador tako dobro, pa uprkos remija sa Venecuelom u ovom trenutku deluje kao manje sposoban rival. Naime, oni su pre toga samo u toku ovog meseca doživli dva poraza u kvalifikacijama za Mundijal, a zatim i u kontinentalnom takmičenju u utakmici sa Kolumbijom.

ILVES – INTER TURKU, 17.30

(Fudbal, Finska 1)

Ilves je nanizao tri poraza, dok Inter Turku u stopu prati nepogrešivi Helsinki. Samo taj detalj dovoljan je da se gosti istaknu kao favorit para koji su u prošloj godini dobili dva puta. Prvi put je bilo 5:1, a zatim sa 0:2, što znači da je raspucavanje moguće, ali ne i tradicijom zagarantovano.

LAHTI – HIFK, 17.30

(Fudbal, Finska 1)

Reč je o dve tehnički izjednačene ekipe koje su sposobne da odigraju tvrd meč u borbi za četvrto mesto na tabeli. Kup utakmicu iz februara dobio je HIFK, golom tek u 84. minutu utakmice. Dakle, taj poslednji međusobni meč bio je rezultatski neizvestan, jedva sa jednim golom, pa bi i ovoga puta mogli da budemo svedoci dosta tvrdog susreta.

SRBIJA Ž. – ŠPANIJA Ž, 21.00

(Košarka, Evropsko prvenstvo, žene)

Posle tri ostvarene pobede u grupi B, košarkašice Srbije direktno su se plasirale u četvrtfinale Evropskog šampionata. Za protivnika će imati selekciju Španije, koja je neočekivano izgubila na startu od Belorusije, pa je kroz duel sa Crnom Gorom morala da traži put do osam najboljih reprezentacija na kontinentu. Na prethodnom Evropskom prvenstvu u Beogradu, kao i na Olimpijskim igrama u Riju, Srbija i Španija su se sastajale u borbi za finale. Aleksandra Crvendakić smatra da Srbija ima višu ekipu, višu petorku, te da će skok biti prednost naše selekcije na ovoj utakmici.

MILVOKI – ATLANTA, 02.30

(Košarka, NBA)

Nema pravila, jer reč je o polufinalu. Ugledamo li se na aprilske mečeve para, uočićemo da je Milvoki dobio jedan sa 109:120, dok je Atlanta slavila na drugom sa 111:104. Dakle, teško može da bude, uz opasku sa je Mivoki na najteži način, u sedmom meču tek u produžecima bio bolji od Bruklina u četvrtfinalu. Atlanta je takođe sa 4:3 u pobedama nadigrala Filadelfiju.

KANADA – SRBIJA, 12.00

(Odbojka, Liga nacija)

Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je posle pet setova selekciju Holandije sa 3:2, po setovima 25:21, 21:25, 25:18, 21:25, 17:15. Rezultat svedoči o ekstremno napetom meču, koji je Srbija dobila jer nije popustila pod tenzijom. Nadamo se da neće ni pred Kanadom koja je vezala četiri pobede, bez izgubljenog seta. Srbija treba da preseče njihovu seriju.