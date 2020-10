NEMAČKA - ŠVAJCARSKA, 20.45



(Fudbal, Liga nacija)

Posle dva vezana remija Nemačka je konačno upisala pobedu u prošlom kolu protiv Ukrajine (2:1). Pobeda u ovom duelu im je izuzetno važna jer zaostaju dva boda za vodećom Španijom. Jedina svetla tačka u igri Švajcaraca je upravo remi sa Nemačkom početkom septembra (1:1), u narednom periodu poraženi su od Hrvatske (1:2), a zatim i od Španije (1:0). Sve osim pobede okončalo bi im bilo kakve šanse za plej-of.

ESTONIJA M21 – SRBIJA M21, 15.00

(Fudbal, kvalifikacije za EP, M21)

Pred meč sa Estoncima, Orlići su savladali Poljsku sa 1:0 u meču kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo. Susret nije imao preveliki takmičarski značaj, budući da je Poljska ostala bez nade da može preuzeti od Rusije prvo mesto koje vodi direktno na šampionat. Naši momci su još ranije ostali bez izgleda da i četvrti put za redom mogu izboriti plasman u završnicu kontinentalnog šampionata. Estonci su zaista loši, primaju puno golova, pa ne treba previše razmišljati o favoritu meča.

CRVENA ZVEZDA – ŽALGIRIS, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Košarkaši Crvene zvezde odigrali su veliku utakmicu u petak. U Beogradu su ubedljivo savladali šampiona Španije, ekipu Baskonije sa 90:73. Za prikazano Džordan Lojd i Lengston Hol dobili su priznanja od strane Evrolige, a zatim je Zvezda u ABA ligi dobila Borac takođe ubedljivo (64:95). Crveno-beli sada dočekuju Žalgiris koji za sobom ima pobede nad Olimpijakosom (67:68) i Himkijem (70:84). Bude li Zvezda zadržala postojeći ritam, problema neće biti.

UKRAJINA – ŠPANIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Pobeda u prvom kolu nad Švajcarskom od 2:1 jedina je za Ukrajince koji su potom pregaženi od Španije (4:0) i Francuske u prijateljskom meču (7:1), da bi u poslednjem kolu izgubili od Nemaca kod kuće sa 2:1. Španci su bez poraza i pobeda im je neophodna kako bi se učvrstili na prvom mestu tabele. Od ukupno šest duela sa Ukrajincima dobili su pet uz jedan remi.

AZERBEJDŽAN – KIPAR, 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

Azerbejdžan je u Ligi C savladao Kipar sa 1:0, dok je izgubio preostala dva duela od Luksemburga (1:2) i od Crne Gore u gostima sa 2:0. Kipar je poražen u sva tri meča i to bez postignutog gola. Biće ovo ipak težak duel. Azerbejdžanci su bez pobede kod kuće od novembra 2018, dok su Kiprani bez trijumfa od oktobra 2019.

CRNA GORA – LUKSEMBURG, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Crnogorci su rešeni da obezbede plasman u Ligu B i za sada im to polazi za nogom. Dobili su sve tri utakmice u grupi i to bez primljenog gola. Prvi su u njoj i sada se sastaju sa Luksemburgom koji tri boda zaostaje za njima na tabeli. Jedini poraz Luksemburg je pretrpeo upravo od Crne Gore kod kuće (0:1). Ne ide im u prilog ni očajan bilans na gostovanjima, jer su izuzev pobede nad Azerbejdžanom početkom septembra prethodni put slavili na strani u septembru 2018. i to nad San Marinom.

FARSKA OSTRVA – ANDORA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Farani su lideri u Ligi D u kojoj su ostvarili dve pobede i remi. Andora je poslednja u njoj posle remija bez golova sa Letonijom i Maltom, i porazom od Farskih Ostrva kod kuće sa 1:0. Ove dve selekcije srele su se osim u pomenutom duelu još dva puta u kvalifikacijama za SP 2017. Prvi susret završen je bez golova, a drugi su Farani tada kao gosti dobili sa 1:0.

LIHTENŠTAJN – SAN MARINO, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Grupa 2 Lige D sastoji se od tri najniže rangirane selekcije od strane FIFE. Gibraltar je lider ove skupine sa pobedama nad preostala dva učesnika, dok je Lihtenštajn drugi s obzirom da je savladao večerašnjeg rivala u gostima sa 2:0. San Marino je ekipa koja redovno gubi, ali je ipak jednom uspela da savlada ovog protivnika davne 2004. u prijateljskom odmeravanju sa 1:0. Sasvim je izvesno da se to neće dogoditi ovog puta.

VALENSIJA – BARSELONA, 21.00

(Košarka, Evroliga)

Valensija je u prva dva kola dobijala Lion i Real Madrid. Jasno je da će pokušati da savlada i Barselonu koja je sa 74:70 izgubila od Zenita. Međutim, neće biti lako, jer Barsa je na papiru, naročito u napadu jača, ali i gladna pobede. Želeće gosti da im se osvete i za februarski poraz u Kupu Španije (78:82). Zato ova utakmica može biti nabijena emocijama.

L. ĐERE – S. NAGAL, 12.55

(Tenis, ATP Sardinija)

Sumit Nagal, inače indijski teniser, trenutno 129. na ATP listi, teško da može puno da namuči našeg tenisera. On je 74. na svetu, a Nagala je na zemlji u Italiji nedavno već savladao sa 1:2. Ovo iskustvo, odnosno rezultat mogao bi mu doneti ključnu prednost i ovog puta.