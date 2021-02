Imao je Real Madrid u klupskoj istoriji svakakvih promašaja. Skupih i zvučnih. Ne pamte u Madridu po lepom Huana Lozana, Predraga Spasića, Roberta Prosinečkog, Fredija Rinkona, Dejana Petkovića, Karlosa Sekretarija, Pericu Ognjenovića, Ze Roberta, Elvira Baljića, Džonatana Vudgejta, Rojstona Drentea, Kaku, Asijera Iljaramendija, Lukasa Silvu...

Ali neki od njih zaista nisu imali sreće sa povredama. I više će Madrid da ih pamti po toj vrsti prokletstva sa povredama nego što zaista nisu imali kvalitet za Real.

Ta lista sada dobija najzvučnijeg i najskupljeg člana.

Posle nove povrede, jasno je da Eden Azara polako ide ka statusu „najukletijeg“ pojačanja u istoriji Real Madrida. Kada je prelazio iz Čelsija u Real, za Azarov transfer se spekulisalo da iznosi 115.000.000 evra. Kasnije se ispostavilo da je Real koštao 160.000.000 evra i da je najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Za taj ogroman novac uložen u Azara Real nije dobio skoro ništa. Belgijanac je u belom dresu sa brojem „sedam“ odigrao 35 mečeva za godinu i po dana i upisao samo četiri gola i sedam asistencija.

Povrede su ga uništile. Za sezonu i po u Madridu je imao čak 11 povreda zbog kojih je propustio 50 utakmica. I još će ih propustiti, jer se u najboljem slučaju vraća na teren tek za četiri nedelje kada zaleči povređeni mišić. Prosto je neverovatno kakvi sve maleri prate nekada najboljeg igrača Premijer lige.

„Čekamo dodatne infromacije, ali ovo je baš zabrinjavajuće. Povrede igrača poput Mertensa ili De Brojnea u ovoj fazi nas ne brinu što se tiče učešća na EP narednog leta. Ali Azar nas brine. Eden je u neko začaranom krugu iz kojeg nikako da se izvuče. Prvo je bio skočni zglob, potom su usledile mišićne povrede... Neobjašnjivo“, rekao je šef lekarskog tima belgijske reprezentacije Kristof Sas.

I dok Belgijanci imaju još nade i strpljenja za Azara, u Realu već čupaju kose. Ovako nešto ni u najcrnjim slutnjama nisu mogli da pretpostave. Godinama su čekali Azara, nagovarali ga na transfer i doveli ga u leto 2019. kao najbolju moguću zamenu u tom trenutku za Kristijana Ronalda koji je otišao u Juventus.

Malo igrača na svetu je tada moglo da se nazove makar i pokušajem zamene za Ronalda. Mesi nikada nije bio moguća opcija, Nejmar je ’driblao’ Florentina Pereza u pregovorima kao i prethodnih godina, pa je najbolji igrač Čelsija bio logično rešenje. Niko nije ni razmišljao o faktoru povreda, jer je Eden za sedam sezona na Stamford Bridžu propustio tek 20 utakmica zbog nekih lakših povreda.

Umesto da pravi razliku u idealnim godinama za zrelog fudbalera (ima tek 30), Azarov dolazak u Real se pretvorio u noćnu moru. Koliko god da su klub i Zidan stajali u njegovu zaštitiu, a madridski mediji na početku bili blagonakloni i žmurili na jedno oko, činjenice govore da je Azar najskuplji promašaj u istoriji Kraljevskog kluba.

Pitanje je sada i kako će sve ovo uticati na Azaraov psihu. Povreda mišića će se zalečiti, ali da li će Azar ponovo moći da bude onaj stari u svojoj glavi? Madridska Marka je danas podsetila na slične slučajeve u Realovoj istoriji.

U prvom planu je Robert Prosinečki.

