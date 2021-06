Dobro je Nasional otvorio sezonu, vezao dva trijumfa, ali je onda naleteo na nagaznu minu. Fudbaleri Sero Larga su prethodnih godina pošteno umeli da namuče urugvajskog velikana, pa su tako i peti vezani put ostali neporaženi u duelima trofejnim timom iz Montevideo. Večeras su slavili na stadionu u glavom gradu i tako se izjednačili sa protivnikom po broju osvojenih bodova posle tri kola (6) - 2:1.

Ušao je Nasional u meč bez jednog od najbitnijih igrača, reprezentativac Urugvaja Agustin Oliveros je na pripremama sa državnim timom pred početak Kopa Amerike (13. jun). Iako je u meč ušao kao veliki favorit, na kraju je bio slabiji rival, sastav iz Mela je zasluženo stigao do trijumfa. Ključni trenutak dogodio se u 19. minutu, kada je desni bek domaće ekipe Gabrijeli samo šest minuta posle prvog zaradio i drugi žuti karton, te je ekipa Alehandra Kapučija ostala sa igračem manje. To je omogućilo gostima da dođu do dva pogotka, pa su stekli lepu zalihu, koju su uspeli da očuvaju iako su u finiši snage bile poravnate.

Anhelo Gabrijeli je u 13. minutu zaradio žuti karton, da bi samo šest minuta kasnije dobio i drugi. Morao je u svlačionicu, trener Kapučio nije ništa menjao, da bi Sero Largo do prednosti stigao u 41. minutu preko Otomorina.

Otišlo se sa 0:1 na odmor, da bi posle 20 minuta igre gosti još jednom iskoristili brojčanu prednost: preko Beltrana su stigli i do dva pogotka prednosti.

Ipak, samo četiri minuta posle drugog gola, ekipa iz Mela je takođe ostala sa desetoricom u polju. Vezista Rodrigez je poput Gabrijelija zaradio drugi žuti karton, pa se u nastavku igrali 10 na 10. To je omogućilo Nasionalu da stigne do pogotka u 76. minutu preko rezerviste Maja, ali ne i da stigne do poravnanja.









URUGVAJ 1, APERTURA - ODLOŽENI MEČEVI 1. KOLA

Sreda

Penjarol – Plaza Kolonija u toku

Četvrtak

Nasional - Sero Largo 1:2 (0:1)

/Maj 76 - Otomorin 41, Beltran 65/

