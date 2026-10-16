Najveća kriza Vrščana od početka sezone – 335 minuta bez gola
Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 10:04
Crnu seriju će banatski klub probati da prekine protiv Teleoptika (petak, 14), na otvaranju 14. kola Mozzart Bet Prve lige
Od početka sezone se OFK Vršac nije isticao nekim preterano efikasnim i ofanzivnim fudbalom, ali je igrao dobro i to je donosilo rezultat. Međutim, svaki tim tokom sezone mora da prođe kroz uspone i padove, a filijala Vojvodine je trenutno u minus fazi, definitivno najgoroj otkad je krenulo takmičenje u Mozzart Bet Prvoj ligi. Vezali su izabranici Darka Rakočevića tri utakmice bez pobede, potonuli su zato na peto mesto na tabeli, a lošu seriju probaće da prekinu ovog petka od 14 časova kod kuće protiv Teleoptika, na otvaranju 14. kola.
U ovom trenutku za 45-godišnjeg Čačanina je najvažnije da pronađe način da probudi svoje napadače. OFK Vršac nije postigao gol već 335 minuta, od 21. septembra i duela sa poslednjeplasiranim Borom 1919, kojeg je savladao sa 1:0.
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Da sve bude još neobičnije, poslednja četiri pogotka crveno-belih postigao je isti čovek, Đorđe Glavinić. Pre Bora 22-godišnji napadač je postigao po dva pogotka protiv Napretka (2:1), i Grafičara (4:1). Kako je mladi Ivanjičanin prestao da daje golove stao je i OFK Vršac. Cela ekipa je upala u golgetersku krizu.
Od početka prvenstva Vrščani su postigli 16 golova. Daleko su od najefikasnijih timova u ligi – Javora (30), TSC-a (28), Borca (24) i Smedereva (21). Ta četiri tima su jedina koja trenutno i imaju više bodova od njih. Međutim, problem je što su još pet ekipa koje su lošije plasirane efikasnije od njih.
S druge strane, OFK Vršac ima adut u činjenici da je drugi najbolji u Mozzart Bet Prvoj ligi po broju primljenih golova. Devetnaestogodišnji golman Luka Lazin je savladan 13 puta, samo je Voždovac (11) manje vadio loptu iz mreže.
“Mislim da uvek ima prostora za napredak, pre svega u kontinuitetu igre, boljoj realizaciji šansi i koncentraciji tokom svih 90 minuta. Verujem da imamo kvalitet da budemo još bolji, a najvažnije je da nastavimo da radimo kao ekipa, da budemo složni i da svaki pojedinac daje maksimum. Ako to uspemo da prenesemo na teren iz utakmice u utakmicu, rezultati će sami doći”, kazao je krilni napadač OFK Vršca Miloš Milivojević.
Na prvi pogled Teleoptik je idealan protivnik za prekid crnog niza. Filijala Partizana ima jednu od najlošijih odbrana u ligi (primila 23 gola), nalazi se u zoni ispadanja sa 13 bodova iz isto toliko mečeva. Međutim, Zemunci su u evidentnom usponu forme, u poslednja dva kola su savladali Bor (2:0) i Metalac (3:0). Te dve utakmice su bile prve u sezoni na kojima Teleoptik nije primio gol.
“Očekujemo zahtevnu utakmicu, kao što je svaka u ovom prvenstvu. Spremamo se maksimalno ozbiljno, analiziramo protivnika i verujemo u sebe i svoje mogućnosti. Cilj nam je da budemo pravi na terenu, damo svoj maksimum i pokušamo da osvojimo sva tri boda”, poručio je Milivojević.
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MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO
Petak
14.00: (1,58) OFK Vršac (3,70) Teleoptik (5,60)
Subota
14.00: Smederevo – Proleter 023
16.00: Javor- Bor 1919
18.00: Jedinstvo Ub – Grafičar
18.00: Napredak – Dubočica
18.00: TSC Bačka Topola – Metalac
Nedelja
14.00: Voždovac – Loznica
Ponedeljak
18.00: Spartak Subotica – Borac 1926
***Kvote su podložne promenama