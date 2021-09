Ne može da se gleda samo u Terodea: Vanicek srušio Šalke golčinom u 88. minutu (VIDEO)

Da nema Simona Terodea u svojim redovima, verovatno bi se Šalke već posle sedam rundi druge Bundeslige našao blizu ili čak u zoni ispadanja. Ali kada zavisite od golova jednog fudbalera, morate da se pomirite sa scenariom koji kaže da ma koliko on bio ubojit, nećete uvek pobeđivati. Takva sudbina zadesila je Rudare na njihovoj Feltins areni gde im je Karlsrue u finišu susreta zadao konačan udarac.

Drugi strelac u istoriji Cvajte je već u ranoj fazi prvog poluvremena uspeo da nadomesti zaostatak posle ranog gola Kjuong-Roka, ali je Viktor Palson crvenim kartonom iz 72. minuta ostavio ekipu na cedilu, a protivnik je to umeo da kazni. Šalke je sebi dozvolio da izgubi od tima koji je na poslednja četiri meča do večerašnjeg upisao poraz i tek tri remija postigavši mršava tri gola.

Domaćin je uhvaćen na spavanju već u prvom minutu utakmice. Lopta je posle kornera završila na drugoj stativi, a volej uhvatio Čoi Kjuong-Rok. Njegova žabica nije bila loša, ali je Ralf Farman morao bolje da reaguje. Do 15. minuta Terode je pokazao zašto je Kralj šesnaesterca postigavši jubilarni 150. gol u drugom rangu nemačkog fudbala. Izjednačio se sa drugoplasiranim Karl-Hajncom Modratom, a tri gola mu nedostaju da se poravna sa rekorderom Diterom Šacšnajderom koji je na brojci od 153 gola.

Umesto da pritisne goste protiv kojih je imao jasan status favorita, Šalke do kraja poluvremena nije uputio udarac na gol. Nešto agresivnije je nastupio u drugom delu, ali je posle crvenog kartiona Palsona bilo jasno da će i bod biti veliki kao kuća. Islanđanin je srušio vezistu Marvina Vaniceka koji se do kraja iskrisalisao kao heroj Karlsruea. Ne samo da je brojčano ogolio rivala, već ga je na kolena bacio u 88. minutu... I to spektakularnim golom. Sevnula je munja sa preko 25 metara, a ekipa sa Vildpark stadiona je prekinula seriju bez trijumfa.

Činjenica je da se Šalkeu u nastavku sezone loše piše, ako se pod hitno ne probudi još neki fudbaler sposoban da daje golove. Od 11 postignutih, Rudari za osam mogu da se zahvale Simonu Terodeu.





CVAJTA – 7. KOLO

Petak

Nirnberg - Hanza 1:0 (0:0)

/Šuranov 59/

Šalke - Karlsrue 1:2 (1:1)

/Terode 15 - Kjuong-Rok 1, Vanicek 88/

Subota

13.30: (2,00) Fortuna Diseldorf (3,40) Regenzburg (3,80)

13.30: (2,50) Kil (3,35) Hanover (2,80)

13.30: (3,05) Sandhauzen (3,25) Hajdenhajm (2,40)

20.30: (2,40) Verder (3,40) Hamburger (2,90)

Nedelja

13.30: (2,15) Darmštat (3,45) Dinamo Drezden (3,35)

13.30: (3,80) Aue (3,45) Paderborn (2,00)

13.30: (1,67) Sankt Pauli (3,80) Ingolštat (5,20)

***kvote su podložne promenama