Crvena zvezda se večeras na otvaranju Lige Evope neće susresti sa evropskim fudbalskim gigantom, klubom velike istorije i slavnih imena koja su kroz njega prolazila. Srpski šampion će se večeras suprotstaviti klubu iz najvećeg fudbalskog sela u Evropi. Ne kažemo najvećeg zbog njegove veličine ili gustine naseljenosti, jer je u pitanju seosko naselje sa 3.266 stanovnika, već zbog činjenice da u ovom trenutku ne postoji manje mesto na Starom kontinentu koje ima tako važan klub u evropskim okvirima. Hofenhajmov stadion Rajn Nekar Arena poseduje kapacitet od 30.150 mesta, što je skoro deset puta više od stanovnika sela iz kojeg dolazi.

Možda zvuči kao neka bajka, ali je zapravo sve to nastalo od uloženog kapitala zvanično osmog najbogatijeg čoveka u Nemačkoj, softverskog inženjera i jednog od osnivača čiuvene korporacije SAP, Ditmara Hopa. Klub je od amaterskog nivoa 1999. godine stigao do Lige šampiona 2017. godine i preti da postane konstanan učesnik evropskih takmičenja.

Zinshajm nas nije oduševio. Da nema ovog velelepnog objekta, koji noću izgleda kao pravi svemirski brod, ovo bi bio klasični industrijski gradić sa brojnim manjim fabrikama, magacinima i automobilskim salonima, što za nova, što za polovna vozila. Stoga smo se odlučili da krenemo put Hofenhajma i nimalo nismo pogrešili.

Jovan Knežević

Odmah na gradskoj železničkoj stanici naišli smo na „našeg čoveka“. Kada je video da pričamo srpski i pokušavamo da pronađemo gde se kupuju karte Jovan Knežević nam se srdačno ponudio da priskoči u pomoć. Posle kraćeg razgovora saznali smo da je u pitanju medicinski radnik, rodom iz Inđije, koji je pre tri godine došao u Nemačku i sada je zadovoljan što mu se u Nemačku doselila i njegova porodica. U Srbiji je radio na Ortopediji na Banjici, a u Nemačkoj je prvo bio u Berlinu, a nedavno je došao u Zinshajm. Kroz razgovor smo saznali i da je zvezdaš, koji se obradovao kada je čuo da je Crvena zvezda izvukla Hofenhajm u Ligu Evrope.

"Obradovao sam se i odmah čuo sa svojim prijateljima zvezdašima iz Berlina. Dogovorili smo se da ću im kupiti karte za ovaj meč, ali je onda usledila ova situacija sa koronom i zabrana prisustva gledalaca na utakmicama", kaže nam Jovan sa kojim smo se rastali odmah posle prve stanice koja nas je za manje od pet minuta dovela do željene destinacije.

Od Hofenhajma nismo očekivali ništa, a dobili smo mnogo više nego što smo se nadali. U pitanju je bilo pravo osveženje u odnosu na ono što smo imali u Zinhsajmu. Zelenilo, uredne kućice i dvorišta, mnogo zelenila i gore u brdu - Ditmar Hop stadion. Mesto na kojem je sve počelo. Prečica do stadiona koji nosi ime po glavnom finansijeru sa sobom je nosila nekoliko stotina stepenika. Oni su prolazili pored privatnih kuća na kojima su bile okačene Hofenhajmove zastavice. Odmah nam je bilo jasno da se lokalno stanovništvo ponosi svojim klubom i da mu nimalno ne pada teško što prvi tim svoje utakmice igra u Zinshajmu.

"Žašto bi mi smetalo, pa to je pet minuta vozom odavde?", poručio nam je Sebastijan kojeg smo sasvim slučajno zatekli na kućnom pragu. On nam je otkrio da se u Hofenhajm doselio pre 15 godina i da od tada navija za klub. Kada smo ga u pitali kakve su njegove procene za večerašnji meč dobili smo pomalo iznenađujući odgovor: "50:50", klimajući glavom je odgovorio Sebastijan.

Odluka da potražimo matični Hofenhajmov stadion, na kojem sada igra rezervni tim, ali i prva ženska ekipa, pokazala se potpuno ispravnom. Objekat od 6.350 mesta je baš skockan za male utakmice, a na njemu smo zatekli užurbane radove na postavljanju potpuno nove travnate površine. Mada nam nije baš bilo jasno ni zašto se ona prethodna menja, jer bi u uslovima u kojima igraju pojedini naši klubovi, ona mogla da „izgura“ ozbiljnu kilometražu. Iznad samog stadiona je ulazak u šumski predeo, a odmah ispod njega nalazi se teren koji mogu da koriste mlađe kategorije. Kada se krene naniže tu je i novoizgrađena hala za sportove u zatvorenom prostoru. Ditmar Hop nije jedni objekat koji Hofenhajm ima pod svojim vlasništvom, već se u obližnjem Cucenhauzenu nalazi i sportska akademija na kojoj trenira prvi tim.

Sam Hofenhajm predstavlja pravu oazu mira. Stanovnici kao da ne dozvoljavaju da ih išta izbaci iz sopstvene idile na koju su navikli, pa smo imali utisak da ih naše samo prisustvo i znatiželja pomalo remete. Ipak, došli su u takvu situaciju da ih ime Hofenhajma jednostavno stavlja u sferu interesovanja brojne fudbalske svetske javnosti, pa će na tako nešto ubrzo morati da se naviknu.

Sam Hofenhajm je pokazatelj da uopšte nije važno iz kojeg mesta dolazi jedan klub, već da ispravnim ulaganjem i organizacijom na bilo kom delu planete može da se napravi veliki klub. Nemci generalno nisu ljubitelji klubova kao što su Hofenhajm i Lajpcig, jer je su za njih to „plastika“ i klubovi bez tracicije, velike baze navijača i istorijskih uspeha. Stoga je Ditmar Hop često bio predmet uvreda navijača velikih klubova kao što je minhenski Bajern, bez obzira na to što je uradio nemerljivu stvar za jedan mali lokalni klub. Ali nema sumnje da su svi stanovnici Hofenhajma više nego ponosni na sve što je učinjeno u klubu koji je do kraja prošlog veka igrao na amaterskim osnovama, a sada je u situaciji da se nadmeće sa najkvalitetnijim nemačkim i evropskim klubovima.