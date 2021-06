Ratovala je Holandija tokom prethodnih pet vekova, koliko postoji, sa mnogim državama. Najčešće Španijom, zatim sa Francuskom, Nemačkom, Engleskom… Do sada u oružane sukobe nisu vodili protiv Austrije, Ukrajine i Makedonije. Nadamo se, ni neće, ali zato će fudbalska reprezentacija Holandije da pođe u rat upravo protiv tih selekcija. Naravno, naoružana loptom, talentom i čeličnom odlučnošću da osvoji pehar namenjen najboljem na Evropskom prvenstvu, koje za Lale počinje 13. juna okršajem sa Ukrajinom u Amsterdamu.

Borba sa vetrenjačama – tako su izgledali pokušaji reprezentacije Holandije da preuzme značajniju ulogu u evropskom fudbalu. Prvestvo Starog kontinenta 2012. godine okončali su u grupnoj fazi, na naredno se nisu ni plasirali. Baš kao ni na Mundijal 2018. godine u Rusiji. Sada, napokon se prvak Evrope iz 1988. godine vraća na veliku scenu, a laka grupa mu otvara put ka završnoj fazi.

Holandija, barem na papiru, ima strašan sastav. Veliki broj igrača, poput Nejtana Akea, Stefana de Fraja ili Devija Klasena je osvojio trofeje u minulim šampionatima, tako da će sa puno samopouzdanja da dođu ovog leta na turnir.

Nedelja, 21.00: (1,72) Holandija (3,50) Ukrajina (5,40)

Pokorile su Evropu vojskovođe u narandžastim uniformama jednom, pre 33 godine. Davno je to bilo, većina vojnika kojima će sa klupe da komanduje Frank de Bur tada još nije ni rođena. Zapravo, samo jedan jeste. Golman Tim Krul, koji je tog 25. juna, kada je na Olimpijskom stadionu u Minhenu pobeđen Sojvetski Savez sa 2:0 imao svega mesec i po dana. Naravno, premalo da bi uopšte shvatao zašto je njegov otac bio toliko srećan kada su Rud Gulit i Marko van Basten slali projektile u mrežu Rinata Dasajeva.

Pre toga su Holanđani u polufinalu potukli Nemce u onom čuvenom meču u Hamburgu, u kojem su Panceri vodili sa 1:0 sve do 74. minuta, a zatim je najpre Ronald Kuman izjednačio iz penala, a potom Van Basten u 88. minutu digao u vazduh snove Nemaca. Sada se sličnom putu nadaju navijači iz zemlje lala, vetrenjača i onih neudobnih klopi.

Ima možda i simbolike u tome što ih je baš Kuman poveo na ovaj evropski pohod. Legendarni vezista seo je na klupu Holandije 6. februara 2018. godine, posle neuspešnih kvalifikacija za Mundijal u Rusiji. Zamenio je na generalskoj poziciji Dika Advokata i vrlo brzo napravio rezove koji su doneli rezultat.

Memfis Depaj (©Reuters)

Pomalo neočekivano Holandija je dogurala do finala novog takmičenja UEFA, Lige nacija, gde ipak nije mogla protiv aktuelnog evropskog prvaka Portugalije i Gonsala Guedesa. No, nije to ni bilo tako strašno, ekspresno su se Lale vratile na pobednički put i osvojile su krajnje sigurno drugu poziciju u kalifikacijama za Evropsko prvenstvo, sa šest bodova više od trećeplasirane Severne Irske. Pored Iraca, pod narandžastom vojskom su polegli i Belorusi i Estonci, a jedino su Nemci uspeli da budu bolji, iako su opet izgubili bitku u Hamburgu sa 4:2. Rat su dobili, imali su dva poena više na kraju kvalifikacija, što i nije bilo preterano važno.

Ono što jeste, desilo se prošlog leta, kada je već bilo jasno da će pandemija koronavirusa da odloži turnir za godinu dana. Selektor Holandije dobio je ponudu koja se ne odbija, španski mediji, a kroz koji minut i svi ostali portali na svetu javili su 19. avgusta da je Ronald Kuman novi trener Barselone. Rešio je da se vrati u klub u kojem je šest godina radio kao igrač, a s obzirom na to da je sezonu završio samo sa osvojenim Kupom Kralja i previše novinarskih tekstova koji najavljuju njegov otkaz, ne možemo da se otmemo utisku da je doneo pogrešnu odluku. Mada, to je neka druga priča.

Ono što je za Holandiju bilo važno jeste da je ona ostala bez selektora. Čelnici u savezu su većali nešto duže od mesec dana o Kumanovom nasledniku, a konačno su 23. septembra komandantska ovlašćenja dodelili Franku de Buru.

Legendarnog reprezentativca za tu „tezgu“ nije preporučilo onih 112 bitki koje je na terenu vodio u opremi sa grbom FS Holandije. Preporučile su ga medalje koje je ponosno nosio zadenute za šinjel, osvojene sa Ajaksom i Atlanta Junajtedom. Četiri puta je bio šampion sa amsterdamskim velikanom, dok je timu iz Sjedinjenih Američkih Država u sezoni pre pandemije koronavirusa doneo duplu krunu.

