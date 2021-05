Igraće se Liga 1 i od jeseni na Božuaru. Mada je iza njega najlošija sezona u elitnom rangu u poslednjih osam godina, Nant je sačuvao status i u narednom prvenstvu će se opet družiti sa najboljim francuskim klubovima.

U revanšu baraža za opstanak jeste poražen na svom stadionu od Tuluza (0:1), ali je pre tri dana savladao istog rivala na Munisipalu (2:1) i ispostavilo se da ga je spasla činjenica da je u gostima bio efikasniji. Zbog pravila koje UEFA planira da ukine tim Antoana Kumbuarea je uspeo.

Upravo je Kumbuare veliki pobednik okršaja sa Tuluzom. Na klupi tog kluba sedeo je od oktobra 2019. do januara 2020, smenjen je posle poraza od niželigaša Sent Privea u Kupu Francuske, u februaru ove godine pozvali su ga čelnici Nanta da ih spase i, kako to sudbina uredi, učinio je to protiv bivših poslodavaca.

Mada, i pre ovog baraža, Kumbuare je pokazao sposobnost da podine Kanarince. Prvenstvo je završio sa četiri pobede u poslednjih pet kola, zatim je tukao Tuluz u gostima, a onda zahvaljujućui golmanu Albnanu Lafontu (sjajno branio, pišu mu se četiri intervencije) odbio napade konkurenta i opstao u Ligi 1.

Tuluzu nije vredelo ni što je preko Vakuna Baja dobio revanš, golom u 62. minutu, ni što je prethodno eliminisao Grenobl, ni što je u prethodnih šest mečeva pretrpela samo jedan poraz. Baš taj jedan bio je koban. Od Nanta.

BARAŽ ZA OPSTANAK U LIGI 1

Nant – Tuluz 0:1 (0:0), prvi meč 2:1

/Bajo 62/