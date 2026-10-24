Najveća pobeda Srđana Blagojevića u Rusiji - pao lider (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 14:02
Akron izašao iz zone ispadanja...
Veliko slavlje ovog popodneva u Samari! Akron je priredio jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg toka sezone u Rusiji, pošto je tukao lidera moskovski Dinamo sa 3:1.
U pitanju je bez sumnje najveći poduhvat Srđana Blagojevića otkako je preuzeo ovaj tim, i nastavak dobre serije rezultata. U poslednjih desetak dana Akron je slavio i u Moskvi protiv Lokomotive, u okviru Kupa Rusije, a takođe je uspeo da se spase poraza u Dagestanu u prošloj rundi.
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Zahvaljujući drugom trijumfu ove jeseni u šampionatu Blagojevićev sastav podigao je glavu iznad vode, izašao iz zone ispadanja i mnogo spokojniji može da čeka finiš prvog dela sezone. Sada ga očekuju dva vezana gostovanja (Baltika i Spartak Moskva), pa onda zicer kod kuće protiv Fakela.
Dinamo je danas očekivano imao više od igre, dominirao u polju (veći posed lopte), šutirao čak 25 puta ka golu, izveo 11 kornera, ali samo jednu loptu uspeo je da smesti u mrežu. Učinio je to Jaroslav Gladišev u 55. minutu, kada je pogodio za 1:1. Prethodno je prednost domaćinu doneo 21-godišnji Artem Šumanski, uz dosta sreće...
Zanimljivo je da su igrači Akrona samo šest puta imali kontakt sa loptom u šesnaestercu protivnika, a postigli još dva gola?! Prednost je vratio Kristijan Bistrović u 70. minutu, da bi konačan rezultat postavio rezervista Maksim Boldirev, koji je u igru ušao umesto našeg Slobodana Tedića polovinom drugog poluvremena.
Drugi srpski internacionalac Milutin Vidosavljević presedeo je svih 90 minuta na klupi, dok se Aleksa Đurasović nije našao u protokolu.
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RUSIJA, 12. KOLO
Petak
Ahmat - Orenburg 0:1 (0:1)
/Ribčinski 38/
Subota
Akron - Dinamo Moskva 3:1 (1:0)
/Šumanski 17, Bistrović 71, Boldirev 90+4 - Gladišev 55/
14.00: (2.15) Fakel (3,40) Rodina (3,40)
16.15: (2,40) Rubin (3,30) Krilja Sovjetov (3,00)
18.30: (1,82) Krasnodar (3,50) Baltika (4,60)
Nedelja
11.45: (2,30) Rostov (3,359 Lokomotiva (M) (3,15)
14.00: (3,05) CSKA (3,45) Spartak Moskva (2,30)
16.30: (1,25) Zenit (6,50) Dinamo Mahačkala (10,5)
*** kvote su podložne promenama