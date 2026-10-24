Narednih mesec dana odgonetnuće pitanja o ovom timu Vojvodine

Potom se vraćaju na Karađorđe, gde ih čeka verovatno i najbitnija utakmica pre zimske pauze, pošto će 7. novembra dočekati Crvenu zvezdu u Novom Sadu. Taj meč mogao bi mnogo toga da nam odgonetne u srpskom šampionatu i otkrije da li će trka za titulu zaista postati trka udvoje. Eventualnim trijumfom u tom susretu Novosađani bi prišli na samo tri boda zaostatka za aktuelnim šampionom, koji je i te kako preokupiran dešavanjima na međunarodnom frontu, gde se muči.

Naravno, sve ovo pod uslovom da oba kolektiva opravdaju status favorita u međuvremenu. Što ni za Vojvodinu neće biti lak posao, znajući koliko su pre svega Lučani „tvrd orah“, te koliko „gospodski derbi“ ume da bude nepredvidiv.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Takođe, ni gostovanja koja Novosađani imaju na kraju ovog ciklusa nisu zanemarljiva, pošto se i Mačva, pogotovo pred svojim navijačima u Šapcu, pokazala kao izuzetno neugodan rival u dosadašnjem toku takmičenja, kao i Radnik, koji je u Surdulici ove jeseni uzeo po bod i Crvenoj zvezdi i Partizanu.

Ispred Marka Savića i Vojvodine je izazovan period, možda i najizazovniji otkako je perspektivni strateg seo na klupu Lala. Ipak, Voša, ukoliko želi da zaista konkuriše za titulu ove sezone, mora da iskoristi činjenicu da ima jednu obavezu manje od Crvene zvezde, i to nimalo zanemarljivu u vidu Evrope. Zbog toga, nemaju prava na kiks.

To za ovaj kolektiv znači osvajanje tri boda na svakom gostovanju, protiv bilo koje ekipe i u bilo kojim okolnostima.Tako moraju da igraju ekipe sa šampionskim ambicijama – da pobeđuju i kada im nije dan. U narednom periodu saznaćemo da li je Vojvodina konačno postala takva ekipa.

MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:

Petak:

IMT - Železničar 0:1 (0:1)

/Ankeje 5/

Radnički Kragujevac - Radnik 1:0 (1:0)

/Sremčević 27/

Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)

/Dikson 36, 59/

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

/Tabaković 80/

Subota:

16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX

18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX

Nedelja:

16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX