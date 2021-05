MAN. JUN – FULAM, 19.00

(Fudbal, Engleska 1)

Crveni đavoli su tu gde jesu, pozaženi su u protekla dva kola od Lestera i Luverpula, pa je malo verovatno da će Ole Gunar Solskjer dozvoliti bruku pred otpisanima. Dakle, Fulam nema šta da juri, a još manje čemu da se nada na Old Trafordu. Tim Aleksandra Motrovića izgubio je poslednji meč para sa 1:2 u januaru, što je rezultat koji je nastavio istorijsku tradiciju efikasnih susreta para.

BRAJTON – MAN. SITI, 20.00

(Fudbal, Engleska 1)

Građani bi dvojkom u Brajtonu bildovali statistiku, a domaći ni žestokim otporom ne bi naročito profitirali. Srećni su što su bezbedni van zone puta u Čempionšip, pa će im dolazak Mančester Sitija biti tek meč na kom mogu da vide šta im treba za naredni sezonu. Inače, Mančester Siti je poslednji meč para dobio s minimalcem, što je zaista čudno imajući u vidu koliko Gvardiolina ekipa efikasna. Ipak, ne treba ovde očekivati njihovu eksploziju. Čuvaće šef igrače za finale Lige šampiona...

ČELSI – LESTER, 21.15

(Fudbal, Engleska 1)

Duel direktnih konkurenata u borbi za mesto koje vodi u Ligu šampiona predstavljaće ujedno i svojevrsnu reprizu nedavno odigranog finala FA kupa. Subotnji duel na Enfildu pripao je Lisicama golom Tilmansa te će izabranicima TomasaTuhela, prilika za revanš biti motiv više. Dakle, ovo je derbi, a na derbiju valja očekivati napetost, tvdu utakmicu uz napomenu da su poslednja tri meča para overavala 0-2, ali I NG tipove.

LACIO – TORINO, 20.30

(Fudbal, Italija 1)

Lacio je šesti na tabeli Serije A, uprkos porazu od Rome na protekloj utakmici. Tim sada nema naročiti motiv, dok Trento želi da utakmicu manje iz odloženog 25 kola pretvori u makar bod, budući da Benevento u ovom trenutku ima samo tri boda manje. Međuti Lacijo je generalno uspešniji na mečevima para, a poslednji međusobni meč okončan je sa 3:4.

MLADOST – PARTIZAN, 18.05

(Fudbal, Srbija 1)

Ovo je generalka Parnog valjka pred finale Kupa Srbije. Konkretno, Partizan za sobom ima osam pobeda, dok su Dragačevci za vreme borbe za opstanak nanizali pet trijufma. Zatim je ne nešto zapelo, koncentracija je popustila, pa su u minule četiri runde pretrpeli čak tri poraza. Veliki adut Mladosti je domaći teren, na kome su ove sezone izgubili samo od Crvene zvezde i Zlatibora.

OKSFORD JUN. – BLEKPUL, 19.00

(Engleska 3, plej-of)

Ovo je tek prva polufinalna utakmica, koju s obzirom da žele da napreduju žele i jedni i drugi. Blekpul je osnovni deo sezone završio na trećem, a Oksford na šestom mesu. Dakle, nešto boji je bio večeras gostujući sastav koji je poslednju martovsku utakmicu para dobio sa 0:2. Pre toga, decembarski susret završen je bez golova, što navodi na razmišljanje o tvrdim meču da Oksford ne igra u seriji gde skoro pa redovno dolazi 4+ igra.

ANTALIJA – BEŠIKTAŠ, 19.45

(Fudbal, Kup Turske, finale)

Do poslednjeg daha trkali su se Turci oko titule, a Bešiktaš bi pobedom nad Antalijom hteo sebi da prisvoji duplu krunu. Dakle, tenzija ne popušta, a Antalija bi u Izmiru to da ospori. Moguće ili ne, tek Beškiktaš je oba poslednja meča s Antalijom odvukao u remi. To izaziva zebnju, ali pošto Antalija ne igra sjajno u poslednje vreme, deluje da je tradicija u ovom momentu samo puka beleška iz prohujalog vremena.

LOK. KUBANJ – UNIKS KAZANJ, 18.30

(Košarka, VTB liga, polufinale)

Tim iz Kubanja definitivno ima lepa iskustva iz poslednjeg peruoda, dok tim iz Kazanja za sobom vuče loša iskustva iz Evrokupa, odnosno iz utakmica sa Monakom, kao i večerašnjim rivalom na VTB frontu. Poslednji put Lokosi su slavili sa 77:98, što je rezultat koji datiramo na kraj aprila, a koji ovoga puta ne mora puno da znači, jer Uniks je sigurno iz svega izvukao neke pouke.

CRVENA ZVEZDA – BUDUĆNOST, 20.30

(Košarka, ABA liga, finale plej-ofa)

Zvezdinih 1:0 u pobedama treba pretvoriti u duplu prednost pred put u Podgoricu. Umela je Zvezda da nadmudri, odnosno taktički nadvisi Budućnost u prvom meču, pa se lakše diše u redovima Beograđana kojima bi druga pobeda zlata vredela. Podgoričani su svesni da moraju da odigraju utakmicu mnogo čvršćeu ukoliko žele brejk. Zanimljivo pa navodimo da je Budućnost je ovih godina uglavnom dobijala Zvezdu u Beogradu kada ubaci preko 75 poena, što u nedelju uveče nije bio slučaj. Sada će razume se biti tvrdo.

FONJINI – PELJA, 13.55

(Tenis, ATP Ženeva)

Otkako je počela sezona na šljaci, Fabio Fonjini je najviše dobacio do četvrtfinala Monte Karla. U Barseloni i Rimu je ispao na prvoj prepreci, u Madridu na drugoj, dok u međusobnom skoru sa Peljom vodi 3:2. Argentinac je još slabiji na šljaci, brzo je eliminisan u Kaljariju, Monte Karlu i Madridu, a u Minhenu je prošao samo prvo kolo.

L. ĐERE - MNTEIRO, 13.55

(Tenis, ATP Ženeva)

Na poslednjih pet turnira na kojima se pojavio, Laslo Đere je svaki put završio takmičenje u prvom kolu. Prethodno je dogurao do finala Kaljarija, ali je poražen od Italijana Lorenca Sonega. Tijago Monteiro se, takođe, slabo snalazi na šljakastoj podlozi, samo samo jednim slavljem na poslednjih sedam mečeva.