„Bio je dragulj evropskog fudbala, talenat tadašnjeg evropskog šampiona Crvene zvezde. Predsednik Mendoza se nadao da će Prosinečki da tutnji u Realovom dresu. Ispostavilo se kao katastrofa. Za devet meseci je imao pet povreda mišića. Madridski lekari nisu uspevali da pronađu glavni uzrok čestih povreda. Prosinečlki je u Madrid došao sa problemima sa zubima, karijesima i bakterijskom infekcijom u ustima. Na početku su mislili da je to uzrok povreda, ali kada su mu sredili zube, shvatili su da se ništa nije promenilo. Na kraju su mislili da je problem dolazio iz glave, jer je Prosinečki bio pod stresom zbog selidbe u drugu državu, nepoznavanja jezika...“, piše Marka.

Prosinečki je za Real odigrao 72 meča i postigao 12 golova. U prvoj sezoni kod Radomira Antića upisao samo tri meča u ligi. U drugoj je odigrao 29, ali nije to bio onaj igrač iz Crvene zvezde. Ironija je da mu je treća sezona bila najbolja i poslednja. Upisao je 23 meča u Primeri i dao šest golova pre odlaska u Ovijedo.

Još jedno veliko ime svetskog fudbala koje nikad nije uspelo u Real Madridu je brazilski as Rikardo Kaka, koji je došao u megatransferu iz Milana. U prvoj sezoni je igrao dobro, ali je počeo da se muči sa povredama. Na kraju te sezone je rešio da se po svaku cenu spremi i zaigra za Brazil na Mundijalu u Južnoj Africi.

„U prvoj sezoni sam imao povredu kuka, ali sam stegao zube i igrao na silu kako bih zaigrao na Mundijalu. Posle Svetskog prvenstva sam morao na operaciju kolena i pauzu od šest meseci. Kada sam se oporavio, sačekao me Žoze Murinjo. Imao sam problem kontinuiteta igara. Prvo zbog povreda, a onda zbog Murinja. Tri godine sam pokušavao da mu se nametnem, ali je on imao svoje izbore. Ponašao sam se kao vrunski profesionalac što mi je tada rekao i predsednik Florentino Perez“, pričao je kasnije Kaka.

Osim te povrede kuka i operacije kolena u prvih godinu i po dana, kaka kasnije nije imao veće probleme sa povredama u Realu. Ali te dve su ga obeležile i izbacile iz koloseka. Za tri i po godine u Realu je odigrao 120 mečeva, ali je na 39 ušao sa klupe, a čak 58 puta je zamenjen. Dakle, samo 23 meča je odigrao od početka do kraja. Dao je 29 golova, upisao 39 asistencija, ali nikada to nije bio onaj Kaka iz Milana koji je bio najbolji igrač sveta.

Još jedno veliko pojačanje koje je imalo mnogo problema s povredama u Realu je Geret Bejl. Međutim, Velšanin je sve ’preživeo’, vraćao se, igrao odlično i doneo brojne trofeje. Za sedam godina u Realu, Bejl je zbog povreda odsustvovao sa terena 532 dana. Imao je osam traumatskih povreda i čak 21 povredu mišića. Ali za razliku od Azara, njegove povrede su uglavnom bile bezopasnije i odsustvovao je u kraćim intervalima. U poređenju sa Azarom, u prvih godinu i po dana je odsustvovao sa terena 76 dana zbog šest povreda. Ali je isto tako u tom periodu dao 36 golova na 73 utakmice. Azar samo četiri na 35. Bejl je bio jedan od ključnih igrača u najvećim uspesima Reala. Postizao je golove u finalima Lige šampiona u Lisabonu i Kijevu. Jedan od njih su čuvene makazice. A pretrčavanje Marka Bartre u finalu Kupa kralja spada red antologijskih golova u istoriji Kraljevskog kluba...

’Stakleni’ Arjen Roben je u Realu u potpunosti opravdao svoj nadimak koji ga je pratio tokom cele karijere. Došao je kao zvezda iz Čelsija i imao pet povreda za dve sezone. Nije propustio baš veliki broj utakmica, ali je opšti utisak bio da je uvek na granici između zdravog i rovitog. Dešavalo se da se povredi na zagrevanju pred utakmicu. Bilo je tad optužbi da se povređuje i da je nespreman zbog nezdrave ishrane, što je on kasnije direktno i potvrdio.

