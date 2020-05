NAJAVA DANA (subota, 23. maj): Bubamara se kotrlja po Nemačkoj, Belorusiji, Koreji, Mađarskoj...

M`GLADBAH – LEVERKUZEN, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





U prošlom kolu M’gladbah lako je izašao na kraj sa Ajntrahtom u Frankfurtu gde ga je dobio sa 3:1. Istovremeno Leverkuzen je rutinski dobio Verder sa 4:1, takođe na strani. Oba tima su u trci za titulom, domaćin je treći, a gost peti sa dva boda manje. Pored toga na talonu je i borba za Evropska takmičenja sledeće sezone. M’gladbah je ove sezone jedan od najkonzistentnijih timova kod kuće gde je ostvario devet pobeda, dva poraza i isto toliko remija. Leverkuzen je s druge strane treći najbolji tim kada su gostovanja u pitanju. Njihov duel u novembru M’gladbah je kao gost dobio sa 2:1, ali mu poslednji susret na Borusija parku nije ostao u lepom sećanju pošto ga je tada Leverkuzen pregazio sa 0:5.

VOLFSBURG – DORTMUND, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Volfzburg je izvojevao pobedu na gostovanju Augzburgu (1:2), dok je Dortmund nastavio gde je i stao, odnosno demonstrirao silu u sudaru sa Šalkeom (4:0). Milionerima je ova pobeda peta u nizu, a na ovim mečevima postigli su ukupno 13 golova i primili dva. Uz sve to Dortmund u duelima sa Volfzburgom potpuno dominira. Od njih nije primio gol na prethodnih šest odmeravanja, a poslednji put je od ovog protivnika izgubio 2015.

BAJERN – AJNTRAHT F, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Uz prilično muke Bavarci su došli do pobede na gostovanju Unionu u Berlinu (0:2), međutim i dalje drže vodeće mesto na tabeli uz četiri boda prednosti u odnosu na Dortmund. Ajntraht je u prošlom kolu na svom terenu poražen od M’gladbaha sa 3:1 i pri tom je delovao potpuno nemoćno. Za Orlove ovaj poraz bio je četvrti uzastopni, a činjenica da su u poslednjih osam meseci dobili samo tri meča na strani posebno je zabrinjavajuća imajući u vidu da stižu na Alijanc Arenu. Od 11 prethodnih odmeravanja na ovom stadionu Bajern je dobio 10 i pri tom postigao 34 gola. Tu su i „neraščišćeni računi“ iz novembra kada je Ajntraht u Frankfurtu demolirao Levandovskog i ekipu sa čak 5:1.

DARMŠTAT – ST. PAULI, 13.00

(Fudbal, Nemačka 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Darmštat je u prošlom kolu izgubio od Karlsruea na gostovanju sa 2:0, dok je istovremeno Sent Pauli minimalnim rezultatom dobio Nirnberg kod kuće. U ovom slučaju Darmštat je apsolutni favorit ako pogledamo tradiciju. Dobio je sedam od osam prethodnih odmeravanja, a na pet od poslednjih sedam nije primio gol. Pored toga od 1992. od Sent Paulija je izgubio samo jednom, a od 2000 godine Sent Pauli je na ovom stadionu postigao samo jedan gol.

OSNABRIK – HANOVER, 13.00

(Fudbal, Nemačka 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Nismo se nadali da Osanabrik može da odvuče vodeći Bilefeld putem remija, ali i to se desilo. To samo znači da se situacija u odnosu na mart mesec promenila, te da domaćin ima pravo da izazove, pa i da zapreti Hanoveru koji je pre ovog meča savladao Nirnberg u gostima. Očekujemo ogorčenu borbu za svaku loptu, uz napomenu da smo na poslednjem meču para u oktobru bili svedoci trvrde, dosadne utakmice koja je završena s najnepopularnijim rezultatom, dakle bez golova.

SLUTSK – RUH BREST, 15.30

(Fudbal, Belorusija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Od kada je Sluck u protekla dva kola, uz 3+ poraze nagazio na Energetik, ali i BATE Borisov, kriza se uselila u njihove redove. Brine ih Ruh Brest koji nije poražen na prethodnih šest mečeva, od kojih je polovinu rešio remi ishodima. Na osnovu toga, očekuje se tvrda, neizvesna utakmica, a valja znati da Sluck u poslednje vreme redovno igra utakmice s minimalno tri postignuta gola.

ISLOČ MINSK – ENERGETIK BGU, 17.30

(Fudbal, Belorusija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Energetik ima pravo da se razigra, odnosno da pokuša da napadne u gostima pošto je dobio tri poslednja susreta, od čega su dva bila na strani. Isloču je u prošlom kolu priselo gostovanje Dinamo Minsku, a pre toga pobeda nad Belšinom bila je samo kratak predah nakon debakla, odnosno poraza od Soligorska (4:0). Zvog svega navedenog očekuje se egal, ali i tvrda utakmica u 10. kolu.

VITEBSK – DIN. MINSK, 19.30

(Fudbal, Belorusija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Direktan okršaj devetoplasiranog Dinamo Minska, sa prvim pratiocem koji takođe ima 12 bodova mogao bi biti vrlo neizvestan. Zapravo, reč je o gotovo podjednakim sastavima kojima u poslednje vreme ne cvetaju ruže. Gore je Vitebsku koji je posle dva uzastopna poraza ušao u X partije sa Soligorskom i Belšinom, pa sada po svaku cenu pred domaćom tribinom mora da se dokazuje. Gosti bi tu tenziju mogli da pretvore u svoju prednost, a malo je verovatno da će na ovom meču pasti puno golova, što uostalom stoji i u statistici poslednjih pet utakmica para.

GANGVON – SEONGNAM, 09.30

(Fudbal, Južna Koreja 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Seongnam nije primio gol u prva dva meča, a postigao je dva. Gosti bi ovog puta trebali konačno da aktiviraju Hrvata, Tomislava Kiša koji je doveden da ojača napad Seongnama. Uz to gostujući tim ima solidno postavljenu odbranu, na šta Gangvon mora da računa budući da već barata s gol razlikom od 3:3. Inače, gosti su poslednji meč ovog para u septembru prošle godine dobili s minimalcem, a sudeći po početnim utakmicama ovih timova i sada bi mogli da očekujemo tvrdu i neefikasnu utakmicu.

FERENCVAROŠ – DEBRECIN, 15.55

(Fudbal, Mađarska 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Težeg protivnika na postpandemijskoj premijeri Debrecin nije mogao da dobije. Dolaze pravo na noge lideru, pa se Ferencvaroš unapred raduje bodovima koji su mu neophodni za osvajanje titule. Debrecin je tek osmi, a u nizu od pet mečeva pre prisilne pauze izgubio je čak četiri puta. Važno je znati da je sve, pa i tradicija pobeda na strani Ferencvaroša koji je u februaru bio bolji s konačnih 2:0.