Frenki de Jong (©Reuters)

Međutim, izgleda da u startu nije bio spreman za ovako veliki zadatak. Četa koju je dobio nije ispunjavala njegove zahteve. Izgubila je u oktobru na De Burovom debiju u prijateljskoj utakmici od Meksika (1:0), a zatim je remizirala u Ligi nacija sa Bosnom i Hercegovinom (0:0) i Italijom (1:1). Kada je, u novembru prošle godine i Španija u prijateljskom meču izvukla 1:1, poslala je novog selektora Holandije u neslavnu istoriju. On je tada postao prvi šef stručnog štaba Lala koji nije uspeo da pobedi na prva četiri meča na klupi.

Naravno, bilo bi neozbiljno da su ga odmah otpustili. Pobedio je BiH i Poljsku u Ligi nacija i doneo malo mira u svoje redove, iako nije uspeo da se plasira u završnicu turnira. Usledile su potom kvalifikacije za Mundijal u Kataru u martu ove godine, a u Istanbulu je Holandija ponovo bila nasamarena. Turska joj je očitala lekciju i pobedila je sa 4:2. Iskupili su se potom De Burovi izabranici pobedama nad Letonijom (2:0) i Gibraltarom (7:0), za ponovno uspostavljanje mira.

Nova pauza, pa novo saplitanje po povratku sa nje. Pripreme za Evropsko prvensvo Holanđani su počeli utakmicom sa Škotskom. Neprijatnim rezultatom, 2:2. Ipak, opet su se brzo podigli i prošle nedelje su savladali Gruziju sa 3:0. Dokazali su da su spremni za rat.

U njega će, međutim, bez dva visoka oficira. Pre svega, najvažnijeg, kapitena i vođu na terenu Virdžila van Dajka. Štoper Liverpula je doživeo tešku povredu još u oktobru prošle godine, posle sudara sa golmanom Evertona Džordanom Pikfordom. Stradali su mu prednji ukršteni ligamenti, ne samo da je završio sezonu, već nije uspeo ni da se oporavi za Evropsko prvenstvo. Nažalost, još uvek je na bolovanju.

Nedostajaće Van Dajk puno Holanđanima, ali nije jedini. Zbog povrede je otpao sa spiska i defanzivni vezista Mančester Junajteda Doni van de Bek. Ovaj 24-godišnji fudbaler je normalno završio sezonu, ali se prilikom okupljanja nacionalnog tima žalio na bolove. Pokušao je da trenira, ali nije uspeo da isprati ostatak ekipe, pa nije ni igrao na pomenuta dva prijateljska meča, iako je sedeo na klupi. Konačno, pre nekoliko dana De Bur je saopštio da Van de Bek nije uspeo da sanira povredu i da neće računati na njega na turniru.

Bio je to još jedan veliki udarac za ionako ranjivu defanzivnu liniju tima. Upravo odbrana i jeste najkritičniji deo ovog poprilično jakog sastava.

Projektovana vrednost startnih 11: 326.050.000 evra

Od kako je De Bur na klupi, Holanđanima su Turci dali četiri gola, Škoti dva, a Meksikanci, Italijani, Španci, Bosanci i Poljaci po jedan. Mreža Holandije ostala je netaknuta samo protiv objektivno mnogo slabijih selekcija Gruzije, Gibraltara i Letonije. Najčešće je te nedostatke Holandija uspevala da nadomesti golovima u protivničkoj mreži, pa ih je tako na 11 De Burovih mečeva postigla 23. Od ofanzivne orijentacije se do sada nije odstupalo.

Protiv Gruzije je De Bur isprobao neku do sada neuigravanu formaciju, 3-5-2. U poslednjoj liniji su bili Dejli Blind, Juren Timber i Stefan de Fraj, dok su kao ofanzivni bekovi ili defanzivna krila, kako god vam je više po volji, nastupali Denzel Damfriz i Oven Vajnal. Moguće da će baš u ovakvom sistemu Holandija da igra kada juri rezultat i udari na ekipe sa čvrstim bokovima.

U napadu nema zime za Lale. Udarna igla definitivno je Memfis Depaj, koji je iskočio u prvi plan kao lider ekipe. Sa 27 godina, nekadašnji napadač PSV Ajndhovena i Mančester Junajteda spada u red iskusnijih reprezentativaca. Odigrao je preko 60 mečeva za Lale, a u proseku na gotovo svakom trećem je dao gol. Iza sebe ima sjajnu sezonu, za Olimpik Lion je na 40 mečeva dao 22 gola i zabeležio 12 asistencija.

Veliku podršku on će na Evropskom prvenstvu da ima u liku Luka de Jonga (Sevilja) i dua napadača Fajenorda i PSV Ajndhovena, Stivena Bergujsa i Kodija Gakpa. Iza njih delovaće Frenki de Jong (Barselona), Davi Klasen (Ajaks), Žoržinjo Vajnaldum (Liverpul)… Ozbiljna armija, spremna za ozbiljne uspehe na frontu.

PIŠE: Strahinja MILIĆEVIĆ