„Svaki igrač može da napreduje u raznim segmentima, pa i u ishrani. Danas se hranim zdravije u odnosu na pre kada sam jeo picu i pomfrit skoro svaki dan“, pričao je kasnije kada je blistao u Bajernu gde su ga takođe pratile povrede.

U Realu je na 65 mečeva dao 13 i namestio 215 golova, a klub je napustio posle dve godine. Real ga je prodao Bajernu za 10.000.000 evra manje nego što ga je platio Čelsiju.

Jedan od najmaleroznijih igrača u istoriji Reala je svakako Džonatan Vudgejt. Real se dugo mučio da nađe zamenu za Fernanda Jera, a od štopera je imao samo Elgeru i Pavona, pa je Galatikosima sa Zidanom, Figom, Ronaldom, Bekamom bila potrebna i galaktička odbrana. Kupili su Valtera Samuela posle briljantnih igara u Romi, ali i Džonatana Vudgejta što je bio prilično šokantan potez za fudbalsku javnost.

Došao je u leto 2004. godine iz Njukasla kao jedan od boljih štopera Premijer lige, ali je već bio poznat kao igrač sklon povredama. Čak je bio povređen i u trenutku potpisa za Real.

„Tokom lekarskih pregleda, Realov doktor mi je rekao: ’Džonatane, otkrili smo problem na magnetnoj. Ti nemaš problem sa ložom, već sa leđima. U veoma lošem stanju su. To bi mogao da bude problem’. Oni su već pre toga otkazali dogovoren transfer Gabija Milita koji nije prošao na lekarskim, pa sam mislio da je i za mene gotovo i da od transfera iz snova nema ništa. Doktor je pozvao Florentina Pereza, pričali su nešto na španskom i rekao mi je: ’Onda ćemo da potpišemo na četiri umesto na dogovorenih pet godina’. Dugo su me pratili, još iz vremena kada sam igrao za Lids i verovali su da će sve leći na svoje mesto“, pričao je kasnije Vudgejt.

Došao je povređen i takav ostao. Iako su mislili da će se povreda mišića zalečiti za nekoliko nedelja, ispostavilo se da je stanje zantno ozbiljnije. Pokušavao je Vudgejt mesec i po dana da se oporavi, a onda mu je u oktobru rečeno da je sezona za njega gotova! Nije ni debitovao?! Skoro 11 meseci Džonatan Vudgejt nije obuo kopačke u Realu. Samo rehabilitacije, masaže i ponekad lagano trčanje u patikama. U prvoj sezoni u Realu nije upisao ni minut na terenu. Na debi je čekao godinu i mesec dana, a onda se povredio posle 66 minuta na debiju. Vratio se posle pauze od desetak dana, opet se povredio, mučio se cele sezone, pauzirao i vraćao se da bi na kraju sakupio 14 mečeva u dresu Merengesa.

Posle dve košmarne sezone je napustio Real, otišao u Midlsbro na pozajmicu i tamo opet zaigrao. Klub sa Riversajda ga je otkupio i posle pola godine ga prodao Totenhemu za veće pare. Tamo je sezonu i po igrao, a onda dve sezone propustio zbog povreda. Karijera ga je dalje vodila u Stouk i na kraju opet u njegov Midlsbro gde je okačio koapčke o klin. Naravno, dve sezone izgubljene zbog povreda...

Sva ova košmarna sećanja navijača Real Madrida polako naviru kada se pomene ime Edena Azara. Kako je krenulo, on bi mogao da bude ubedljivo najveći ’prokletnik’ na Realovoj neslavnoj listi. Od igrača koji je trebalo da zameni Kristijana Ronalda, postao je samo redovan u klupskoj ambulanti. Za to vreme je ogroman balast za klupski budžet. Sa platom od 13.000.000 evra neto po sezoni (na bruto nivou je to oko 25.000.000 evra godišnjeg troška za klub), Belgijanac je najplaćeniji igrač u timu. A taj ugovor traje još tri i po godine.

Pa izračunajte koliko bi Real mogla da košta epizoda zvana Eden Azar. Onih 160.000.000 evra za obeštećenje i bruto plata od 25.000.000 evra tokom pet sezona. Makar mogu da budu bezbrižni što se tiče bonusa. Azar im nikad nije ni prišao... Ali slaba je to uteha.