Napolju haos, a na terenu, bitka za tron

Vreme odigravanja utakmice, poklapa se i sa ceremonijom dodele trofeja Zlatne lopte, koja je iz istih, bezbednosnih razloga, prebačena u London. Šteta je što ceremoniji neće moći da prisustvuju oni koji su na listi za nagradu, ali okolnosti su takve i tu se nije moglo ništa učiniti. Čak deset igrača Svetaca je na listama za nagrade u različitim kategorijama među 30 nominovanih.

Zanimljivo je da je PSŽ i prošle godine igrao takođe u večeri dodele nagrade, ali tada je meč bio odložen zbog nevremena. Inače, pravila u Ligi 1 kažu da se meč mora odložiti za prvi naredni datum, a to je u ovom slučaju bio ponedeljak.

20.30: (1,37) PSŽ (5,10) Lion (7,25)

Jednostavno, Pari Sen Žermen i Lion jednostavno nemaju kud osim da rade svoj posao. A ulog nije mali, jer ko bude pobedio ove večeri, preuzeće čelnu poziciju na tabeli posle ovog kola.

U Parizu je i dalje jedna od glavnih tema povreda Hviče Kvarachelije, koji će zbog nove povrede ukrštenih ligamenata kolena, propustiti ostatak sezone. Luis Enrike je i pred ovaj meč naglasio da veruje u njegov uspešan povratak.

"Nažalost, već posle meča sa Barselonom smo sumnjali u ozbiljnost povrede. Naše misli su uz Hviču i sve kroz šta prolazi. Znamo koliko mu je teško. Morate da ostanete pozitivni i razumete da ako želite da igrate na najvišem nivou deset ili 15 godina, moraćete i da se povređujete, takav je život profesionalnog fudbalera. Kvara je borac, mora da razmišlja pozitivno i biće svakako dobro kada se oporavi. On će nastaviti da bude veoma važan igrač za nas. Bićemo tu za njega i sve što mu je potrebno. Verujem da će se vratiti još jači, u to ne sumnjam. Nijedna povreda ne nosi da nužno moramo da dovedemo novog igrača, od početka sezone sam pričao da da ćemo moći da se nosimo sa nekoliko povreda", rekao je Luis Enrike.

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U poslednjem meču dva tima, Lion je u aprilu pobedio sa 2:1 i trener prvaka Francuske kaže da im to daje energiju da ovog puta odigraju bolje.

"Da, to će svakako biti naš motiv. Sećamo se šta su nam uradili prošle sezone, kada su nas pobedili na Parku prinčeva uz veoma dobru igru. Na nama je da pokažemo da smo spremni za svaku utakmicu i da pokažemo da smo u formi. To je motiv za ovaj meč. Pokazali smo da možemo da popravimo rezultate u ligi. Pre tri ili četiri nedelje bili smo daleko od vodećeg na tabeli. Sada imamo šansu da ga preuzmemo. Za nas je jako važno da budemo u vrhu tabele", zaključio je Enrike.

Kvarachelija nije jedini koji je na listi povređenih. U taboru Pari Sen Žermena ima ih dosta. Nuno Mendeš neće igrati nekoliko nedelja, baš kao ni Usman Dembele i Markinjos.

Na drugoj strani, trener Paulo Fonseka ne može da računa na Luisa Opendu zbog preloma desne fibule, a van stroja su i Mohamed Uedraogo, Pavel Šulc, dok je Keito Nakamura suspendovan.

Paulo Fonseka je i pored problema uveren da njegovi izabranici imaju izglede da odigraju dobar meč i ostvare željeni rezultat.

"Prirodno je da su igrači motivisani, jer igraju protiv najboljeg tima na svetu u ovom trenutku. Lako je shvatiti zašto je taj motiv visok, biće to svakako sjajna utakmica. Moraćemo da budemo savršeni, posebno u defanzivi, jer je jako teško igrati protiv njih. Nećemo imati mnogo loptu u nogama. Biće to i taktički veliki izazov za nas", zaključio je Fonseka.

LIGA 1 - 8. KOLO

Petak

Brest - Nica 1:2 (1:0)

/Ažork 15 – Vai 61, Diop 83/

Subota

Lans - Pariz 2:1 (0:1)

/Tovan 63, Azar 83 - Koleošo 45+2/

Nedelja

Monako - Lil 1:1 (0:1)

/Diop 74 - Embape 24/

Olimpik Marselj - Avr 4:3 (2:0)

/Igan Rajli 5, Vea 33, Paišao 50, Abdeli 55 - Madža pen 77, 89, Endijaje 86/

Okser - Le Man 1:1 (0:0)

/Arčer 56 - Buade 48/

Anže - Lorijen 0:0

Tuluz - Troa 0:0

Ren - Strazbur 3:0 (2:0)

/Dija 34, Šimanski 41, 61/

Ponedeljak

20.30: (1,37) PSŽ (5,10) Lion (7,25) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama