Ne može Radnički protiv Lala: Zukić pogađa i kad maši sa penala (VIDEO)

Vreme čitanja: 8min | sub. 17.10.26. | 19:13
Vojvodina rutinski slavila protiv Kragujevčana za potvrdu dobre forme posle pauze
Prošle nedelje u Nišu je stradao jedan Radnički, danas je na Karađorđu i gore mogao da prođe istoimeni klub iz Kragujevca. Ipak, iako Voša nije bila efikasna kao u tom duelu na jugu Srbije, crveno-beli su rutinski slavili u meču koji je trebalo da važi za jedan od derbija 12. kola Mozzart Bet Superlige. Međutim, na terenu se ove večeri pojavila samo jedna ekipa, dok su gosti iz Kragujevca zapretili tek u nekoliko navrata – 2:0.
Voleli bi Marko Savić, kao i kompletan kontingent Vošinih pristalica koji su odlučili da subotnje poslepodne provedu na Karađorđu, da je Vojvodina ubedljivije rešila susret sa gostima iz Kragujevca, kako ne bi strepeli do poslednjih sekundi. Ali, do toga nije došlo, kako zbog nekoliko sjajnih odbrana debitanta na golu Radničkog, Muhameda Šahinovića, koji je dobio prednost u odnosu na Luku Lijeskića, tako i zbog preterane nonšalancije Novosađana u završnici. Na kraju su loptu u mrežu kluba iz Šumadije uspeli da smeste Dejan Zukić i Marko Veličković, za ipak kompletan utisak na Karađorđu.
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No, tri boda se pišu Lalama, dok će Feđa Dudić sasvim sigurno biti mnogo nezadovoljniji večerašnjim performansom nego onim od pre sedam dana protiv Crvene zvezde, iako je na Čika Dači od aktuelnog šampiona poražen ubedljivije (0:3). Ovim porazom, Radnički je nastavio post u Novom Sadu, koji glasi: 87 godina bez pobede na Karađorđu. Pošto su poslednji put slavili davne, 1939. godine.
U nedelju dana videli smo od Dejana Zukića i kako treba i kako ne treba izvesti jedanaesterac. Pre sedam dana je na Čairu penal šutirao neodbranjivo, a danas isuviše mlako, pa je od debitanta Muhameda Šahinovića napravio heroja. Ali, kratko je trajala slava 23-godišnjeg golmana iz Kragujevca, svega 240 sekundi, koliko je bilo potrebno da se kapiten Stare dame „iskupi“ pred svojim navijačima.
Iz akcije u kojoj je Nardin Mulahusejnović uradio veći deo posla, zadržao Nikolu Marjanovića na leđima, a zatim uposlio Zukića, stigla je četvrta asistencija napadača i sedmi gol Vošine desetke u sezoni.
Gosti iz Kragujevca su se napadački uključili u utakmicu tek u drugom poluvremenu. Ekipa Feđe Dudića čekala je 55. minut za prvi udarac u okvir gola. Povremeno je pretio večeras dobro čuvani Mohamed Sise, dok je najbolju šansu za Radnički imao Uroš Sremčević, koji je propustio veliku priliku za izjednačenje.
U međuvremenu, Lale su na nonšalantan način prokockale nekoliko kontranapada. Milan Kolarević je tokom čitave utakmice kasnio sa završnim pasom za nekoliko sekundi, pa je tako upropastio i nekoliko izglednih prilika za asistenciju. Ipak, na ulasku u poslednjih 15 minuta jednim hirurški preciznim dodavanjem pronašao je Stefana Stanisavljevića, ali je Šahinović sjajnom intervencijom sprečio momka iz Jagodine da se na drugom meču zaredom upiše u strelce.
U završnici su i ti povremeni pokušaji gostiju potpuno utihnuli, a Novosađani su ih ugušili presingom. Golman iz Bosne i Hercegovine branio je i moguće i nemoguće, dodatno jačajući kandidaturu za mesto prvog čuvara mreže kluba sa Čika Dače. Ipak, osim pogotka Zukića u 13. minutu, ovaj debi uspeo je da mu pokvari i Marko Veličković, koji je zatresao mrežu u nadoknadi vremena nakon velike greške rezerviste Vanje Tomića.
MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO
VOJVODINA – RADNIČKI 1923 2:0
/Zukić 13, Veličković 90+1/
Stadion: Karađorđe
Sudija: Srđan Jovanović
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić 6,5 – Nikolić 6,5, Suč 7, Mašović 6,5, Sukačev 7,5 – Petrović 7, Zukić 7 (od 76. Vukanović) - Kolarević 6,5 (od 76. Veličković 7) , Kokanović 6,5 (od 67. Đakovac 6,5), Ranđelović 6 (od 62. Mitrović 6,5) – Mulahusejnović 7,5 (od 62. Stanisavljević 6,5).
RADNIČKI (4-1-4-1): Šahinović 7 – Babić 6, Hilu 6 (od 66. Tomić 5), Marjanović 5,5, Nikčević 5,5 – Glavičić 5,5 – Sise 6 (od 83. Gomeš), Živković 5,5 (od 46. Kuzmanović 6), Sremčević 6 (od 78. Marušić), Ilić 5,5 – Buhta 5 (od 46. Alić 5,5).
Igrač utakmice: Petar Sukačev (Vovjodina) 7,5
MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO
Petak
Radnik - Radnički Niš 3:0 (1:0)
/Bogdanović 45 pen, Pejović 56, Novaković 90+3/
Subota
Čukarički - Zemun 3:0 (2:0)
/Ostojić ag 16, Mustma 45+1, Miladinović 48/
Vojvodina - Radnički Kragujevac 2:0 (1:0)
/Zukić 13, Veličković 90+1/
19.00 (3.60) Mačva (3.45) OFK Beograd (2.05) MOZZART RELAX
Nedelja
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16.00 (1.08) Crvena zvezda (13.0) Mladost Lučani (20.0) MOZZART RELAX
18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.60) Partizan (2.85) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama