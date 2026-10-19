Najbolji igrač 12. kola Mozzart Bet Superlige: Nema veze čalma i šavovi, Mirko je ukočio Partizan

Protiv Zemuna u prethodnom kolu, meč je završio sa čalmom na glavi. Sa istom se pojavio na utakmici Partizana, samo da bi tokom iste dobio šest šavova na usni. Kao da je Mirko Milikić išao u rat, ali je iz boja sa crno-belima, baš kao i protiv Zemunaca izašao kao - pobednik. Štoper Železničara još jednom potvrdio zbog čega je nezamenjiv u sistemu Radomira Kokovića.

Vodio je veliku borbu za Žeom maltene čitavu utakmicu, a svi znamo koliko je Brazilac dobar kad treba da igra leđima okrenut golu. Upravo je Milikić razlog zašto napadač Partizana nije bio dovoljno zapažen i morao je da bude zamenjen pre kraja meča.