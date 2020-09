SRBIJA M21 – BUGARSKA M21, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za EP, M21)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Šanse za plasman na Evropski šampionat svedene su na minimum. Da su Orlići bolje odigrali prvo poluvreme protiv Letonije u Jelgavi pre nekoliko dana, drugačija bi se pesma pevala i plasman na kontinentalnu smotru bio bi realniji cilj. Bugarska kao i Srbija na kontu ima osam bodova. Bugari su očekivano poraženi od favorizovanog lidera grupe Rusije 2:0, ali su im šanse za plasman na prvenstvo Starog kontinenta nešto bolje u odnosu na predstojećeg rivala, budući da imaju utakmicu manje. Srbija je iz prvog okršaja u grupi sa Bugarima izašla kao pobednik pošto je na gostujućem terenu jedini strelac bio Filip Stuparević. Orlići su i pored svega realno favoriti kraj Despotovice u Gornjem Milanovcu.

BELGIJA – ISLAND, 20.45

(Fudbal, Liga A, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Posle pobede nad Danskom u gostima (0:2) Belgija će igrati prvi meč u ovom takmičenju na svom terenu. Islanđani su pružili jak otpor Englezima u prvom kolu međutim gol Sterlinga iz penalau 91. minutu odlučio je pobednika, iako je Islanđanima samo dva minuta kasnije takođe dosuđen penal koji su promašili. Dva međusobna duela takođe odigrana u okviru Lige nacija 2018. pripala su Belgijancima (0:3, 2:0).

DANSKA – ENGLESKA, 20.45

(Fudbal, Liga A, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U meču sa Belgijom koji su izgubili Danci su imali samo jedan šut u okvir gola, s druge strane Englezi su minimalnim rezultatom savladali Island i sada im je pobeda preko potrebna. Poslednji put ove selekcije odmerile su snage u prijateljskom meču 2014. i tada su Englezi slavili minimalnim rezultatom.

FRANCUSKA – HRVATSKA, 20.45

(Fudbal, Liga A, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Finalisti SP iz 2018 u Rusiji ponovo će odmeriti snage. Francuzi su u prvoj rundi bili bolji od Švedske u gostima (0:1), dok su Hrvati takođe na gostovanju poraženi od Portugalaca sa 4:1. Pomenuto finale Francuska je dobila sa 4:2, a neporažena je i u prethodnih pet odmeravanja sa Hrvatima uz tri pobede i dva nerešena rezultata.

ŠVEDSKA – PORTUGALIJA, 20.45

(Fudbal, Liga A, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Šveđani su reklo bi se očekivano izgubili od Francuza u prvom kolu, dok je Portugalija bila bolja od Hrvatske. Portugalci su postizali najmanje dva gola na šest od poslednjih sedam mečeva i biće ovo još jedan težak ispit za Šveđane.

GRUZIJA – SEVERNA MAKEDONIJA, 18.00

(Fudbal, Liga C, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Obe selekcije u ovaj meč ulaze nakon pobeda u prvom kolu. Gruzija je savladala slabašnu Estoniju sa 1:0, dok su Makedonci nadigrali Jermeniju rezultatom 2:1. Biće ovo njihovo prvo međusobno odmeravanje, u kojem je svaki ishod moguć.

KIPAR – AZERBEJDŽAN, 20.45

(Fudbal, Liga C, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

I jedni i drugi startovali su porazima, i za oba tima on je bio četvrti uzastopni. Kipar je na svom terenu izgubio od Crne Gore sa 2:0, dok je Azerbejdžan takođe kod kuće neočekivano savladan od Luksemburga (1:2). Dve reprezentacije nisu se ranije sastajale, a kao i u slučaju prethodnog para iz ove grupe bilo koji rezultat ovde ne bi bio iznenađenje.

LUKSEMBURG – CRNA GORA, 20.45

(Fudbal, Liga C, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Luksemburg je u prvom kolu nadigrao Azerbejdžan sa 1:2, dok je Crna Gora sa dva data gola pobedila Kipar. Stefan Jovetić, napadač Monaka bio je junak ovog susreta, pa se Đetići nadaju da će njegova kopačka i ovog puta biti presudna za njihov uspeh. To je moguće, jer Crna Gora ima nešto bolju ekipu, mada se i od domaćina očekuje jak otpor reprezentaciji koja ih je 2013. godine tukla sa 1:4 na prijateljskom odmeravanju snaga.

HJUSTON – LOS ANĐELES LEJKERS, 03.00

(Košarka, NBA)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Entoni Dejvis i Džejms Lebron, bili su udarna igla Lejkersa koji su u drugom četvrtfinalnom meču savladali Hjuston sa 117:109. To su činjenice, pa Hjuston na svom parketu mora da pokuša ono što mu je od februara do septembra tri puta pošlo za rukom. Uspeju li to, biće reč o snažnoj poruci Lejkersima koji su zbog kvaliteta već imenovanih košarkaša realno favoriti ovog meča.

A. ZVEREV – B. ĆORIĆ, 19.20

(Tenis, US open, četvrtfinale)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Aleksandar Zverev trenutno je sedmi na ATP listi, dok je Borna Ćorić tek 32. u rangu. Svakako, pobeda nad Tompsonom od 3:0 daje mu vetar u leđa, međutim sada je na redu Nemac, ozbiljan, jak i bez skrupula. On je u poslednje vreme poražen jedino od Mareja, pa će mu biti jako bitno da se dostojno pokaže pred Ćorićem koji mu generalno ne leži. Kako bilo, Hrvat je dobio tri od četiri međusobna viđanja, pa će Zverev biti oprezan do krajnjih granica.