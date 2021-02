U Hrvatskoj se trka za naslov prvaka iskristalisala. Spala knjiga na dva slova – Dinamo i Osijek. Slavonci i Zagrepčani vode ravnopravnu borbu, a prvi čovek tog sukoba je Nenad Bjelica. Otišao je Bjelica sa Dinamove klupe, vratio se u Osijek, okajao grehe i načinio trku daleko neizvesnijom.

Nije Dinamo dominantan u prvenstvu kao nekih prethodnih sezona, a ambiciozni Osječani su poprimili drugu dimenziju od dolaska Bjelice u klub. Od trenutka kada je seo na klupu plavo-belih, Slavoncima je sve krenulo nabolje. Doživeli su transformaciju, usadio je prosečnoj ekipi pobednički gem i načinio je konkurentnom. Oseća to Dinamo, neće se Mamićevi puleni prošetati do titule, pa su Modri posegnuli za nikad većim ulaganjima. Ne osećaju se sigurno, naprotiv. Ranjivi su. To je pokazao i Šibenik u prethodnom kolu na Maksimiru. Šampion je srušen, ali nema svako recept za Modre.

I Dinamo i Osijek bili su uspešni u 19. kolu hrvatskog prvenstva. Osiječani su imali problema da slome otpor Slaven Belupa. Posle konsultacije VAR-a poništen je gol Ercegu, mučio se domaćin da otvori rivala u Gradskom vrtu, a Bjelici je laknulo tek u nadoknadi prvog poluvremena. Brlek je matirao Filipovića, a u nastavku je bilo sve značajno lakše. Skinut je pritisak, led je probijen, a protivnik rešen u prvih 10 minuta nastavka. Put do mreže pronašli su Mihael Zaper i Damjan Bohar, ispostavilo se da je mnogo ranije zatvorio meč od Dinama, koji je ranije otvorio rivala, ali je imao problem da ga dokrajči.

Zagrepčani su preboleli Šibenik, a bolji rival nije mogao da im se nacrta za vađenje fleka. Na Maksimir je stigao gradski rival Lokomotiva, koja najblaže rečeno nije tim koji će biti ozbiljna pretnja Modrima. Tako je i bilo. Mario Gavranović je u 9. minutu otključao tim iz Kranjčevićeve, ali je vreme prolazilo, a Dinamo nije zatvorio meč. Uvukla se i blaga nervoza u redove šampiona, a onda je na scenu stupio Atiemven. Drugu utakmicu u nizu pogodio je na Maksimiru i otklonio dileme u kojem delu prestonice ostaju bodovi.

HRVATSKA 1 – 19. KOLO

Utorak

Osijek - Slaven 3:0 (1:0)

/Brlek 45+3, Zaper 52, Bohar 55/

Dinamo Zagreb - Lokomotiva 2:0 (1:0)

/Gavranović 9, Atiemven 63/

Sreda

15.00: (3,50) Varaždin (3,35) Gorica (2,00)

17.05: (1,42) Rijeka (4,10) Šibenik (7,50)

19.10: (1,50) Hajduk (3,90) Istra (6,25)

***kvote su podložne promenama