Najveća kriza Vrščana od početka sezone – 335 minuta bez gola

Da sve bude još neobičnije, poslednja četiri pogotka crveno-belih postigao je isti čovek, Đorđe Glavinić. Pre Bora 22-godišnji napadač je postigao po dva pogotka protiv Napretka (2:1), i Grafičara (4:1). Kako je mladi Ivanjičanin prestao da daje golove stao je i OFK Vršac. Cela ekipa je upala u golgetersku krizu.

Od početka prvenstva Vrščani su postigli 16 golova. Daleko su od najefikasnijih timova u ligi – Javora (30), TSC-a (28), Borca (24) i Smedereva (21). Ta četiri tima su jedina koja trenutno i imaju više bodova od njih. Međutim, problem je što su još pet ekipa koje su lošije plasirane efikasnije od njih.

S druge strane, OFK Vršac ima adut u činjenici da je drugi najbolji u Mozzart Bet Prvoj ligi po broju primljenih golova. Devetnaestogodišnji golman Luka Lazin je savladan 13 puta, samo je Voždovac (11) manje vadio loptu iz mreže.

“Mislim da uvek ima prostora za napredak, pre svega u kontinuitetu igre, boljoj realizaciji šansi i koncentraciji tokom svih 90 minuta. Verujem da imamo kvalitet da budemo još bolji, a najvažnije je da nastavimo da radimo kao ekipa, da budemo složni i da svaki pojedinac daje maksimum. Ako to uspemo da prenesemo na teren iz utakmice u utakmicu, rezultati će sami doći”, kazao je krilni napadač OFK Vršca Miloš Milivojević.

Na prvi pogled Teleoptik je idealan protivnik za prekid crnog niza. Filijala Partizana ima jednu od najlošijih odbrana u ligi (primila 23 gola), nalazi se u zoni ispadanja sa 13 bodova iz isto toliko mečeva. Međutim, Zemunci su u evidentnom usponu forme, u poslednja dva kola su savladali Bor (2:0) i Metalac (3:0). Te dve utakmice su bile prve u sezoni na kojima Teleoptik nije primio gol.

“Očekujemo zahtevnu utakmicu, kao što je svaka u ovom prvenstvu. Spremamo se maksimalno ozbiljno, analiziramo protivnika i verujemo u sebe i svoje mogućnosti. Cilj nam je da budemo pravi na terenu, damo svoj maksimum i pokušamo da osvojimo sva tri boda”, poručio je Milivojević.

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MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO

Petak

14.00: (1,58) OFK Vršac (3,70) Teleoptik (5,60)

Subota

14.00: Smederevo – Proleter 023

16.00: Javor- Bor 1919

18.00: Jedinstvo Ub – Grafičar

18.00: Napredak – Dubočica

18.00: TSC Bačka Topola – Metalac

Nedelja

14.00: Voždovac – Loznica

Ponedeljak

18.00: Spartak Subotica – Borac 1926

***Kvote su podložne promenama