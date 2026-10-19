Navijači Zemuna se pobunili protiv ragbija na svom stadionu
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 11:04
Reprezentacija Srbije u ragbiju 13 je u nedelju izgubila od Ukrajine (14:30) na otvaranju Evropskog prvenstva B divizije, a na tribinama su se našli transparenti „Taurunum bojsa”
Kao što je dobro poznato, fudbaleri Zemuna još uvek nisu odigrali nijedan meč ove sezone u Mozzart Bet Superligi na svom stadionu zato što on ne ispunjava uslove za to takmičenje. Umesto toga, domaćini su u Ubu. Često se dešava čak da izabranici Đorđija Mojsova uopšte ne treniraju na Gradskom stadionu u Zemunu, jer su im ponekad potrebniji treninzi na veštačkoj podlozi, kakva je na stadionu „Dragan Džajić”. Za to vreme, objekat u Ugrinovačkoj ulici umesto za fudbal koristi se za ragbi 13.
U nedelju je reprezentacija Srbije u ragbiju 13 odigrala tamo meč 1. kola Evropskog prvenstva B divizije protiv Ukrajine. Izgubila je sa 14:30, a na tribinama se, pored oko 300 navijača, našlo i nekoliko transparenata navijačke grupe „Taurunum bojs”.
Izabrane vesti
Zemunovim najvernijim pristalicama je, naravno, zasmetalo to što se ne radi ništa kako bi se elitni fudbal vratio na gradski stadion. Klub trenutno nema neophodan novac da bi se postavili semafori. Pre početka sezone postojala je najava da će deo sredstava dobijenih od UEFA Fudbalski savez Srbije preusmeriti na taj objekat kako bi učesnice Evropskog prvenstva za mlade, koje se igra narednog leta kod nas i u Albaniji, mogle da treniraju u Zemunu, međutim, kasnije se odustalo od te ideje.
I zato plavo-zeleni igraju u Ubu, a Taurunum bojsi od početka sezone bojkotuju te mečeve. Uz ekipu su samo na gostovanjima. „Stadion u raspadu, ragbi u Zemunu, fudbal u Ubu” i „Hoćemo reflektore”, pisalo je na transparentima koji su se u nedelju našli na reprezentativnoj utakmici.
„Nestvarne scene na našem stadionu danas. Dok je naš klub domaćin u Ubu i na svom terenu nije igrao od 3. maja, na istom tom terenu se održala ragbi utakmica između reprezentacija Srbije i Ukrajine. Uprkos raznim obećanjima, od ulaska u Superligu nikakvog pomaka u sređivanju stadiona i obezbeđivanju reflektora nije bilo. Nezadovoljni celom tom situacijom, na utakmici smo pokazali naš stav ovom parolom”, poručili su Taurunum bojsi putem društvenih mreža.
S druge strane, iz Ragbi saveza Srbije zvanično su zahvalili FK Zemun.
„Hvala svima koji su došli i bodrili naše momke do poslednjeg minuta. Vaša podrška znači više nego što rezultat pokazuje. Veliko hvala Gradskoj opštini Zemun i Fudbalskom klubu Zemun na gostoprimstvu i podršci u organizaciji. Bez ovakvih partnera međunarodna ragbi 13 utakmica u Zemunu ne bi bila moguća. Glavu gore, idemo dalje”, napisali su iz Ragbi saveza.
Reprezentacija Srbije će na istom stadionu odigrati meč i naredne subote. Tada će ugostiti Holandiju.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
💥💥💥💥💥