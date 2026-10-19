Najbolji tim 12. kola Mozzart Bet Superlige: Nova lica na horizontu
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 10:50
Povratak Kataija, po dvojica iz Zvezde, Vojvodine, Železničara i IMT-a
Osvežena je i ova rubrika. Uglavnom se iz sedmice u sedmicu u njoj vrte slična imena, međutim, posle vikenda za nama pojavili su se u njoj i momci koji su skrenuli pažnju, a dosad nisu bili u krupnom planu. Uglavnom slava pripada ofanzivcima, međutim, u 12. kolu Mozzart Bet Superlige na horizontu su se pojavila nova lica u – defanzivi.
Najpre golman Muhamed Šahinović, koji je odmenio Luku Lijeskića među stativama gola kragujevačkog Radničkog, a taj potez trenera Feđe Dudića imao je pokriće. Pozajmljeni čuvar mreže poljskog Rakova već je u uvodnom delu susreta sa Vojvodinom ukrotio udarac sa bele tačke Dejana Zukića i tako nagovestio da može da bude korisna opcija za Šumadince. I posle toga je imao nekoliko zapaženih intervencija, pa je na osnovu ocena izveštača našeg portala dobio prednost u odnosu na sve kolege.
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Na mestu desnog beka, prvi put otkako je kročio u ovdašnji fudbal, našao se Hulijan Delmas. Još jedan Španac u dresu IMT-a pokrenuo je ekipu Zorana Popovića na gostovanju Novom Pazaru, jer je posle njegovog centaršuta glavom poentirao napadač Šarli Keita, koji se i sam našao u timu kola.
Svi ostali su ranije imali predstavnike u ovoj kategoriji. I Crvena zvezda, koja je bila ubedljiva protiv Novog Pazara, dočekala je povratak Aleksandra Kataija na teren, plus se u veznom redu našao i Mahmudu Badžo; Železničar je odigrao sjajno protiv Partizana, pa su Mirko Milikić i Kristijan Šekularac bili bolji od ostatka ekipe; Petar Sukačev je već konstanta u Novom Sadu, a Igor Miladinović je nosio Čukarički do ipak poletnog slavlja nad Zemunom.
Radnikov štoper Abubakar Sadik je bio u timu drugog kola, a sad je zaslužio pohvale za dobro odrađen posao protiv niškog Radničkog, dok je Nardin Mulahusejnović iz Vojvodine u poslednje vreme počeo da doprinosi, uglavnom asistencijama.
Idealni tim 12. kola Mozzart Bet Superlige raspoređen je u formaciji 4-4-2: Šahinović (Radnički 1923) – Delmas (IMT), Milikić (Železničar), Abubakar (Radnik), Sukačev (Vojvodina) – Katai (Crvena zvezda), Badžo (Crvena zvezda), Šekularac (Železničar), Miladinović (Čukarički) – Keita (IMT), Mulahusejnović (Vojvodina).