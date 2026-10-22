Ne, ni ovo nije srećna godina za Urugvajce, Mineiro ide u finale Sudamerikane

Biće to prilika za Atletiko Mineiro da popravi utisak u odnosu na prošlu godinu, kada je izgubio finale od Lanusa. I tada mu je argentinski klub bio rival u borbi za pehar, a Brazilci su pali na izvođenju penala.

Sada će posao biti još teži, jer će na drugoj strani biti velika Boka, kojoj je cela završnica takmičenja trasirana preko predstavnika Brazila. U četvrtfinalu oborila je Sao Paulo, u polufinalu Vasko da Gamu, a u finalu je čeka Atletiko Mineiro. Utakmica za pehar igraće se 21. novembra u Barankilji, u Kolumbiji.

Revanš između Montevidea i Atletiko Mineira imao je očekivan tok: domaćin je krenuo svim silama, jer mu ništa drugo nije ni preostalo posle 0:3 iz prve utakmice. Imao je i veći posed i više šuteva na gol, više opasnih napada, ali nije uspeo da postigne neki brzi gol koji bi Brazilce poljuljao, uvukao ih u nesigurnost. Najbolju šansu, ipak, imao je Atletiko u 50. minutu, kada je Rejnier iz šesnaesterca pogodio stativu.

Kako su minuti odmicali, tako su više nervozni bili fudbaleri urugvajskog kluba, koji su gledali kako im izmiče iz ruku šansa da se domognu finala. Interesantno je da nikada neki klub iz Urugvaja nije igrao u finalu Kopa Sudamerikana.

Problem za Mineiro ukazao se u 75. minutu kada je Franko isključen. Montevideo je pojačao pritisak i uspeo je da u 89. minutu povede, a onda čak u 93. minutu da postigne i drugi gol. Ipak, vremena za čudo nije bilo dovoljno...

KOPA SUDAMERIKANA – POLUFUINALE (REVANŠI)

Sreda

Vasko da Gama – Boka Juniors 1:3, prvi meč: 0:1

/Rodrigez 66 - Di Loljo 4, Merentijel 34, Paredes 88

Četvrtak

Montevideo Siti - Atletiko Mineiro 2:0 (0:0) - prvi meč 0:3

/Silva 89, Kagelmaher 93/