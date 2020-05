Najveći baksuz Bundeslige: Zbog lude trke po prodavnici, sutra neće moći da debituje

Nemačka, a za njom i cela fudbalska planeta, odbrojavaju minute do subote popodne i nastavka Bundeslige koji bi trebalo da bude inicijalna kapisla za nastavak sezone u celom svetu. I u samoj Nemačkoj je veliko nestrpljenje za nastavkom sezone, pa i akteri ne mogu da dočekaju kada će se lopta opet zakotrljati.

Ipak, Nemačka danas bruji o baksuzu koji će propustiti nastavak sezone i debi na klupi bundesligaša Augzburga. Hajko Herlih, nekadašnji napadač Borusije Dortmund i kasnije trener nekoliko klubova, neće moći da vodi ekipu u meču protiv Volfzburga u subotu. Razlog: prekršio je stroga karantinska pravila na bizaran način.

Herlih je u Augzburg došao u martu i nije ni debitovao zbog prekida sezone uzrokovane pandemijom korona virusa. Očekivao je da će u subotu konačno da sedne prvi put na klupu Augzburga u bundesligaškom meču, ali je sam sebe isključio.

„Kada je postalo jasno da će se liga nastaviti i kada smo svi bili negativni na testove, počeli smo da se pripremamo za taj dan X. Ispostavilo se da će taj dan osvanuti sledećeg vikenda i bili smo potpuno mentalno zaokupljeni datumom za nastavak sezone da nismo ni o čemu drugome razmišljali. Sve ovo je mnogo promenilo živote svima nama. Nosimo maske, poštujemo pravila, živimo u karantinu i ne smemo da izlazimo napolje. Ali postoje situacije koje jednostavno zahtevaju od nas da izađemo. Ja sam ostao bez paste za zube i kreme za kožu pa sam odlučio da u trenerci skoknem do supermarketa da kupim to što mi treba“, počeo je iskrenu priču Herlih na konferenciji za medije.

A onda je u detalje objasnio kako je izgledala njegova kupovina. Plan je bio da na brzinu ode do prodavnice i kupi preparate, ali se situacija zakomplikovala...

„Na putu ka prodavnici sam shvatio da sam zaboravio masku, pa sam se vratio u sobu po nju. Došao sam u prodavnicu i radnica mi je rekla da mogu da kupujem samo ako uzmem kolica za kupovinu. Rekao sam joj da imam dve ruke koje su mi sasvim dovoljne da uzmem pastu za zube i kremu i da mi nisu potrebna kolica za kupovinu. Ona je odgovorila: ’Ne, ne. Takva su pravila, svi ih se prodržavaju i moramo to da poštujemo“. Kako je za uzimanje kolica potreban sitan novac, a ja sam imao samo novčanicu od 20 evra u džepu, pokušao sam da je ubedim da me pusti bez kolica. Ona je odgovorila da će mi rasitniti novac na kasi. Otišli smo na kasu, dala mi je sitan novac, uzeo sam kovanicu od jednog evra da bih je ubacio u aparat za kolica i nastavio da hodam zamišljeno. Razmišljao sam o utakmici za vikend... Došao sam do dela sa higijenskim sredstvima i kada sam opet uzeo pastu i kremu, shvatio sam da sam zaboravio kolica. Iako sam išao da rasitnim novac za kolica?! Onda sam opet išao do kase da uzmem kolica, a ona prodavačica me je čudno gledala. Bilo mi je drago što nosim masku i nadao sam se da me možda neće prepoznati jer će žena pomisliti kakvu je budalu za trenera doveo Augzburg. Ubacio sam novčić, platio kolica, ubacio pastu i kremu u kolica, platio i otišao“, ispričao je Herlih novinarima pomalo se i podsmevajući sam sebi kako je ispao naivan.

Nemački trener je svestan kakvu je grešku napravio, koliko je pravila prekršio i šta ga ćeka. Prema pravilniku, niko od aktera iz tima nije smeo da izlazi sedam iz karantina sedam dana pre utakmice.

„Zbog mog ponašanja, neću u petak voditi trening i neću u subotu voditi ekipu na utakmici protiv volfzburga. Napravio sam veliku grešku što sam izašao iz karantina. Čak iako sam poštovao sve mere. Ipak, nisam smeo da izlazim. U ovom slučaju nisam bio dobar primer mojim igračima i navijačima“, rekao je Herlih.