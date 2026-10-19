Navijači Zemuna se pobunili protiv ragbija na svom stadionu

Zemunovim najvernijim pristalicama je, naravno, zasmetalo to što se ne radi ništa kako bi se elitni fudbal vratio na gradski stadion. Klub trenutno nema neophodan novac da bi se postavili semafori. Pre početka sezone postojala je najava da će deo sredstava dobijenih od UEFA Fudbalski savez Srbije preusmeriti na taj objekat kako bi učesnice Evropskog prvenstva za mlade, koje se igra narednog leta kod nas i u Albaniji, mogle da treniraju u Zemunu, međutim, kasnije se odustalo od te ideje.

I zato plavo-zeleni igraju u Ubu, a Taurunum bojsi od početka sezone bojkotuju te mečeve. Uz ekipu su samo na gostovanjima. „Stadion u raspadu, ragbi u Zemunu, fudbal u Ubu” i „Hoćemo reflektore”, pisalo je na transparentima koji su se u nedelju našli na reprezentativnoj utakmici.

„Nestvarne scene na našem stadionu danas. Dok je naš klub domaćin u Ubu i na svom terenu nije igrao od 3. maja, na istom tom terenu se održala ragbi utakmica između reprezentacija Srbije i Ukrajine. Uprkos raznim obećanjima, od ulaska u Superligu nikakvog pomaka u sređivanju stadiona i obezbeđivanju reflektora nije bilo. Nezadovoljni celom tom situacijom, na utakmici smo pokazali naš stav ovom parolom”, poručili su Taurunum bojsi putem društvenih mreža.

S druge strane, iz Ragbi saveza Srbije zvanično su zahvalili FK Zemun.

„Hvala svima koji su došli i bodrili naše momke do poslednjeg minuta. Vaša podrška znači više nego što rezultat pokazuje. Veliko hvala Gradskoj opštini Zemun i Fudbalskom klubu Zemun na gostoprimstvu i podršci u organizaciji. Bez ovakvih partnera međunarodna ragbi 13 utakmica u Zemunu ne bi bila moguća. Glavu gore, idemo dalje”, napisali su iz Ragbi saveza.

Reprezentacija Srbije će na istom stadionu odigrati meč i naredne subote. Tada će ugostiti Holandiju.

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