Najbolji igrač 12. kola Mozzart Bet Superlige: Nema veze čalma i šavovi, Mirko je ukočio Partizan
Vreme čitanja: 1min | pon. 19.10.26. | 12:21
Štoper Železničara još jednom potvrdio zbog čega je nezamenjiv u sistemu Radomira Kokovića
Protiv Zemuna u prethodnom kolu, meč je završio sa čalmom na glavi. Sa istom se pojavio na utakmici Partizana, samo da bi tokom iste dobio šest šavova na usni. Kao da je Mirko Milikić išao u rat, ali je iz boja sa crno-belima, baš kao i protiv Zemunaca izašao kao - pobednik. Štoper Železničara još jednom potvrdio zbog čega je nezamenjiv u sistemu Radomira Kokovića.
Vodio je veliku borbu za Žeom maltene čitavu utakmicu, a svi znamo koliko je Brazilac dobar kad treba da igra leđima okrenut golu. Upravo je Milikić razlog zašto napadač Partizana nije bio dovoljno zapažen i morao je da bude zamenjen pre kraja meča.
Izabrane vesti
Stameni štoper dobio je mnogo duela, imao nekoliko krucijalnih intervencija kojima je sprečavao maltene zicere gostiju iz Humske. Komandovao je poslednjom linijom, bio faktor stabilnosti čitavog tima uz kapitena Zorana Popovića i na kraju se radovao još jednoj velikoj pobedi Železničara.
Njegove dobre utakmice u Mozzart Bet Superligi su maltene postale standard. Pre mesec dana protiv Zvezde se upisao u strelce, a sad je protiv Partizana odigrao toliko dobro da je proglašen za najboljeg igrača 12. kola Mozzart Bet Superlige. Jedino povrede i kartoni mogu da ga sklone iz tima, nikako konkurencija. Jer Mirko je mnogo više od startnog štopera, on je duša ovog tima Dizelke.