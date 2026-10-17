Ne može Radnički protiv Lala: Zukić pogađa i kad maši sa penala (VIDEO)

Prošle nedelje u Nišu je stradao jedan Radnički, danas je na Karađorđu i gore mogao da prođe istoimeni klub iz Kragujevca. Ipak, iako Voša nije bila efikasna kao u tom duelu na jugu Srbije, crveno-beli su rutinski slavili u meču koji je trebalo da važi za jedan od derbija 12. kola Mozzart Bet Superlige. Međutim, na terenu se ove večeri pojavila samo jedna ekipa, dok su gosti iz Kragujevca zapretili tek u nekoliko navrata – 2:0.

Voleli bi Marko Savić, kao i kompletan kontingent Vošinih pristalica koji su odlučili da subotnje poslepodne provedu na Karađorđu, da je Vojvodina ubedljivije rešila susret sa gostima iz Kragujevca, kako ne bi strepeli do poslednjih sekundi. Ali, do toga nije došlo, kako zbog nekoliko sjajnih odbrana debitanta na golu Radničkog, Muhameda Šahinovića, koji je dobio prednost u odnosu na Luku Lijeskića, tako i zbog preterane nonšalancije Novosađana u završnici. Na kraju su loptu u mrežu kluba iz Šumadije uspeli da smeste Dejan Zukić i Marko Veličković, za ipak kompletan utisak na Karađorđu.