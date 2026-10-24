Ne mora uvek da izgleda lepo, pobeda se piše: Sajns produžio savršen niz Porta
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 23:49
Zmajevi su se mučili na gostovanju Žil Visenteu, ali su i posle devet kola ostali na maksimalnom učinku
U Ligi šampiona ne ide, ali u portugalskom prvenstvu Porto jednostavno ne zna za kiks! Dva uzastopna poraza na evropskoj sceni nisu poremetila savršen niz Zmajeva u domaćem šampionatu. Gostovanje Žil Visenteu nije donelo naročito blistavu partiju, ali jeste ono na šta su navijači Porta već navikli. Šampion je slavio minimalnim rezultatom 1:0 i stigo do devete pobede iz isto toliko utakmica.
Upravo je Porto primer koliko nekada zna biti teško igrati na dva fronta. Dok u Ligi šampiona nakon tri kola nema nijedan bod, u domaćem prvenstvu osvojio je svih 27! Ipak, put do novog trijumfa nije bio nimalo jednostavan. Žil Visente, koji je u prethodnom kolu savladao Bragu, ozbiljno je namučio lidera. Međutim, Porto je još jednom pronašao način da dođe do trijumfa i nastavi pohod ka tituli.
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Od samog početka bilo je jasno da Porto neće lako stići do novih bodova. Domaći nisu imali nameru da se povuku pred liderom prvenstva, pa su u prvom poluvremenu gledali prilično izjednačen meč. Zmajevi su imali nešto više loptu u nogama, ali nisu uspevali da pronađu put do mreže, pa se na odmor otišlo bez golova.
U nastavku je bilo još manje prilika za gol nego u prvih 45 minuta, ali je u 64. minutu Borha Sajns konačno probio odbranu domaćina i doneo prednost Portu. Žil Visente nije uspevao da pronađe odgovor, a sve nade da može do izjednačenja praktično su ugašene u 84. minutu, kada je Marvin Elimbi dobio direktan crveni karton. Zmajevi su sa igračem više bez većih problema priveli utakmicu kraju i sačuvali minimalnu prednost.
Možda ovo nije bila pobeda kojom će se Porto posebno hvaliti, ali u trci za titulu najvažnije je da se bodovi osvajaju. A Zmajevi ih u domaćem prvenstvu osvajaju bez greške. Devet utakmica, devet pobeda i maksimalnih 27 bodova, što je najbolja moguća poruka rivalima da Porto nema nameru da se odrekne šampionskog trona.
PORTUGALIJA, 9. KOLO
Petak
Vitorija Gimarais - Maritimo 5:0 (1:0)
/Jakupović 38, 76, Enrike 48ag, Kamara 60, Moskera 90/
Subota
Estrela Amadora - Kasa Pija 0:2 (0:1)
/Rego 31, Ofori 90+3/
Alverka - Aruka 0:1 (0:1)
/Fukui 24/
Žil Visente - Porto 0:1 (0:0)
/Sajns 64/
Nedelja
16.30: (2,00) Estoril (3,50) Moreirense (3,70)
19.00: (3,40) Rio Ave (3,60) Famalikao (2,10)
19.00: (5,70) Nasional (4,20) Braga (1,55)
21.30. (1,20) Sporting (6,25) Akademika Viseu (13,0)
Ponedeljak
19.45: (8,00) Santa Klara (4,80) Benfika (1,37)
*** kvote su podložne promenama