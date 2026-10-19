Nazire se Sitijeva sudbina: Oduzimanje bodova i sprečavanje ekspresnog povratak u Premijer ligu

Prema izvorima bliskim procesu, najrealniji scenario obuhvata ogromnu novčanu kaznu i oduzimanje bodova koje bi garantovalo selidbu kluba u niži rang takmičenja. Apokaliptični scenario direktnog izbacivanja u Ligu 2 (četvrti rang) odbačen je kao nerealan, s obzirom na to da bi takav potez izazvao neviđeni haos i bio potpuno kontraproduktivan za Premijer ligu i EFL.

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Premijer liga navodno insistira da se visina kazne zvanično objavi pre nego što se donese konačna odluka o žalbi kluba, čiji se ishod ne očekuje pre kraja januara. Takođe postoji mogućnost dodatnog oduzimanja bodova za narednu godinu, što bi Siti praktično zadržalo u Čempionšipu bar još jednu punu sezonu, odnosno sprečilo ga da se ekspresno vrati u elitno društvo, ali i ostavilo prostor za postepenu rehabilitaciju kluba.

Stručnjaci i analitičari upozoravaju da kazna ne bi smela da bude sprovedena usred sezone, jer bi to narušilo regularnost aktuelne sezone i nepravedno kaznilo navijače. Fokus sankcija usmeren je isključivo na vlasnike kluba, za koje je komisija utvrdila da su bili kreatori dugotrajnog sistema obmana koji je Mančester Sitiju doneo nedozvoljenu takmičarsku prednost.

Upravo u vlasničkoj strukturi leži najozbiljnija pretnja po budućnost Građana, jer ukoliko klupska žalba bude odbijena, ostanak aktuelnog rukovodstva postaje praktično nemoguć. Ako bi Šeiku Mansuru i njegovim saradnicima bilo dozvoljeno da zadrže kontrolu nad klubom, to bi nanelo fatalan udarac autoritetu i kredibilitetu novoosnovanog Nezavisnog fudbalskog regulatora i njegovog predsednika Dejvida Kogana, piše Dejli Mejl.

Sudbina kluba bez finansijske zaleđine Abu Dabi junajted grupe trenutno je najveća nepoznanica u svetu sporta. Bez stotina miliona evra prihoda za koje je utvrđeno da su stizale direktno od vlade Abu Dabija, opstanak kluba na trenutnom nivou je neodrživ, pa svetska javnost s nestrpljenjem čeka odgovor na pitanje da li će se pojaviti novi kupac koji bi spasao Mančester siti od potpunog kolapsa.