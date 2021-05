CRVENA ZVEZDA – PARTIZAN, 19.00

(Fudbal, Kup Srbije, finale)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Zvezda bez Pavkova za duplu krunu, a Partizan u grču za spas sezone, ondosno jedini dostupan trofej. Biće tvrdo, a Dejan Stanković kaže da je Zvezda spremna na sve, pa i na penale... Aleksandar Stanojević će morati da konsolduje Parni valjak, odnosno da koriguje greške koje su dopustile da Partizan kapitulira u Lučanima. Ako se u Humskoj nečemu nadaju, onda je to ponavljanje polufinala Kupa Srbije iz prošle godine, kada je Nathko jedinim golom matirao Zvezdu. Večiti derbi biće po svemu sudeći pun naboja, što je u tradiciji utakmice koja poslednjih šest puta donosi štikliran 0-2 tip.

BRIZBEJN ROUR – MELBURN SITI, 11.05

(Fudbal, Australija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Domaćinu u Brizbejnu treba kec zbog odbrane plej-of statusa, dok Melburn Siti juri dodatne bodove za još čvršće usidrenje na čelu tabele. Dakle, nezgodnije je Brizbejnu koji šara u poslednje vreme, a kome Melburn baš i ne godi. Poslednja pobeda sada gostujućeg tima zabeležena je u prvoj dekadi ovog meseca sa 3:2. Pobedi je kumovao i jedan autogol gostiju, a mogao je Brizbejn i gore da prođe s obzirom na statistiku koja je izbrojala 11 šuteva u okvir gola od strane dominantnog Melburn Sitija.

KLUŽ – FCSB, 19.30

(Fudbal, Rumunija 1, plej-of)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ovo je derbi, iako je Kluž trenutno na plus šest bodova u odnosu na drugoplasirani FCSB. Ne piše se dobro gostima koji su tri puta remizirali na proteklih pet utakmica, a zatim u devetom kolu poraženi od Krajove. Inače, ovaj par se od marta video tri puta. Prvi meč je dobio FCSB, a onda su usledila dva remija, s tim što je aprilski u finalu Super kup takmičenja Kluž dobio na penale.

CELJE – OLIMPIJA LJUBLJANA, 20.45

(Fudbal, Kup Slovenije, finale)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U Celju ni ne moraju da kriju da su favoriti. Posle nedavnih 4:0 protiv Olimpije, uz statistiku koja ispisuje egal partiju, njima bi i pola od ovog rezultata bilo dovoljno za neopisivo slavlje. Neće se momci iz Ljubljane osećati prijatno, jer oni su tri puta uzastopno gubili u ligaškim vodama, što Celju koje je popravilo formu načelno daje pravo da pripreti.

BRINDIZI – VIRTUS BOLONJA, 20.45

(Košarka, Italija 1, plej-of, polufinale)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Prvi polufinalni meč dobila je Bolonja sa 66:73. Nije bilo teško kada je Teodosić kumovao sa 24 koša, četiri skoka i osam asistencija. Nećemo pogrešiti ni ak kažemo da su on i Balineli koji je dao 16 koševa bili kumovi ovoj pobedi. Brindizi će sada svakako pokušati čvršće da izvrši presing na njih, a koliko mu to nije išlo na prvom meču govore izgubljene tri četvrtine, uz izjednačenu bitku u trećoj koja je zabeležila 21:21.

KARJLSHAJM MERNINS – BAJERN, 20.30

(Košarka, Nemačka 1, plej-of, četvrtfinale)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Karshajm je uspeo da se izbori u trećoj utakmici, pa da ponosno objavi kako je Bajern poražen sa 96:82. Bavarce to dovodi do vođstva od 2:1, što znači da će Andrea Trinkijeri morati da reaguje kako bi se umirio rival u Ilshofenu. Obratite pažnju, odnosno setite se kako je Bajern u trećoj i četvrtoj deonici igre na trećoj utakmici jurio prednost rivala. Mogla bi takva igra biti model njihove akcije protiv Krajlshajma.

BRUKLIN – BOSTON SELTIKS, 01.30

(Košarka, NBA, plej-of)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Bruklin na kecu? Ne, to nije nikakvo čudo, jer upravo je ovaj tim dobio poslednjih pet mečeva para na kojima nije postizao manje od 104 poena. Boston Seltiksi poslednji put su pre samo koji dan postigli 93 na prvom meču, na kom su statistiku filovali Kevin Durant sa 32 koša, plus 12 skokova. Sledio je Irving sa 29, pa vi vidite gde sada, u plus ili u minus mogu da odu postavljene margine.

FENIKS – LA LEJKERS, 04.00

(Košarka, NBA, plej-of)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Feniks Sansi su prvi meč dobili sa 99:90. Dakle, margina ukupnog broja poena na ovom meču za NBA uslove nije bila previsoka, a koga zanima, a Feniks Sansi mogu da se ponose bekom, Devinom Bukerom koji je prvi u rangu po statističkom učinku sa 34 koša, sedam skokova i osam asistencija. Lejkersi će sada biti spremni na zamke, pa ne treba očekivati da će se Feniks olako poigravati... Naprotiv, u Feniksu bi sada moga da se peva druga, drugačija arija.

LA KLIPERS – DALAS, 04.30

(Košarka, NBA, plej-of)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Dalas je prvi meč dobio sa 103:113. Dakle, utakmica je bila efikasna, a to je ujedno bila i treća uzaszopno negativno zabeležena utakmica na kontu Los Anđeles Klipersa. Da stvar bude interesantnija, na svakom od tih mečeva oni su beležili preko 100 poena, ali šta to vredi kada manje od 112 nisu primali. Mogle bi ove brojke da posluže za procenu postavljenih margina.

TURSKA Ž. – SRBIJA Ž., 12.00

(Odbojka, Liga nacija, žene)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Zoran Terzić, selektor aktuelnog svetskog i dvostrukog uzastopnog evropskog prvaka i olimpijskog viceššampiona, rekao je da će Aleksandar Vladisavljev sa klupe predvoditi Srbiju u Ligi nacija. Turkinje igraju dobro, nećemo ih potcenjivati, a ni precenjivati. Nadamo se da će ih naše, podmlađene reprezentativke dobro blokirati kao što je to bilo clučaj tri puta uzastopno 2019. godine.