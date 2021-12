Navas zabrljao, Mesi ponovo u stativu, Vajnaldum prvencem doneo Pari Sen Žermenu spas u nadokadi (VIDEO)

Vratiće Pari Sen Žermen krunu od Lila, u to niko ne sumnja. Učiniće to gotovo sigurno sa dvocifrenom razlikom u odnosu na najbliže pratioce. Ali da nešto ne štima u Parizu - ne štima. Pokazalo se to po ko zna koji put večeras na severu Francuske. Po prvi put u sezoni Parižani su vezali dve utakmice bez pobede. Sredinom nedelje remi bez golova na Parku Prinčeva, u subotu još jedan remi na gostovanju kod Lansa - 1:1 (0:0).

A, i taj bod nisu imali sve do drugog minuta nadoknade kada je rezervista Žoržnjo Vajnaldum neodbranjivo gađao glavom sa peterca i matirao do tada neprobojnog Žan-Luja Leku. Iskusni francuski golman je čuda činio na golu Lansa, bravuroznim odbranama do ludila dovodio pre svih Maura Ikardija (dva puta mu branio udarce u finišu prvog dela), potom i njegove sunarodnike Anhela Di Mariju (skinuo mu zicer na drugoj stativi), u nastavku i Kilijanu Mbapeu.

Imao je na startu meča i pomoć stative, Lionel Mesi ga je praktično već savladao šutem sa distance, ali mu je okvir gola - četvrti put u sezoni da zaustavlja Mesija da dođe do gola - sačuvala leđa. Kod Vajnaldumovog udarca pak nije mogao ništa. Neshvatljivo, Holanđanin je minut pre kraja ostao sam u srcu protivničkog šesnaesterca, Mbape ga je savršeno uposlio, a doskorašnji igrač Liverpula preciznim udarcem stigao do prvenca u prvenstvu - već ima dva u Ligi šampiona - i Pari Sen Žermen ostavio na samo jednom porazu upisanom još pre ravno dva meseca...

Na kraju je pariski klub mogao do celog plena. Žonatan Gradit je minut nakon primljenog gola izblokirao Mesijev udarac sa distance rukom, Argentinac je imao priliku da sa ivice šesnaesterca donese preokret gostima, ali je za svoje standarde gađao vrlo, vrlo neprecizno.

Da je pogodio, Lans bi nezasluženo ostao praznih šaka. Tim predvođen Frankom Aizeom je u sudaru sa daleko najkvalitetnijim rivalom potvrdio epitet najprijatnijeg iznenađenja sezone u Francuskoj. I ne samo to, nego ga i nadigrao. Imaće za čim da žale fudbaleri domaće ekipe, posebno što su na po isteku sat vremena igre dotadašnju inicijativu pretvorili u vođstvo. Doduše, uz obilatu pomoć Kejlora Navasa. Imao je Kostarikanac nekoliko dobrih intervencija u finišu meča, zadržao svoj tim rezultatski u životu do samog kraja, ali je isto tako bio glavni krivac što je Lans stekao prednost u 62. minutu.

Mesi se posle izgubljenog duela na sredini terena našao na travi, pojedini fudbaleri Pari Sen Žermena su zbog toga stali, međutim, Seko Fofana se nije previše obazirao. Povukao je najskuplji fudbaler u istoriji kluba - i ujedno kapiten - loptu, i opalio sa dvadesetak metara. Nije udarac bio bogzna koliko precizan, čak ni preterano jak, pride je Navas bio na lopti, ali mu se ona odbila od ruke i završila u mreži. Mogao je nedugo zatim Fofana da kruniše odličnu partiju još jednim golom, ali mu se na putu posle još jednog udarca s distance isprečila - stativa.

Malo sreća, malo više mentalitet da nikada ne odustaje, i Pari Sen Žermen se vratio. Bod koji je osvojio večeras bio je 16. do kojeg je stigao nakon što je prethodno gubio. Niko u pet najjačih evropskih liga nema više. Mada, sa timom koji ima, ne bi trebalo ni da dolazi u situaciju da mora da vadi kestenje iz vatre.

BUT 🇨🇮 !



SEKO FOFANA QUÉ GOLAZO QUI OUVRE LE SCORE FACE AU PSG !! #RCLPSG

pic.twitter.com/jmz4DGNYVn — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 4, 2021

LIGA 1 - 17. KOLO

Subota

Marselj – Brest 1:2 (1:0)

/Gerson 29 – Fevr 53 pen, Onora 70/

Lil - Troa 2:1 (0:1)

/Dejvid 48, Žirodon 87 ag - Dingome 6/

Lans - PSŽ 1:1 (0:0)

/Fofana 62 - Vajnaldum 90+1/

Nedelja

13.00: (4,30) Sent Etjen (3,60) Ren (1,93)

15.00: (3,05) Lorijan (3,05) Nant (2,65)

15.00: (1,40) Monako (4,90) Mec (9,00)

15.00: (2,20) Monpelje (3,50) Klermon (3,50)

15.00: (2,55) Rems (3,00) Anže (3,30)

17.00: (1,92) Nica (3,60) Strazbur (4,40)

20.45: (4,90) Bordo (4,00) Lion (1,75)

*** kvote su podložne promenama