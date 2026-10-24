Najveća pobeda Srđana Blagojevića u Rusiji - pao lider (VIDEO)

Veliko slavlje ovog popodneva u Samari! Akron je priredio jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg toka sezone u Rusiji, pošto je tukao lidera moskovski Dinamo sa 3:1.

U pitanju je bez sumnje najveći poduhvat Srđana Blagojevića otkako je preuzeo ovaj tim, i nastavak dobre serije rezultata. U poslednjih desetak dana Akron je slavio i u Moskvi protiv Lokomotive, u okviru Kupa Rusije, a takođe je uspeo da se spase poraza u Dagestanu u prošloj rundi.