Narod “tukao” policiju, Fradiju veliki derbi

Navijača nije bilo, ali dobrog fudbala jeste u okršaju Ujpešta i Ferencvaroša u mađarskom derbiju. Fradi je uspeo da slavi sa 1:0 u gostima na ovom meču koji je obilovao i dobrim akcijama, i prilikama, šutevima sa obe strane. Da je moglo da se uđe na tribine i plati karta, ko god bi to uradio ne bi se prevario.

Po zanimljivosti, pa i kvalitetu, nije mnogo zaostajao ovaj duel u odnosu na neke kvalitetnije lige na papiru. Na kraju je Ferencvaroš (narodni klub) bio bolji za jednu nijansu od Ujpešta (policijski klub), pa je ovaj rezultat donekle realan.

Gledajući po šansama, šteta što nije bilo još više golova…

Oba tima, i Ujpešt koji predvodi Nebojša Vignjević, kao i Ferencvaroš, krenuli su u sličnoj formaciji 4-2-3-1. Poluofanzivno, ali sa stalnim pogledom ka odbrani. Boli je predvodio napad gostiju, dok je Novotni bio udarna igla Ujpeša.

Ferencvaroš je igrao bolje u prvom poluvremenu i to je uspeo da materijalizuje već posle samo osam minuta. Boli je bio precizan i tako je Fradi iskoristio bolju igru i prešao u prednost.

Videlo se odmah da gosti igraju mnogo brže i konkretnije, posebno su se napadači istakli brzinom i tako su pravili velike probleme odbrani Ujpešta i u prvom, kao i na startu drugog poluvremena.

Domaćin je imao pojedine opasne napade, bivši fudbaler Partizana Branko Pauljević je bio veoma aktivan u napadima po strani, ali napadači nisu znali da iskoriste njegove prodore i centaršuteve.

Polovina drugog poluvremena pripala je domaćem timu, Ujpešt je imao nekoliko opasnih napada, kao što je bio u 58. minutu kada je golman gostiju Dibuš jedva intervenisao.

Do kraja utakmice nije bilo promene, možda je Ujpešt to i zaslužio, ali nije bio kadar da stigne barem do jedne pobede. Obično u poslednje vreme ovi timovi igraju utakmice sa malim brojem golova, pa ako ste to ispratili mogli ste da zaradite.

Na samom kraju meča Ujpešt je ostao sa igračem manje jer je isključen Bureković.