Najveći produkt Rijerinog dosadašnjeg rada: Gudelj i Gaštarov u Zvezdi do 2031. godine

Stvaranje sistema igre po merilima Alberta Rijere biće dug proces na stadionu Rajko Mitić, ali se može reći da se već vide plodovi njegovog dosadašnjeg rada u Crvenoj zvezdi. Od dolaska španskog stručnjaka dvojica mladih igrača Stefan Gudelj i Matej Gaštarov izrasli su u standardne prvotimce i reprezentativce svojih zemalja, a kao posledica svega toga stigla je i vest sa stadiona Rajko Mitić da su obojica potpisali ugovore do 2031. godine.

Dvojica fudbalera stavila su paraf u društvu predsednika kluba Svetozara Mijailovića i izrazila ogromno zadovoljstvo zbog toga. Nema dileme da će ovaj potez izazvati i zadovoljstvo među pristalicama crveno-belih pred sutrašnji meč u Ligi konferencije protiv Kopenhagena (18.45).

"Želeo bih pre svega da se zahvalim upravi kluba i stručnom štabu na ukazanom poverenju. Ovo je velika stvar za mene i moju porodicu. Tokom ove sezone sam se izborio da standardno igram u klubu, zatim je stigao poziv za A nacionalni tim Srbije i drago mi je da je tako. Iza mene je period u kojem se sve brzo odvijalo, kvalitetnim radom i partijama sam se nametnuo u klubu, postigao prvi gol u najdražem dresu, a zatim je usledio i debi za seniorsku reprezentaciju Srbije. Drago mi je što se trud isplatio, ali je u ovom trenutku najvažnije ostati miran i ići korak po korak. Pred nama je važan evropski meč protiv Kopenhagena i maksimalno smo fokusirani da odigramo kako treba. Novi ugovor predstavlja ogroman podstrek za dalji rad, ovde se ne zaustavljam i nastaviću da dajem maksimum da bi sve bude na najvišem nivou", rekao je Stefan Gudelj.