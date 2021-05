Kako se približava kraj sezone, tako raste interesovanje srpske fudbalske javnosti oko mogućih promena u redovima dva najveća spska kluba.

U Humskoj 1 uveliko se planiraju potezi na transfer pijaci tokom predstojećeg leta, traži se način da se zadrži Svetozar Marković koji je pod ugovorom u Olimpijakosu, dok je izvesno da će stranci ili bar većina njih biti zamenjena. Ipak, ako pitate Bibarsa Natha, on ne planira odlazak sa Topčiderskog brda već razmišlja isključivo o tome kako da ovu sezonu završi s osvojenim peharom kupa, a od jeseni napadne šampionsku krunu.

"Pre svega želim da na pravi način završim ovu sezonu i da osvojimo Kup. Potom me čekaju obaveze u reprezentaciji i odmor, na kom ću se više posvetiti porodici i familiji u Izraelu. Imamo još godinu dana ugovora s Partizanom i biću srećan ako nastavimo saradnju. Znam da budem još bolji sledeće sezone", izjavio je Natho u prazničnom broju Informera i nastavio:

"Osećam da moj posao ovde nije gotov. Ubeđen sam da možemo mnogo više, zato mi je glavni cilj da osvojim šampionsku titulu s Partizanom. Posle toga, ko zna... Možda ostanem još dugo ovde, a možda dođe neki drugi izazov".

Na pitanje šta bi to Partizan trebalo da uradi kako bi zaustavio dominaciju Crvene zvezde i postao šampion Srbije, Natho kaže da "nije uvek sve u našim rukama".

"Ne zavisi to samo od nas. Ono što mi moramo i možemo da učinimo jeste da igramo kao poslednjih sedam-osam meseci. To je pravi put. Kontinuitet dobrih rezultata donosi i veliko samopouzdanje celoj ekipi. Moramo da radimo naporno, da nikada ne odustajemo i da se trudimo da imamo visok procenat osvojenih bodova i pobeda. Samo tako možemo do trofeja".

Dok razmišlja isključivo o pobedi u predstojećem finalu Kupa Srbije, Natho se osvrnuo i na podeljenja mišljenja javnosti o njegovom doprinosu u dresu Partizana i pre svega onom što o njemu misli trener Aleksandar Stanojević.

"Tokom karijere sam se susretao sa raznim situacijama. Dešavalo se da neki navijači i novinari iznose negativne stavove o meni. I to je normalno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Kada ne moraju da plate za ono što govore, onda ljudi daju sebi za pravo da pričaju svašta. Dali je to na mestu ili nije, to je manje važno. Meni je bitno mišljenje mog trenera. I kada imam njegovu podršku, kao što je sada slučaj, moram da uzvratim na najbolji mogući način. To poverenje mi je dovoljno. Moj posao je da odradim ono što se od mene traži i da pomognem svom timu da ostvari dobre rezultate. A o meni i mojim partijama neka govore brojke", ističe Natho u prazničnom broju Informera.

