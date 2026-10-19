Najbolji tim 12. kola Mozzart Bet Superlige: Nova lica na horizontu

Osvežena je i ova rubrika. Uglavnom se iz sedmice u sedmicu u njoj vrte slična imena, međutim, posle vikenda za nama pojavili su se u njoj i momci koji su skrenuli pažnju, a dosad nisu bili u krupnom planu. Uglavnom slava pripada ofanzivcima, međutim, u 12. kolu Mozzart Bet Superlige na horizontu su se pojavila nova lica u – defanzivi.

Najpre golman Muhamed Šahinović, koji je odmenio Luku Lijeskića među stativama gola kragujevačkog Radničkog, a taj potez trenera Feđe Dudića imao je pokriće. Pozajmljeni čuvar mreže poljskog Rakova već je u uvodnom delu susreta sa Vojvodinom ukrotio udarac sa bele tačke Dejana Zukića i tako nagovestio da može da bude korisna opcija za Šumadince. I posle toga je imao nekoliko zapaženih intervencija, pa je na osnovu ocena izveštača našeg portala dobio prednost u odnosu na sve kolege.