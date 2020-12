Titula je odavno san za Vasko da Gamu. San koji se ni ne usuđuju da sanjaju, jer osnova za nju i nema. Umesto toga, četvorostruki prvak se poslednjih godina zadovoljava očuvanjem statusa prvoligaša. Otkako su se pre tri sezone vratili u Seriju A, polazilo im je za rukom. Nekad lakše, nekad teže, ali im je uspevalo. Ove će pak i te kako morati da se pomuče ukoliko žele da izbegnu treće ispadanje u ovoj deceniji i nadenu sebi epitet “jo-jo“ kluba.

Sa samo jednom pobedom u prvenstvu od sredine septembra pa sve do sredine decembra, odnosno na punih 15 utakmica, klub iz Rio de Žaneira se našao u zoni ispadanja. Trijumf u prošlom kolu protiv Santosa, prvi posle mesec dana, ulio je nadu pristalicama Vaska, ali je ona bila lažna, ispostavilo se u nedelju, pošto su popularni Moreplovci u meču od “šest bodova“ prilično ubedljivo poraženi na gostovanju kod direktnog konkurenta, Atletiko Paranaensea – 0:3 (0:2).

Novi neuspeh i ponovo isto pitanje kod navijača Vaska – zašto Rikardo Sa Pinto još uvek nije otpušten. Nekadašnji trener Crvene zvezde stigao je u klub iz Rija sredinom oktobra i na 14 utakmica u svim takmičenjima upisao je svega tri trijumfa. Otud i gomila komentara pristalica Moreplovaca na društvenim mrežama zvaničnih stranica kluba sa jasnom porukom da žele otkaz za portugalskog stručnjaka. Večerašnjim porazom mogao bi da dobije ispisnicu, jer je utakmica sa Atletikom bila idealna prilika da Vasko veže dve utakmice i konačno prodiše. Zapravo je sve to učinio tim iz Parane, koji sada ima šest bodova više od večerašnjeg rivala, prvog tima ispod crte.

Vasku ostaje da se nada da će u zaostalom meču pobedom mogao da preskoči Baiju i pobegne iz opasne zone. Večeras nije imao sreće da to učini, pošto su mu dva gola, doduše potpuno opravdano, poništena zbog ofsajda. Mada nije ni zaslužio naklonost fortune, jer Atletiko je bio neuporedivo bolji rival, pa je već do poluvremena stekao dva gola prednosti preko Nikaa i Karlosa. Drugopomenuti je po isteku sat vremena igre svojim drugim golom “ubio“ svaku nadu gostiju da mogu makar do boda.

Do kraja ima 11 kola, Vasko ih sa zaostalom ima 12, ali kako trenutno stvari stoje, očekuje ih težak zadatak.

U još nezavidnijoj situaciji nalazi se Botafogo, koji će posle poraza od Korintijansa (0:2) u jednom od derbija 27. kola Serije A kalendarsku godinu okončati na pretposlednjem mestu.

Bio je ovo prvi, istorijski trijumf Korintijansa na “Nilton Santosu“, kojim je Timao prekinuo niz od šest poraza na novom stadionu Botafoga, i što je još bitnije, nastavio seriju od isto toliko utakmica bez poraza u prvenstvu, te sa nova tri boda drži 9. mesto koje na kraju sezone vodi u Kopa Sudamerikanu.

Trener domaćih Eduardo Baroka se odlučio da promeni formaciju u odnosu na meč prethodnog kola, kada je njegov tim slavio protiv Koritibe, što mu se obilo o glavu. Botafogo je na pauzu otišao bez udarca u okvir protivničkog gola i sa minimalnim zaostatkom, pa je na poluvremenu usledila trostruka izmena.

No, ni ona nije donela previše timu iz Rija, tek jedan udarac u okvir gola. I pored toga Timao se mučio da prelomi meč u svoju korist, da bi to učinio rezervista Mateus Vital, tek u pet minutu sudijske nadoknade. Botafogu je ovo bio osmi poraz u prethodnih devet prvenstvenih utakmica. Trijumf nad fenjerašem Koritibom jedini je još od sredine novembra. Ispadanje, prvo još od 2014. godine, sve je izvesnije.

BRAZIL, SERIJA A - 27. KOLO

Subota

Atletiko Mineiro - Koritiba 2:0 (0:0)

Fortaleza - Flamengo 0:0

Gojas - Sport Resife 1:0 (1:0)

Nedelja

Fluminense - Sao Paulo 1:2 (0:1)

Baija - Internasional 1:2 (0:1)

Botafogo - Korintijans 0:2 (0:1)

Atletiko Paranaense - Vasko da Gama 3:0 (2:0)

Palmeiras - Bragantino 1:0 (1:0)

Santos - Seara 1:1 (1:1)

Gremio - Atletiko Gojanense (u toku)





***kvote su podložne promenama