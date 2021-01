ČELSI – VULVERHEMPTON, 19.00

(Fudbal, Engleska 1)

Plavci su nezadovoljni porazom od Lestera, a tu su i slaba izdanja na utakmicama sa Arsenalom i Sitijem koja u značajnoj meri kvare raspoloženje u redovima Čelsija, međutim povod za nadu predstavlja promena trenera i činjenica da će trenerski debi upisati Tomas Tuhel. S druge strane su Vulfsi koji nisu slavili na pet mečeva u nizu, pa domaćn prosto mora da dokaže da je kvalitetniji. Uz to, Čelsi je poslednji meč para izgubio u decembru što dodatno motiviše domaćina. Kec je za njih imperativ posle prevaziđene prepreke, odnosno pobede nad Lutonom u šesnaestini finala FA kupa.

BRAJTON – FULAM, 20.30

(Fudbal, Engleska 1)

Čelsi, pa Mančester Junajted, a zatim Barnli u FA kupu, sve su to porazi Mitrovićevog Fulama u poslednje vreme. Brajton po zlu jedino pamti Siti, pa će njima lakše pasti direktan okršaj u borbi za poziciju koja obezbeđuje opstanak. Uostalom, domaći su na plus pet bodova u odnosu na Fulam, a to nikako nije malo.

MAN. JUN. – ŠEFILD JUN, 21.15

(Fudbal, Engleska 1)

Kec na Old Trafordu nije upitan kada fenjeraš dolazi u goste timu Ole Gunara Solskjera. Golovi su ovde glavna tema, a istorija para ispisala je 5+ ishod, ali i GG igru na poslednjem susretu para u decembru mesecu. Dakle, razmišljanje o kombinacijama, možda i uz prelaze ne spada u hazardersko razmišljanje pred tipovanje na ovaj par.

DIN. ZAGREB – HAJDUK, 17.00

(Fudbal, Hrvatska 1)

Novi trener Hajduka, Paolo Tramezani koji je debitovao protiv Šibenika ne krije želju da zabeleži pobedu na svom prvom derbiju. Na Maksimiru bi hteo da njegov tim igra svoj fudbal uprkos tradiciji, odnosno činjenici da je Dinamo dobio tri od pet poslednjih međusobnih okršaja. Kako bilo, lideri su Zagrepčani kojima kao kvalifikaciju treba pripisati i najbolji učinak napada u celom HNL-u.

SVONSI – BRENTFORD, 20.00

(Fudbal, Engleska 2)

Pred duel drugoplasirane i četvrtoplasirane ekipe engleskog fudbala, jasno je da Labudovi i Pčele žele u elitu. Prošle sezone bili su rivali u polufinalu baraža, Brentford je bio favorit, ali je Svonsi u prvom meču na svom stadionu iznenadio (1:0). Revanš je ipak pripao favorizovanoj ekipi iz Zapadnog Londona, koja je na krilima Saida Benrame i Olija Votkinsa izborila finale, u kojem je kasnije doživela poraz od Fulama. Svonsi je bez poraza na poslednjih 10 mečeva kod kuće, pa bi tako trebalo da ostane i posle susreta sa Brentfordom.

ATALANTA – LACIO, 17.45

(Fudbal, Kup Italije)

Atalanta je deklasirala Lacio u prvom kolu Serije A, o čemu najbolje govori zabeleženih 4:1. Međutim, Inzagi je u međuvremenu popravio timski učinak, pa će gostovanje timu koji je pred ovaj meč u gostima potukao Milan sa 0:3 biti puno želje da se spere sram zbog lošeg izdanja u šampionatu. Videćemo šta će se iz svega iznedriti, a ne treba zaboraviti ni na učestalu GG4+ tradiciju para.

JUVENTUS – SPAL, 20.45

(Fudbal, Kup Italije)

Staroj dami SPAL izgleda kao tek usputna stanica na putu ka eventualnom osvajanju trofeja Kupa Italije. Petoplasirani tim Serije B moraće da se stavi u podređenu ulogu koja za njih u ovom momentu i nije previše bitna. Pre će se desiti da će SPAL čuvati snagu za bitke u ligaškim vodama koje im u budućnosti mogu doneti puno toga.

SEVILJA – VALENSIJA, 19.00

(Fudbal, Kup kralja Španije)

Slepi miševi su u Primeri igrajući utakmicu 15. kola u decembru mesecu bodove Sevilji predali tek u 81. minutu utakmice. Međutim, statistički gledano, ova utakmica je po posedu lopte Sevilji pripala u potpunosti. I ovoga puta Valensija će najverovatnije igrati povučeno, ali i pod lošim utiskom nakon poraza od Atletiko Madrida koji pred ovaj meč sa 3:1 porazio Slepe miševe.

BAŠAKŠEHIR – TRABZON, 18.45

(Fudbal, Superkup Turske, finale)

Bašakšehir, kao branilac titule nacionalnog prvaka i Trabzon, osvajač Kupa, ukrstiće koplja na stadionu Mustafa Kemal Ataturk u Istanbulu, boreći se za trofej osvajača Superkupa za proteklu sezonu. Oba tima su u aktuelnoj kampanji gotovo neprepoznatljivi. Od prošlogodišnjeg sjaja nije ostalo ništa. Istanbulski sastav je najneprijatnije iznenađenje, dok tim sa Crnog mora nije daleko od pozicija koje vode u međunarodna takmičenja.

LOK. KUBANJ – PARTIZAN, 17.30

(Košarka, Evrokup)

Partizan za sada bolje stoji, ima jednu pobedu i poraz, dok je ruski tim na iznenađujuća dva poraza. I za jedne i za druge je ovo izuzetno važan sudar, pa posle dva trijumfa Metropolitana deluje da bi upravo dvomeč Partizana i Lokomotive mogao da odlučuje o još jednom putniku u četvrtfinale. Lokomotiva u proseku ubacuje 89,4 poena, naspram 78,6 Partizanovih u proseku. Ruski tim bolje skače, ima više asistencija, dok Patizan malo bolje krade lopte.