Bolnih 0:4 u Minhenu, ali i tri boda u sedmom kolu Primere da popravi atmosferu u svlačionici Atletika pred megdan sa Salcburgom, jednom od ključnih u borbi za nokaut fazu Lige šampiona. Zaslužena, jer Betis je mogao samo da bude dostojan rival Jorgandžijama, ali ga je Markos Ljorente uhvatio na prepad i pogotkom posle samo 19 sekundi igre u drugom poluvremenu doneo Madriđanima 2:0.

Ljorenteu je posle pet komada u prošloj sezoni – kada je Dijego Simeone bio prinuđen da ga u nedostatku igrača pomeri sa mesta zadnjeg veznog na poziciju polušpica – to bio drugi pogodak u novoj sezoni. Mogli bismo dakle da pričamo o tome da je 25-godišnji fudbaler najbolji golgeter među zadnjim veznima, mada je po prostim brojkama ipak iza Bajernovog Jozue Kimiha.

Međutim, ima Ljorente u nogama nešto što ga čini potpuno nepredvidivim, a to je demonstrirao i večeras. Nisu gosti iz Sevilje očekivali ni da će se on stuštiti pored čuvara, a još manje da će iz mrtvog ugla, umesto da centrira, gađati malu mrežicu na suprotnoj stativi Klaudija Brava. Nisu to baš potezi koje biste očekivali od “pivota“.

Ako bismo pak govorili o lošim strana Atletikove igre, morali bismo da se dotaknemo loše realizacije. Jer mogao je i morao tim Dijega Simeonea ovaj meč da “ubije“. Međutim, u prvom poluvremenu neprecizan je bio Luis Suarez, zatim je Ektor Erera uzdrmao stativu, da bi Betisove šanse i definitivno iščezle posle isključenja Martina Montoja u 71. minutu utakmice.

Svoje prilike Verdiblankosi su promašili i ranije, Toni Sanabrija je imao jedan na jedan situaciju sa Janom Oblakom, ali je Slovenac na vreme istrčao sa gol linije i zaustavio taj udarac.

I onda, kad se samo čekala poslednja sudijska, dobra kombinacija Luisa Suareza i Renana Lodija i pogodak Urugvajca, tek da ostane u golgeterskoj formi.

Atletiko bar trenutno dva boda iza vodećeg Reala, ali sa utakmicom manje. I dalje su u igri.

PRIMERA – 7. KOLO

Petak

Elče - Valensija 2:1 (2:0)

/Pomares 19, Fidel 37 - Lato 74/

Subota

Barselona – Real Madrid 1:3 (1:1)

/Fati 8 – Valverde 5, Ramos 63pen, Modrič 90/

Osasuna - Bilbao 1:0 (0:0)

/Ruben Garsija 81 pen/

Sevilja - Eibar 0:1 (0:1)

/Kike 41/

Atletiko Madrid – Betis 2:0 (0:0)

/Ljorente 46, Suarez 91/

Nedelja:

14.00: (2,45) Valjadolid (2,85) Alaves (3,40)

16.00: (3,80) Kadiz (3,20) Viljareal (2,10)

18.30: (1,98) Hetafe (3,15) Granada (4,30)

21.00: (1,62) Sosijedad (3,70) Ueska (6,00)

Ponedeljak

21.00: (2,60) Levante (3,20) Selta (2,80)

***kvote su podložne promenama