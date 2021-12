Ne možete svi da budete Salah ili Mesi, ali možete da budete Džordan Henderson i podižete trofeje

Liverpul je odučio Everton od fudbala i upisao najubedljiviju pobedu u gradskom derbiju u poslednjih 39 godina. Jirgen Klop je zadovoljno trljao ruke, navijači oduševljeno provocirali komšije, a Tjeri Anri, jedan od najvećih fudbalera u istoriji Premijer lige, divio se Džordanu Hendersonu.

Nije šala. Nije Mohamed Salah. Nije ni Lionel Mesi. Već igrač koji ni po čemu ne bi mogao da se meri sa Anrijem iz najboljih dana. I baš zato legendarni Francuz priznaje da Liverpulovog kapitena uvek koristi kao primer kada mladima priča o uzorima na koje treba da se ugledaju.

“Podseća me na Gereta Berija ili Džejmsa Milnera. Sećam ga se kad je počinjao, nisam mislio da će izrasti u igrača kakav je sad. Nije prvo ime koje pomeneš kada govoriš o Liverpulu. Ali ja to radim pred klincima“.

Zašto baš Hendo? Anri ima spreman odgovor.

“Ne možete svi da budete Mo Salah, ne možete svi da budete Mesi. Ali ako naporno radite, ako u tome budete glavom i telom, možete da postanete Henderson. Momak koji podiže trofeje“, plastično je objasnio Anri.

Henderson zaista ima čime da se podiči. Već 10 godina je u klubu, a osvajao je i Premijer ligu i Ligu šampiona.

“Liverpul je dugo čekao na titulu u Engleskoj, on je bio taj koji je podigao trofej. Liverpul osvaja Ligu šampiona – opet on. I znam da ga niko nije zaboravio, ali meni je on zanimljiv jer je to tip kojeg možeš da kopiraš. Teško je kopirati Moa Salaha, teško je kopirati takve momke. Ali baš zato sam ja Hendersonov veliki obožavalac“.

Bivši Evertonov fudbaler Leon Osman može samo da se saglasi.

“On je san svakog trenera. Zaista jeste. Igrači nekad imaju to u sebi. Radije bi da budu deo velike mašine nego istaknuta zvezda. Džordan Henderson je srećan kad vodi tim, on motiviše, igra šesticu kad mu traže, igra osmicu kad mu traže, igra šesticu usko, osmicu široko“.