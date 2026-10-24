Najgora kriza u karijeri: Eraković izgubio devetu uzastopnu utakmicu!

Ova serija istorijski loših rezultata mladom defanzivcu je zvanično započeta 11. avgusta, u onoj tragičnoj beogradskoj večeri kada je na našem najvećem stadionu Hapoel Ber Ševa savladala Zvezdu sa 2:0 i tako je eliminisala iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Tri dana pre toga Eraković je odigrao poslednja dva minuta protiv Novog Pazara, u pobedi sa 2:0 (za to kratko vreme dobio žuti karton), a ko bi rekao da će to dugo da mu bude poslednji meč na kojem će se radovati.

Posle stradanja protiv Hapoela Eraković je prešao u Tursku, a tamo je u prva tri meča izgubio od Kodžaelija (0:1), Čoruma (1:5) i Erzuruma (0:1). Zatim, odazvao se pozivu selektora Veljka Paunovića, igrao je za Srbiju u porazima od Grčke (1:2), Holandije (1:2) i Nemačke (0:2). Pa je posle toga izgubuo sa Samsunom i od Kasimpaše (1:4). A onda, u Samsun je došao i Amed...

19.30: (2,15) Galatasaraj (4,00) Fenerbahče (2,95)

Počelo je dobro za Erakovića i drugove. U 21. minutu su poveli golom islandskog defanzivca Logija Tomasona, imali su kontrolu nad utakmicom sve do 37. minuta, kada su se ponovo samoubili. Portugalski vezista Afonso Souza je u dva minuta napravio dva faula za dva žuta kartona. Samim tim i isključenje.

Posle toga je Amed preuzeo inicijativu, imao je igrača više oko 35 minuta, dok baš Eraković nije uticao na to da se brojčano stanje na terenu ponovo izjednači. Rezervista Ameda Embaje Dijanje je u 61. minutu napravio glup faul u napadu, tako što je u borbi za poziciju udario jednog defanzivca Samsuna po licu. Dobio je žuti karton za to, a dok se raspravljao sa sudijom Kadirom Saglamom i ubeđivao ga da nije zaslužio, Eraković mu je prišao da mu objasni nešto. Senegalac je naseo na provokaciju, udario srpskog fudbalera takođe po licu, pa je momentalno dobio i drugi žuti karton. Sve u razmaku od desetak sekundi.

Međutim, čak ni to nije pomoglo Samsunu da zadrži vođstvo, niti da izbegne poraz. Najpre je u 73. minutu domaćin skrivio jedanaesterac, koji je Gift Orban pretvorio u izjednačenje, da bismo 11 minuta kasnije videli potpuni preokret. Orban je poslao dugu lpptu ka Diji Sabi, a levi štoper Samsuna Junus Emre Džift se neshvatljivo povukao pred napadačem Ameda. Pustio je Sabija da se namesti i neometan šutira, a to je iskoristio za 2:1.

Neverovatno je šta se dešava Erakoviću, a ovog puta zaista ništa od toga nije njegova krivica...

⏳⏳⏳

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

⏳⏳⏳

TURSKA 1 – 9. KOLO

Petak

Alanja – Kodžaeli 1:2 (0:2)

/Ruan 52 – Kutlu 27, Baku 42/

Subota

Ejup – Kasimpaša 0:1 (0:1)

/Benedičak 37/

Gazijantep – Erzurum 1:3 (0:0)

/Čalhanoglu 71 – Kardoso 53, Geršalu 64, Điorbelidze 90+5/

Samsun – Amed 1:2 (1:0)

/Tomason 21 – Orban 73pen, Saba 84/

Nedelja

14.00: (1,88) Konja (3,60) Genčlerbirligi (4,00)

17.00: (2,15) Geztepe (3,90) Čorum (3,05)

17.00: (1,37) Bešiktaš (5,20) Bašakšehir (6,50)

17.00: (3,60) Rize (4,20) Trabzon (1,92)

19.30: (2,15) Galatasaraj (4,00) Fenerbahče (2,95)

***Kvote su podložne promenama