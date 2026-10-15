Najboljih 90 Amorimovog Milana: Dete za sedam utakmica uradilo što Leao nije za sedam godina
Vreme čitanja: 8min | čet. 15.10.26. | 20:40
Čudesni Alfađo Sise postao najmlađi italijanski fudbaler koji je postigao het-trik u evrokupovima
Nedeljama unazd Milan izgleda kao limitiran tim, kao ekipa bez snage da lomi utakmice i odnosi pobede kada joj na crtu stanu iole jači rivali. Posle remija sa Juventusom, Lacijem i Sasuolom, odnosno glatkog poraza od Benfike, počelo je ozbiljno da se sumnja u domete Amorimovih Rosonera, kako u Italiji, tako i u Evropi. Međutim, 2. kolo Lige Evrope i gostovanje Salcburgu stigli su u pravi čas... Da ekipa podigne moral, te da portugalski stručnjak napuni kredit i počne da vraća poverenje javnosti.
Rasplesao se Milan u Mocatovom gradu i razneo Salcburg za najboljih 90 minuta otkako je bivši strateg Mančester Junajteda i Sportinga preuzeo tim - 4:0. Promešao je startnu postavu, ubo džekpot, veče za pamćenje imao je Amorimom pulen i momak kojeg je uveo u elitni, seniorski fudbal, Alfađo Sise.
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Pogađao je tinejdžer kojeg je Milan pronašao u drugoligašu Katancaru na debiju protiv Torina, dao gol Juventusu, a večeras je, na sedmoj utakmici u dresu Rosonera, uradio ono što Rafaelu Leau nije pošlo za rukom sedam godina na San Siru - postigao het-trik!
Tresao je ofanzivni vezista mrežu domaćina u 15, 32. i 49. minutu i sa 19 godina i 358 dana postao najmlađi italijanski fudbaler koji je postigao het-trik u evrokupovima. Da, jesu golovi uglavnom bili iz peterca, ali je dete pokazalo strašnu anticipaciju, kretnju i završnicu koja krasi vrhunske golgetere.
O Milanovoj ofanzivnoj produkciji dovoljno govori xG 3.99, odnosno čak 10 upućenih udaraca u okvir gola rivala. Novu, napadačku energiju doneo je Omari Hačinson koji je letos stigao na pozajmicu iz Notingem Foreseta vrednu 4.500.000 evra uz opciju otkupa za dodatnih 40.000.000 evra. Od starta sezone Englez je upisao tek četiri nastupa i ni celih 90 minuta na terenu, a večeras je pokazao da je gladan i njegove solo akcije unosile su ozbiljan nemir i pometnju u redove domaćina, a centaršutem za Sisea učestvovao je u otvaranju rivala. Da je u 67. minutu uspeo da kruniše kontru golom, govorili bismo o gotovo savršenoj predstavi krilnog fudbalera.
Odbrana Rosonera u sastavu Pavlović, De Vinter, Tomori odradila je strašan posao, toliko dobar da Red Bulovo čedo praktično nije stvorilo ozbiljnu šansu za 90 minuta. U finišu utakmice, kada je već gubio sa 4:0 Salcburg je mogao do gola, ali je rezervista Filipo Teraćano gurnuo rivala sa leđa ispred svog šesnaesterca zbog čega je dobio direktan crveni karton.
Desetak minuta ranije tačku na Milanovu pobedu stavio je Gonzalo Ramos. Gosti su izašli u presing, ukrali loptu, a Portugalac koji se još traži postigao strahovito značajan pogodak za samopouzdanje. Doduše, tek drugi u osam takmičarskih mečeva za italijanskog velikana.
LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
Celje - Omonija 0:3 (0:1)
/Montnor 17, Tanković 59, Kulibali 84/
AZ Alkmar - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Kopmajners 49, Merdink 77pen - Forson 55/
RB Salcburg - Milan 0:4 (0:2)
/Sise 15, 32, 49, Ramos 72/
Lion - Kristal Palas 3:2 (2:0)
/Toliso 8, Nuama 45+2, Šulc 76 - Pino 50, Kamada 81/
Torense - Sanderlend 1:2 (1:0)
/Volnej 37 - Aoka 67, Sadiki 90+3/
Union Sen Žiloaz - Real Sosijedad 1:1 (0:0)
/Keita 88 - Turijentes 46/
Sparta Prag - Lilestrem 1:1 (0:0)
/Alkoser 56 - Lene Olsen 90+1/
Leh - Bajer Leverkuzen 0:4 (0:3)
/Šik 29pen, 41pen, Tilman 32, Maza 88/
21.00: (1,25) Benfika (6,50) Seltik (10,0) MOZZART RELAX
21.00: (3,35) Selta (3,25) Juventus (2,25)
21.00: (1,40) Jagjelonija (4,40) Ararat Jermenija (7,25)
21.00: (2,40) Olimpik Marselj (3,40) Olimpijakos (2,95) MOZZART RELAX
21.00: (2,10) Dinamo Zagreb (3,45) Anderleht (3,50) MOZZART RELAX
21.00: (1,22) Ren (6,50) OFI (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,20) Bornmut (7,25) Šturm (12,0)
21.00: (1,98) Ferencvaroš (3,50) Viktorija Plzenj (3,80)
21.00: (1,90) NEC Najmehen (3,50) Levski (4,10)
21.00: (2,00) Hofenhajm (3,60) Bešiktaš (3,60)
***kvote su podložne promenama