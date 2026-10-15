Najboljih 90 Amorimovog Milana: Dete za sedam utakmica uradilo što Leao nije za sedam godina

Pogađao je tinejdžer kojeg je Milan pronašao u drugoligašu Katancaru na debiju protiv Torina, dao gol Juventusu, a večeras je, na sedmoj utakmici u dresu Rosonera, uradio ono što Rafaelu Leau nije pošlo za rukom sedam godina na San Siru - postigao het-trik!

Tresao je ofanzivni vezista mrežu domaćina u 15, 32. i 49. minutu i sa 19 godina i 358 dana postao najmlađi italijanski fudbaler koji je postigao het-trik u evrokupovima. Da, jesu golovi uglavnom bili iz peterca, ali je dete pokazalo strašnu anticipaciju, kretnju i završnicu koja krasi vrhunske golgetere.

O Milanovoj ofanzivnoj produkciji dovoljno govori xG 3.99, odnosno čak 10 upućenih udaraca u okvir gola rivala. Novu, napadačku energiju doneo je Omari Hačinson koji je letos stigao na pozajmicu iz Notingem Foreseta vrednu 4.500.000 evra uz opciju otkupa za dodatnih 40.000.000 evra. Od starta sezone Englez je upisao tek četiri nastupa i ni celih 90 minuta na terenu, a večeras je pokazao da je gladan i njegove solo akcije unosile su ozbiljan nemir i pometnju u redove domaćina, a centaršutem za Sisea učestvovao je u otvaranju rivala. Da je u 67. minutu uspeo da kruniše kontru golom, govorili bismo o gotovo savršenoj predstavi krilnog fudbalera.

Odbrana Rosonera u sastavu Pavlović, De Vinter, Tomori odradila je strašan posao, toliko dobar da Red Bulovo čedo praktično nije stvorilo ozbiljnu šansu za 90 minuta. U finišu utakmice, kada je već gubio sa 4:0 Salcburg je mogao do gola, ali je rezervista Filipo Teraćano gurnuo rivala sa leđa ispred svog šesnaesterca zbog čega je dobio direktan crveni karton.

Desetak minuta ranije tačku na Milanovu pobedu stavio je Gonzalo Ramos. Gosti su izašli u presing, ukrali loptu, a Portugalac koji se još traži postigao strahovito značajan pogodak za samopouzdanje. Doduše, tek drugi u osam takmičarskih mečeva za italijanskog velikana.