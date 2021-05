Neverovatno šta se dešava u svlačionici škotskog prvoligaša Kilmarnoka. Najpoznatiji njegov igrač, Jusuf Mulumbu (34), bivši vezista Pari Sen Žermena, Vest Bromvič Albiona i Seltika, napustio je ekipu pred najvažniju utakmicu u sezoni. Kilmarnok će u ponedeljak uveče, od 20.45, morati bez njega da proba da nadoknadi negativan rezultat iz prvog meča plej-auta za opstanak u Premijer ligi sa Dandijem.

Drugoplasirani tim iz Čempionšipa je u prvom meču trijumfovao sa 2:1, pa je sada veoma blizu povratka u elitni rang posle dve sezone. Ako odbrani vođstvo, pridružiće se Hartsu, dok će Kilmarnok da ispadne zajedno sa Hamiltonom.

Zbog svega toga je još neverovatnija odluka Mulumbe da ostavi saigrače na cedilu u ovakvom trenutku. On je prema pisanju škotskih medija posle utakmice sa Hamiltonom u poslednjem kolu lige, na kojoj je ušao u igru u poslednjem minutu, spakovao kofere i napustio Kilmarnok, a da se pritom nikome nije javio. Zato nije ni bio u konkurenciji za prvi meč sa Dandijem, a sada je trener Tomi Rajt objasnio šta se tačno desilo. I da stvar bude još bizarnija - zvuči kao da mu je laknulo!

"Nisam iznenađen što je otišao. Radio sam sa njim, dobro znam kakav je on tip igrača i ništa me sa njim ne iznenađuje. Od kako sam ovde, on nije uradio ništa na tome da se nađe u timu. Njegov potez nije nešto zbog čega ću da izgubim san. Zapravo, neki igrači su mi rekli da su srećni što je otišao", kazao je Rajt.

Mulumbu, dugogodišnji reprezentativac DR Konga, bio je standardan u prvoj postavi tokom većeg dela sezone, ali je posle serije loših rezultata preseljen na klupu. U plej-autu nije igrao, sve do tog meča sa Hamiltonom. Verovatno je to što ga je Rajt uveo tek u poslednjem minutu, pri rezultatu 2:0, shvatio kao uvredu i zato je otišao.

Sve to će probati da iskoristi Dandi, kojem je cilj da treći uzastopni duel sa Kilmarnokom ne izgubi. Pre doigravanja, sastali su se u februaru 2019. godine, a tada je rezultat bio 2:2.

20.45: (2,20) Kilmarnok (3,20) Dandi (3,20) - /Prvi meč 1:2/

