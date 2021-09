NAJAVA DANA (subota, 18. septembar): Najbolji evropski fudbal kao zagrevanje za odbojkaše

BARNLI – ARSENAL, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Nisu to više Tobdžije kojima se skida kapa. Pre bi rekli da je autoritet grba kluba poljujan partijama koje su na kraju krajeva, teškom mukom pred ovaj meč kulminirale minimalnom pobedom nad poslednjim Noričom. Ima dakle Barnli neke šanse, što dokazuju i rezultati sa utakmica para iz prošle i ove godine. Među njima su dva remija i jedna pobeda Barnlija, ali bez ishoda koji bi oborio 0-2 igru.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

MAN. SITI – SAUTEMPTON, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Kec kao vrata miriše na Gvardiolu, koji je pred ovaj meč uspeo da nametne svoj tempo Lesteru, pa da prelomi meč Silvinim golom u 62. minutu utakmice. Zatim je u Ligi šampiona zabeležena pobeda nad RB Lajpcigom od 6:3. Sautempton može da se brani, što smo videli da ume na tri vezane utakmice na kojima je izvojevao X. Međutim, ovoga puta će to biti mnogo, mnogo teže, jer njih će mučiti i psihološki pritisak izazvan porazom na poslednjem meču para koji je zabeležen sa 5:2.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

FULAM – REDING, 16.00

(Fudbal, Engelska 2)

Kotidžeri su odlično otvorili sezonu, dok se ekipa Veljka Paunovića mučila, ali se čini da polako pronalazi željeni ritam. Nema sumnje da nas očekuje zanimljiv duel. Ekipa iz Londona se ponovo iz Premijer lige ekspresno vratila u niži rang, ali ne odustaje. I dalje ima visoke ambicije. Mogao bi Aleksandar Mitović uz nešto sreće od Redingovog Svifta, da preuzme mesto prvog strelca Čempionšipa.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

ČUKARIČKI – SPARTAK SUBOTICA, 16.00

(Fudbal, Srbija 1)

Oba tima novi izazov dočekuju posle remija bez pogodaka, te je iz perspektive rivala utakmica na Banovom brdu od posebne važnosti. Mladen Krstajić neće u gostima igrati defanzivno, a kako će na to ogovoriti kolega Ilić tek treba da se vidi, uz opasku da je Čuka polsednji meč para dobila sa 5:1. Na njihovim mečevima tri puta uzastopno dolazila je 5+ igra.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

ATL. MADRID – BILBAO, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Ima Bilbao dosta povređenih igrača, dok Atletiko Madrid poseduje domaći teren i želju da se domogne vodeće pozicije na tabeli, pošto je trenutno izjednačen sa Realom i Valensijom. Uz to, Madriđani su u grupnoj fazi Lige šampiona pred susret remizirali sa Portom, tako da će Simeone u svakom smislu maksimalno naoštriti sastav pred ovaj meč.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

LANS – LIL, 17.00

(Fudbal, Francuska 1)

Lans još nije poražen u Ligi 1, ali je zato na pet utakmica, čak tri puta teren napuštao sa X ishodom. Lil nije dobro startovao, u prošlom kolu poražen je od Lorjena, a sa Volfsburgom je u Ligi šampoiona odigrao bez golova. Treba videti, da li će se umor sa tog meča odraziti na igru tima na ovom susretu. Setimo se da Lil tradicionalno bolje prolazi na mečevima para, te da je minimum 3+ igra tri puta uzastopno zaokružena na njihovim susretima.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

SENT ETJEN – BORDO, 21.00

(Fudbal, Francuska 1)

Ne bi ih ni pomenuli, da nije reč o borbi fenjaraša. Tako su se deklarisali na početku šampionata, a mi se sećamo kako je Sent Etjen u aprilu savladao Bordo sa 4:1. Ovoga puta ne verujemo da iko može da dominira, jer na to ukazuju poslednjih pet utakmica oba tima na kojima bodova ne bi bilo da se Bordo nije zadovoljio remi ishodima sa Marseljom i Anžeom, dok su tri boda za Sent Etjen obezbeđana u tri uzastopna kola, nakon kojih su po njih kobni bili mečevi sa Marseljom i Monpeljeom.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

INTER – BOLONJA, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Inzagi je morao da se pokloni Real Madridu, a Inter da kapitulira s minimalcem na otvaranju Lige šampiona. Situacija za domaće je puno bolja u Seriji A, mada postoji ta senka sa meča protiv Sampdorije koji je okončan sa 2:2. Bolonja je odmornija, posle pobede nad Veronom, ali je svakako kadrovski mnogo tanja, uprkos jednakom broju bodova na tabeli. Inter je dobio poslednja dva meča para.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

KELN – RB LAJPCIG, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

To što je Mančester Siti uradio RB Lajpcig u Ligi šampiona zove se klasična dominacija, uz poništavanje ambicija za nastavak takmičenja. Bilo je 6:3 za Građane, a pre toga tim su tukli Bajern i Volfsburg. Ne, to ne znači da i Keln može da dođe lako do bodova. Boriće se RB Lajpcig iz sve snage da opravda poziciju favorita, u to smo apsolutno sigurni.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

SRBIJA – ITALIJA, 21.00

(Odbojka, Evropsko prvenstvo)

Reprezentacija Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva sastaće se sa selekcijom Italije, koja je u Ostvari ubedljivo pobedila Nemačku 3:0, po setovima 25: 13, 25:18 i 25:19. Tim Slobodana Bobe Kovača, u Poljskoj brani trofej osvojen pre dve godine, a plasman u ovu fazu obezbeđen je u Gdanjsku, gde su naši momci u tri seta bili bolji od Holandije. Srbija je u Ligi nacija, poslednji put igrala sa Italijom u maju, kada je slavila sa 3:1 u setovima.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com