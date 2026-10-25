A, za tih 40 i kusur godina na ovamo nijedan trener nije imao poziciju kakvu ima Saša Ilić. Partizan je deseti na tabeli sa više poraza nego pobeda i remija zajedno, a sa tribina se nijednom nije čula poruka treneru da odlazi! Prethodnih godina terali su se treneri i za mnogo bolje rezultate...

Štaviše, u novijoj istoriji Partizana niko nije imao tretman kao Ilić: rezultati istorijski loši, a nijednog zvižduka, nijedne uvrede, čak nijedne javne kritike od nekog bivšeg igrača. A, uvek ima naoštrenih da nekog „okrpe“. Jednostavno, Saša Ilić je toliko igračko ime u istoriji Partizana i toliko voljen lik, zbog ljudskih kvaliteta, da niko ne želi da bude taj prvi koji će javno baciti kamen na njega. Ovakva tišina oko trenera koji ima toliko loše rezultate je nezapamćena u novijoj istoriji srpskog fudbala, ne samo Partizana.

Cela crno-bela javnost je raširenih ruku dočekala Ilića i želela svom snagom da baš on, čovek sa najviše odigranih utakmica u istoriji Partizana, bude taj koji će vratiti klub u borbu za trofeje. Pa možda i da donese neko parče srebrnine u trofejnu salu, kojoj odavno zbog pehara nisu otvarana vrata. Ali, ne može na silu. Kad ne ide, jednostavno ne ide. Uzalud sve lepe želje, uzalud sva podrška, aplauzi, ćutanje na poraz za porazom, na istorijski katastrofalne rezultate. Prosto, ne ide.

Bizarno još zvuči činjenica da je Saša Ilić dva puta do sada podnosio ostavku. I da mu je oba puta odbijena. Ispada da su čelnici kluba želeli na silu da se dogodi nekakav čarobni preokret. Ili su prosto prali ruke od bilo kakve odgovornosti za Ilićev odlazak. Čekali su ili čekaju i dalje da se šefu struke sve toliko smuči da samo pokupi stvari i ode bez pozdrava. Pa da uprava može pred crno-belom javnošću da slegne ramenima i kaže: „Mi smo uradili sve što je do nas“.

Poslednje informacije od subote veče govore da je Saša Ilić čvrsto rešio iz trećeg pokušaja da ode. Ali mu je isto rečeno da ta odluka – prenoći. Tako da bi trebalo tokom dana da se zna da li je ovog puta rastanak definitivan. Kad ne ide, jednostavno – ne ide. Ne može na silu. Uz sve lepe želje ovog sveta.