Najčudniji video koji ćete danas videti: Petanja platio Rodmanu 600 dolara da ga nazove dušom?!

Širom sveta se klubovi i igrači rvaju oko smanjenja zarada, a onda se pojavi napadač SPAL-a Andrea Petanja i plati 600 dolara da mu Denis Rodman priča kako je dobar. Nije šala, fudbalski svet je danas pao u potpunu konfuziju kad ne Instagram profilu objavljen Rodmanov video snimak na kome bivši NBA as a sva usta hvali Petanju.

“Andrea, zar to nije neverovatno? Denis Rodman te zove. Andrea, ’Buldožer’, šta to uopšte znači? Znači li to da daješ mnogo golova? Ali imam nešto za tebe, Andrea. Imam ćerku Triniti Rodman, ona je trenutno broj jedan u svetu fudbala. Potraži je! Jednog dana ćeš da igraš protiv nje i poslaćeš mi poruku: ’Denise, znaš šta? Bio si u pravu, dobra je, baš kao i ja. Pravi je buldožer, ali je i Rodman’. Kako bilo, dušo, vole te tvoji prijatelji. Poštovanje, poštovanje, poštovanje. Nastavi da radiš to što radiš“, rekao je Rodman i ostavio fudbalski svet da se pita šta smo to upravo videli?

Otkud baš Petanja da je zapao za oko Rodmanu? I zašto ga dođavola zove “dušo“ i priča mu kako će jednog dana da igra sa njegovom ćerkom, koja je zaista talentovan fudbaler?

Nije internet zajednici dugo trebalo da shvati. Na sajtu cameo.com možete da izdvojite 600 dolara i naručite Rodmanovu čestitku, dragoj osobi za rođendan recimo. Ili samom sebi bez povoda ako nemate pametnija posla. Čini se da je Petanja uradio baš to. Samo što nije očekivao da će Rodman pobrkati polove i umisliti da je Andrea žensko.

Ne znamo da li kritikujemo zbog razbacivanja para (mada su njegove i može sa njima da radi šta voli) ili da se dobro ismejemo.