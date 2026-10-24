Ne mora uvek da izgleda lepo, pobeda se piše: Sajns produžio savršen niz Porta

U Ligi šampiona ne ide, ali u portugalskom prvenstvu Porto jednostavno ne zna za kiks! Dva uzastopna poraza na evropskoj sceni nisu poremetila savršen niz Zmajeva u domaćem šampionatu. Gostovanje Žil Visenteu nije donelo naročito blistavu partiju, ali jeste ono na šta su navijači Porta već navikli. Šampion je slavio minimalnim rezultatom 1:0 i stigo do devete pobede iz isto toliko utakmica.

Upravo je Porto primer koliko nekada zna biti teško igrati na dva fronta. Dok u Ligi šampiona nakon tri kola nema nijedan bod, u domaćem prvenstvu osvojio je svih 27! Ipak, put do novog trijumfa nije bio nimalo jednostavan. Žil Visente, koji je u prethodnom kolu savladao Bragu, ozbiljno je namučio lidera. Međutim, Porto je još jednom pronašao način da dođe do trijumfa i nastavi pohod ka tituli.