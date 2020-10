LIDS – MAN. SITI, 18.30

(Fudbal, Engleska 1)

Građani su dobili „propisne batine“ od Lestera u prošlom kolu. Vardi i kompanija pregazili su ih sa 5:2 i to na gostovanju. Lids je dokazao da ove sezone neće biti čisto topovsko meso u Premijer ligi. Posle poraza od Liverpula kojeg je propisno namučio na Enfildu (4:3), savladao je Fulam kod kuće (4:3), a onda i Šefild na gostovanju (0:1). Dakle, Gvardiola će morati da potraži iskupljenje, ali Lids se neće predati bez „ispaljenog metka“.

UDINEZE – ROMA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Dva otvarajuća meča Udinezea razlog su za zabrinutost u ovom klubu. Najpre su poraženi od Verone na gostovanju (1:0), a onda i od Specije na svom terenu sa 2:0. Roma se dobro nosila sa Juventusom, imala je vođstvo u dva navrata, ali se aktuelni šampion dva puta vraćao u igru zahvaljujući golovima Ronalda. Iako je u njihovim duelima tradicija na strani Rome, u julu prošle godine Zebre su savladale Romu na Olimpiku sa 2:0. S obzirom kako trenutno igraju teško da će i ovog puta.

AJNTRAHT F. – HOFENHAJM, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Posle remija sa Bilefeldom u Frankfurtu (1:1) Ajntraht je savladao Hertu na gostovanju sa 3:1. Hofenhajm je na dve otvarajuće utakmice postigao sedam golova, ali ono što je važnije četiri je dao Bajernu koga je savladao sa 4:1 i donekle se osvetio za sva ranija „maltretiranja“. Nema sumnje da mu ovaj podvig uliva ogromnu dozu samopouzdanja, međutim Ajntraht nisu dobijali na prethodna četiri odmeravanja u Frankfurtu.

ŠTUTGART – LEVERKUZEN, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Novajlija u Bundesligi sezonu u najjačem rangu započeo je porazom od Frajburga na svom terenu (2:3), da bi zatim savladao Majnc na gostovanju sa 4:1. Leverkuzen je oba meča odigrao nerešeno. Bez golova sa Volfzburgom na strani, i 1:1 sa Lajpcigom kod kuće. Dve ekipe poslednji put odmerile su snage u Kup meču februara ove godine i tada su Aspirindžije bile bolje (2:1), a poslednja tri susreta na Mercedes Benc Areni dobijali su bez primljenog gola.

ATL. MADRID – VILJAREAL, 16.00

(Fudbal, Španija 1)

Čini se da su Madriđani sigurni u to da će bodovi ostati na njihovom terenu. Viljareal ih u gostima nije dobijao još od 2017. podine. Uprkos svemu, Viljareal će sigurno biti u grču, naročito zbog činjenice da im treba peglanje bodovnog zaostatka izazvanog porazom od Barselone (4:0), te remijem u prvom kolu sa Ueskom. Bez obzira na to, iluzorno je razmišljati o bilo kakvom popustu Simeonea koji će Atletiko forsirati u igru do pobede.

VALENSIJA – BETIS, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Sve sem egal partije bilo bi u fudbalskom smislu iznenađujuće. Međutim iza Betisa su dva teška poraza, jedan od Real Madrida, a zatim i Hetafea, pa će Slepi miševi dati sve od sebe, što ukazuje na želju domaćina da nastavi negativan niz gostujućeg tima. Međutim, Betis nije loša ekipa, pa je sve moguće, uz opasku da je u četiri navrata na poslednjih pet mečeva para dolazila GG3+ igra.

METALAC – PARTIZAN, 18.00

(Fudbal, Srbija 1)

Gostovanje u Gornjem Milanovcu poslednje je u okviru ciklusa u kome su crno-beli imali, na papiru, lake rivale u Superligi. Međutim, ispalo je preteško za ekipu Aleksandra Stanojevića, ubedljivu samo protiv Rada (3:0), natezanje sa Zlatiborom (1:0) i borbu sa OFK Bačkom koja je ipak pala u Humskoj. Parni valjak je nominalno favorit podno Rudnika, s tim što se ne treba zavaravati s predajom Metalca, budući da je ovaj tim umeo da utiša TSC, ali i da remizira sa Čukaričkim na poslednjih pet mečeva.

IGOKEA – MEGA, 17.00

(Košarka, ABA liga)

Izabranici Vladimira Jovanovića putuju u Laktaše, na megdan Igokei, pošto su vezali četiri pobede na kraju priprema za novu sezonu. Mega i Igokea su ukupno 14 puta odmeravali snage u ABA ligi uz skor 10:4 u korist Mege. U poslednjem susretu ove dve ekipe koji je odigran u 20. kolu protekle sezone, Mega je slavila u Hali sportova “Ranko Žeravica” sa 87:76. Jovanović ipak ne potcenjuje Igokeu koja je do sada imala dva oficijalna meča koja imaju težinu s obzirom da su sve ekipe bez takmičarskih utakmica više od šest meseci.

PARTIZAN – BORAC, 21.00

(Košarka, ABA liga)

Borac iz Čačka nakon više od tri decenije igra u društvu najboljih sa prostora bivše Jugoslavije. Momci Marka Marinovića već na startu susreću se sa favorizovanim Partizanom koji nažalost u prvom kolu Evrokupa nije uspeo da savlada Huventud. Vlado Šćepanović je uoči meča rekao da je Borac na pripremnom meču (71:66), dokazao da će biti neugodan, što potvrđuje i centar Partizana Nikola Janković koji Čačane ocenjuje kao čvrste i kvalitetne. I bek Borca, Radovan Đoković svestan je svega, pa najavljuje borbu bez obzira na težinu rasporeda i kvalitet rivala pri vatrenom krštenju.

N. ĐOKOVIĆ – D. GALAN, 17.00

(Tenis, Rolan Garos)

Novak Đoković sam je rekao da ne poznaje kolumbijskog tenisera, da se nisu sretali, te da sa predznanjem trenutno ne može da govori o njemu. U svakom slučaju, Danijel Elahi Galan tek je 153. na ATP listi, pa je zaista apsurdno očekivanje da on može da naudi najboljem reketu sveta. Pre će biti da će Nole da ga presliša ekspresno, odnosno da mu priredi vrlo važnu tenisku lekciju.

