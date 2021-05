Napoli je rešen da se vrati u Ligu šampiona. Ekipa Đenara Gatuza igra u sjajnoj formi, a napadačku moć sastava iz Napulja na svojoj koži danas je osetila Specija. Iako ja stadionu Alberto Piko retko gubi, nije imala šansu protiv Rinovih vojnika, pa je već na poluvremenu bila tri gola u zaostatku - 1:4.

Napoli je tako skočio na drugo mesto na tabeli, ali Atalanta, Juventus i Milan imaju samo bod manje i tek igraju svoje mečeve u okviru 35. kola. Specija je ostala tri koraka ispred Beneventa i opasne zone, uz utakmicu više od ekipe Filipa Inzagija.

Uspela je Specija do dolaska Napolija da ostane neporažena kod kuće na šest vezanih utakmica. Ipak, Partenopei su bili nezadrživi u Liguriji. Razbili su rivala i već u prvom poluvremenu rešili pitanje pobednika. Sveli su domaćina tokom prvih 45 minuta na samo jedan šut, da bi na drugom kraju terena u tri navrata matirali golmana Provedela. U drugom delu su gosti pustili gas, Specija je zaigrala i nešto bolje, ali sve što je uspela da uradi je da dođe do utešnog pogotka.

Nigerijac Viktor Osimen, koji je minulog leta stigao na stadion Dijego Armando Maradona za rekordnih 70.000.000 evra iz Lila, nastavlja da dokazuje da uprava nije pogrešila kada je izdvojila veliki novac za njegove usluge. Sa dva pogotka protiv Specije došao je do ukupno 10 u Seriji A ove sezone, a u finišu je uspeo da upiše i asistenciju.

Od igrača koji su u tekućoj i minuloj sezoni uspeli da postignu 10 ili više pogodaka u Ligama petice, mlađi od Osimena je samo Erling Haland. Takođe, 22-godišnjem napadaču je trebalo manje vremena da stigne do 10 pogodaka u dresu Napolija od Edinsona Kavanija i Gonzala Iguaina. On je to uradio za 1.289 minuta, Kavaniju je bilo potrebno 1.336 minuta, Argentincu još više (1.458 minuta). Retko greši Napoli kada su u pitanju napadači.

Što se tiče samog susreta, Napoli je poveo već posle 15 minuta igre preko Pjotra Zjelinskog. Di Lorenco je sjajno prošao po desnoj strani, pronašao usamljenog Poljaka na ivici peterca, kojem nije bilo teško da postigne sedmi pogodak ove sezone i tako nadmaši najbolji učinak u karijeri.

U narednih pola sata gosti su napunili mrežu Specije do vrha, na scenu je stupio Viktor Osimen. Mat u dva poteza, Zjelinski je duboko sa svoje polovine poslao loptu ka hitronogom Nigerijcu, ovaj pobegao odbrani domaćina i rutinski duplirao prednost svoje ekipe. Neshvatljivo je odbrana Specije zaboravila na Osimena u finišu prvog dela igre, kada je Nigerijac ostao sam u kaznenom prostoru rivala posle pasa Insinjea iz slobodnog udarca: uhvatio je volej i snažnim udarcem prosto pocepao mrežu domaćina.

Posle nešto manje od 20 minuta igre u drugom delu Specija je stigla do utešnog pogotka preko Pikolija, da bi konačan rezultata u 80. minutu na asistenciju Osimena postavio Irving Lozano.

Bolonja je u istom terminu upisala vredan bod na gostovanju u Udinama (1:1). Gubila je od 23. minuta, kada je mrežu gostiju zatresao sjajni Rodrigo De Paul, ali je Rikardo Orsolini sa bele tačke izjednačio rezultat u 82. minutu i tako postavio konačan rezultat.

Udineze je tako ostao 11. na tabeli, sa istim bodovnim saldom kao današnji rival, koji je zbog nešto slabije gol razlike odmah ispod. Najvažnije je da su oba sastava sa osvojenim bodom stekla devet bodova prednosti u odnosu na Benevento, koji je prvi ispod crte, ali ima i utakmicu manje.

SERIJA A - 35. KOLO

Subota

Specija - Napolli 1:4 (0:3)

/Pikoli 64 - Zjelinski 15, Osimen 23, 44, Lozano 80/

Udineze - Bolonja 1:1 (1:0)

/De Paul 23 - Orsolini 82 p/

18.00: (1,55) Inter (4,20) Sampdorija (6,00)

20.45: (3,80) Fjorentina (3,50) Lacio (1,98)

Nedelja

12.30: (3,20) Đenova (3,40) Sasuolo (2,25)

15.00: (3,05) Benevento (3,35) Kaljari (2,35)

15.00: (10,5) Parma (7,00) Atalanta (1,23)

15.00: (3,05) Verona (3,30) Torino (2,35)

18.00: (1,45) Roma (4,60) Krotone (7,00)

20.45: (1,88) Juventus (3,50) Milan (4,20)

*** kvote su podložne promenama