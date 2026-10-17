NAJAVA DANA (subota, 16. oktobar): Barselona za nastavak niza

BETIS - BARSELONA, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Derbi devetog kola Primere igra se na Kartuhi, gde trećeplasirani Betis dočekuje Barselonu. Andaluški tim beleži sjajan start sezone, budući da je od uvodnih deset utamica u svim takmičenjima dobio osam! Ipak, najteži zadatak tek mu sledi, pošto mu u goste dolazi Barselona, tim koji ima savršen učinak u uvodnih deset utakmica. I ukupno je postigao 43 gola...

BAJERN - LAJPCIG, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Dva vezana remija, dva kiksa Bajerna. Šampion Nemačke prosuo je bodove prošog vikenda prvo u Augzburgu, sredinom nedelje i u Ligi šampiona protiv Vikinga. Sada mu u goste dolazi Lajpcig, koji je u proteklih mesec dana ostvario tri pobede od kojih dve vrlo ubedljive (6:0 protiv Ajntrahta i 5:0 protiv Hamburga). Ipak, baš tako se klub iz Saksonije provodio protiv Bajerna u poslednje vreme, budući da je u prethodna tri međusobna duela izgubio ukupnom gol-razlikom 13:1.

BOLONJA - INTER, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Italijanski šampion u Bolonju putuje u nezgodnom trenutku, nakon što je pretrpeo bolan poraz od Klub Briža na svom terenu u Ligi šampiona. Ipak, u Seriji A još nema poraz, a priliku da se učvrsti na liderskoj poziciji imaće protiv Bolonje, ekipe koja je tek u prošlom kolu ostvarila prvu ligašku pobedu.

STRAZBUR - PSŽ, 17.15 MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Pale motore na Parku prinčeva, podižu radnu temperaturu. Posle nekoliko uvodnih kikseva, šampion Francuske je vezao tri pobede u Ligi 1, a potom na njih nakalemio još jedan veliki trijumf, protiv Mančester Sitija u Ligi šampiona. Stoga bi Strazbur, koji je osvojio samo jedan bod u poslednja tri kola, trebalo da bude lak zalogaj.

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BRENTFORD - LIVERPUL, 16.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Premijer liga)

Raspucao se Liverpul u Lasku sredinom nedelje, poslužio mu je LASK kao savršen poligon za podizanje samopouzdanja. Biće mu ono potrebno, jer danas ide na noge Brentfordu, koji je jedan od tri neporažena kluba u Premijer ligi. Pride je poslednji put izgubio kod kuće još sredinom februara, kada ga je tukao Brajton. Od tada je vezao osam mečeva bez poraza na svom terenu.

IGOKEA - CEDEVITA OLIMPIJA, 19.00

(Košarka, ABA)

Obe ekipe traže izlazak iz krize i prekid serije od po tri uzastopna poraza. Igokea je u prethodnom kolu pretrpela neočekivan poraz od Borac Mozzarta na svom parketu, dok je još veće iznenađenje bio neuspeh Zmajeva na gostovanju Širokom. Sada i jedni i drugi moraju da se vade, ali ujedno i da paze jer su iza ćoška novi napori na evropskoj sceni.

LIMOŽ - ASVEL, 19.00

(Košarka, Francuska 1)

Asvel ne može da se opravi od Crvene zvezde. Ekipa iz Vilerbana i dalje tumara posle šokantnog poraza u poslednjoj sekundi, kada je iz teške pozicije pogodio Kris Džons. Na to se nadovezao i neuspeh protiv Reala, a naporan tempo nastavlja se na gostovanju Limožu. Ono što svakako može da raduje Asvel jeste to što se Limož prililčno muči na početku sezone.

BURSA - BAHČEŠEHIR, 14.30

(Košarka, Turska 1)

Šta reći za Saleta Đorđevića i njegove momke? Šest takmičarskih utakmica, po tri u šampionatu turske i Evrokupu i isto toliko pobeda. Odlično izgleda Bahčešehir na početku sezone na čijem je otvaranju savladan Fenerbahče. Đorđevićev tim izgleda kao kaznena ekspedicija, a sada je došao red na osvajanje Burse i nema dileme da je tim iz Istanbula apsolutni favorit u ovom okršaju.

KOLOS - PAOK, 15.00

(Košarka, Grčka 1)

PAOK se nalazi pod svetlima reflektora ove sezone. Tim iz Soluna je uložio mnogo, cilja Evroligu, ali i dalje još nije sve leglo na svoje mesto. Crno-belima utakmice u grčkom šampionatu moraju da posluže kao odlična priprema za Evrokup, pa je tako gostovanje Kolosu idealna prilika za novu pobedu i brušenja forme za Ulm.