NAJAVA DANA (subota, 24. oktobar): Londonski derbi i večiti u ABA ligi

MLADOST LUČANI - VOJVODINA, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Vojvodina nastavlja poteru za Crvenom zvezdom, a naredna prepreka Novosađanima biće Mladost iz Lučana. Ekipa Marka Savića nalazi se na drugoj poziciji sa 28 bodova, a u prethodnom kolu savladala je Radnički 1923 (2:0). Sa druge strane, domaćin je sedmi sa 17 bodova i pokušaće da se iskupi pred svojim navijačima za ubedljiv poraz od Crvene zvezde (5:1) u prošlom kolu.

ASTON VILA - MANČESTER SITI, 13.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Premijer Liga)

Mančester siti je i pored problema koji ga prate od početka sezone, savršeno otvorio novu sezonu Premijer lige sa sedam pobeda iz isto toliko utakmica, a naredni izazov za izabranike Enca Mareske biće gostovanje Aston Vili. Domaćin je nakon lošeg početka sezone uspeo da uhvati ritam, pa je u poslednja tri kola osvojio sedam bodova i stigao do 12. pozicije. Ipak, ekipa Unaja Emerija još čeka prvu prvenstvenu pobedu na svom stadionu, a ohrabrenje pred duel sa liderom može da pronađe u činjenici da je slavila u poslednja dva međusobna susreta

ARSENAL - EVERTON, 16.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Premijer Liga)

Arsenal nastavlja poteru za Mančester sitijem, koji nakon sedam kola ima tri boda prednosti u odnosu na izabranike Mikela Artete. Tobdžije su u prethodnom kolu savladale Notingem Forest, a sada će na Emiratima pokušati da upišu četvrtu uzastopnu prvenstvenu pobedu. Sa druge strane, Everton se nalazi na osmoj poziciji sa deset bodova, a ekipa Dejvida Mojesa u London stiže nakon prvog poraza u sezoni, koji joj je pred domaćim navijačima nanio Čelsi (2:0).

ČELSI - TOTENHAM, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Premijer Liga)

Londonski derbi na Stamford Bridžu rivali dočekuju u različitom raspoloženju. Čelsi je vezao dve pobede i popeo se na četvrto mesto, dok je Totenhem tek u prethodnom kolu stigao do prvog trijumfa u sezoni, ali se i dalje nalazi na 16. poziciji. Ekipa Roberta de Zerbija sada će pokušati da prekine niz od šest uzastopnih prvenstvenih poraza protiv gradskog rivala.

NAPOLI - ROMA, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Serija A)

Roma je sa 17 bodova na trećoj poziciji Serije A i još ne zna za poraz, dok Napoli zauzima tek deveto mesto sa sedam bodova manje. Izabranici Masimilijana Alegrija u prethodnom kolu neočekivano su poraženi od Venecije (1:0), dok je ekipa Đan Pjera Gasperinija savladala Đenovu (2:0). Ipak, Napolitanci već osam prvenstvenih utakmica ne znaju za poraz od Rome na svom terenu.

ATLETIKO MADRID - DEPORTIVO LA KORUNJA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Primera)

Atletiko Madrid dočekuje Deportivo La Korunju, sa željom da nastavi niz od pet uzastopnih pobeda u Primeri. Izabranici Dijega Simeonea nalaze se na drugom mestu sa 22 boda, pet manje od vodeće Barselone. Sa druge strane, povratnik u elitni rang dobro je otvorio sezonu, ali već pet kola ne zna za pobedu i trenutno zauzima devetu poziciju. Domaćinu na ruku ide i tradicija, pošto od Deportiva nije izgubio još od 2009. godine

IGOKEA - CRVENA ZVEZDA, 18.00

(Košarka, ABA liga)

Zvezda je regionalnu ligu otvorila porazom, dok je Igokea na startu upisala pobedu. Ipak, pred četvrto kolo crveno-beli imaju dva trijumfa, dok je tim iz Laktaša ostao na onom iz prvog kola. Za goste će ovaj duel biti prilika da se vrate na pobednički kolosek nakon teškog poraza u večitom derbiju.

SPARTAK SUBOTICA - PARTIZAN MOZZART BET, 20.30

(Košarka, ABA liga)

Partizan u Suboticu stiže na krilima velike pobede u večitom derbiju, ali ga u Dudovoj šumi čeka rival koji je takođe uhvatio dobar ritam. Crno-beli su u ABA ligi još neporaženi sa tri pobede, dok Spartak ima skor 2:1, a u prethodnom kolu je pred svojim navijačima nadigrao Kluž (89:75). Izabranici Vladimira Jovanovića sada će pokušati da skinu skalp još jednom favoritu, dok Partizan želi da nastavi savršen niz u regionalnom takmičenju.

BAHČEŠEHIR - BEŠIKTAŠ, 19.30

(Košarka, Turska)

Srpski trenerski okršaj očekuje nas u Istanbulu, gde će Aleksandar Đorđević sa Bahčešehirom ugostiti Bešiktaš Dušana Alimpijevića. Domaćin je odlično otvorio sezonu i sa četiri pobede iz isto toliko utakmica drži čelo tabele, dok su crno-beli na polovičnom skoru. Ipak, obe ekipe u ovaj duel ulaze nakon poraza na evropskoj sceni.