Survao se Šalke u Cvajtu, iako je po sastavu koji je imao i pogotovo koliko su ti igrači plaćeni, trebalo da bude makar u sredini tabele.

Sada u Gelzenkirhenu kao najveći problem za narednu takmičarsku godinu imaju veliko opterećenje za plate u budžetu, nekoliko „kapitalaca“ bi moralo da ode tokom leta, jer troškovi moraju drastično da se srežu.

Jedan od njih je Matija Nastasić, srpski štoper, čiji je ugovor najveći teret za Rudare. Ništa čudno, on je na Veltins arenu došao kao igrač Mančester Sitija, za kojeg je Šalke platio obeštećenje od 9.500.000 evra, a u skladu sa tim renomeom mu je dao i platu (4.200.000 evra godišnje) i bonuse.

Nemački Kiker je otkrio da Nastasić ima u ugovoru bonus od kojeg je takođe mogao dobro da zaradi da su rezultati tima bili mnogo bolji: za svaki osvojeni Šalkeov bod kada je Matija na terenu, na račun srpskog fudbalera bi leglo 30.000 evra! Što znači, svaki put kada bi Šalke pobedio sa Nastasićem u timu, to bi donelo igraču 90.000 evra.

Ipak, porazna je bila sezona tima iz Gelzenkirhena, pa se Nastasić baš i nije obogatio na taj način. Odigrao je svega 15 utakmica, zbog problema sa povredama i pomogao Šalkeu da osvoji samo osam bodova. Što znači da je na osnovu bonusa inkasirao 240.000 evra.

Bolje je bilo godinu dana ranije, kada su Nastasić i Šalke zajedno došli do 17 bodova, što je srpskom fudbaleru donelo 510.000 evra. Ipak, kako bi to izgledalo u Cvajti, ako bi klauzula važila: Rudari žele ekspresan povratak u prvu ligu, za taj uspeh je bilo potrebno minule sezone 64 boda, pa kada bi Nastasić pomogao u osvajanju i polovine od toga, opet bi to bio solidan trošak za klub koji gleda sad da uštine svaki evro.

Nije Matija jedini koji ima takvu stavku u ugovoru. Ima je i napadač Mart Ut, koji je sledeći igrač čije bi plate da se u Šalkeu reše. Njemu stoji da mu svaki bod koji zaradi na terenu donosi 17.500 evra bonusa.

Ut je došao kao slobodan igrač iz Hofenhajma, ali daleko od toga da je bio besplatan za Šalke. Samo on je dobio 6.000.000 evra čisto za dolazak u Gelzenkirhen, dok je njegovom agentu pripalo još 3.000.000 evra. Sa tih devet miliona je na 14. mestu najskupljih klupskih akvizicija u istoriji.

Dobre vesti za čelnike Šalkea su što postoje realne opcije da Nastasić i Ut napuste klub tokom leta. Agent nemačkog napadača je rekao za Bild da je maltene sve završeno da se njegov klijent preseli u Keln, dok za srpskog štopera postoji interesovanje Valensije.